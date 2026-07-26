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Mulai dari Temwa Chawinga yang memimpin debut Malawi hingga upaya Nigeria mempertahankan gelar - Mengapa penggemar NWSL harus peduli dengan WAFCON

FEATURES
Nigeria
Zambia
Morocco
Ivory Coast
Cameroon
T. Chawinga
B. Banda
M. Alozie
Kansas City Current
Orlando Pride
Chicago Stars
World Cup

Sepuluh pemain NWSL, termasuk Barbra Banda dan Temwa Chawinga, menjadi sorotan utama di WAFCON, dengan gelar juara kontinental dan tiket ke Piala Dunia 2027 sebagai taruhannya.

Piala Afrika Wanita kembali digelar di Maroko musim panas ini dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 16 tim dan taruhannya jauh melampaui sekadar kebanggaan kontinental. Turnamen ini akan membantu menentukan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia Wanita 2027, di mana empat tim semifinalis akan lolos secara langsung dan dua tim tambahan akan maju ke babak playoff antarbenua.

Bagi penggemar NWSL, WAFCON wajib ditonton. Sepuluh pemain dari liga tersebut siap bertanding, termasuk Barbra Banda, Rachel Kundananji, serta pemenang Sepatu Emas dua kali dan MVP, Temwa Chawinga. Juara bertahan Nigeria memiliki tiga pemain NWSL dalam skuadnya, sementara Chawinga akan memimpin Malawi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen ini.

WAFCON juga telah menjadi ajang penting untuk menampilkan bakat-bakat baru, di mana para pemain yang tampil menonjol berkesempatan pindah ke NWSL dan liga-liga top Eropa. Inilah yang dipertaruhkan di Maroko — dan mengapa penggemar NWSL harus menyaksikannya.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Malawi dan Temwa Chawinga

    Malawi akan menjalani debutnya di WAFCON dengan dipimpin oleh dua bintang terbesar negara tersebut: penyerang Kansas City Current, Temwa Chawinga, dan kakak perempuannya, kapten tim Tabitha Chawinga. Tabitha yang berusia 30 tahun bermain secara profesional di Prancis untuk OL Lyonnes, klub yang ia bergabung pada tahun 2024 setelah menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Paris Saint-Germain.

    Sementara itu, Temwa telah menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di NWSL berkat kecepatan, kemampuan teknis, dan ketajamannya dalam mencetak gol. Ia menandatangani perpanjangan kontrak dengan Current tahun ini yang akan membuatnya tetap di Kansas City hingga 2028.

    Pada musim pertamanya di NWSL pada tahun 2024, Chawinga mencetak 20 gol dan memecahkan rekor 18 gol dalam satu musim milik Sam Kerr. Ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah liga yang mencetak gol ke gawang ke-13 lawan dalam satu musim serta meraih penghargaan Sepatu Emas dan MVP.

    Chawinga mengulangi prestasi ganda tersebut pada 2025, mencetak 15 gol dalam 23 penampilan untuk kembali meraih penghargaan Sepatu Emas dan MVP. Musim 2026-nya dimulai dengan lambat setelah ia absen dalam empat pertandingan pertama Current, tetapi ia tidak membuang waktu setelah kembali. Chawinga mencatatkan hat-trick pertama dalam sejarah klub pada bulan Mei dan telah mencetak sembilan gol dalam 12 penampilan. Ia berada di belakang penyerang Orlando Pride dan Zambia, Barbra Banda, yang memimpin perburuan Sepatu Emas dengan 12 gol dalam 15 pertandingan.

    Kini, kakak beradik Chawinga akan menjalani debut mereka di WAFCON saat Malawi berusaha lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA pertamanya.

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  • Rachel KundananjiGetty Images

    Barbra Banda, Racheal Kundananji, dan Prisca Chliufya dari Zambia

    Akan menjadi suatu kelalaian jika tidak menyebut Zambia dan deretan pemain andalannya di NWSL, seperti Banda dari Pride, Rachel Kundananji dari Bay FC, serta Prisca Chiufya dari Angel City. Zambia adalah salah satu dari 16 tim yang berpartisipasi di Piala Dunia Wanita FIFA 2023 dan telah membuktikan diri sebagai salah satu tim teratas di Afrika. Ini adalah kali keempat berturut-turut Zambia lolos ke WAFCON, dan mereka berada di grup yang sulit bersama juara bertahan Nigeria, Mesir, dan pendatang baru Malawi.

    Banda saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di NWSL, dengan 12 gol yang mengesankan. Ia juga memimpin statistik pemain dalam hal tembakan ke gawang, dengan 28 kali. Kundananji, rekan setim Banda di timnas Zambia, juga merupakan salah satu pemain yang patut diperhatikan di WAFCON. Kundananji bergabung dengan Bay FC di NWSL dua tahun lalu dengan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia. Ia telah berperan penting dalam kesuksesan dan kemajuan Zambia selama beberapa tahun terakhir. Ada satu pemain NWSL lain di tim Zambia ini yang juga layak disebutkan, yaitu Chiufya. Chiufya mungkin tidak mencetak gol sebanyak Banda atau Kundananji, tetapi dia telah membuat gebrakan selama berkarier di NWSL. Chiufya pertama kali bergabung dengan Orlando Pride pada tahun 2025; namun, dia kemudian pindah ke Angel City FC dengan biaya transfer antar-klub.

  • Michelle Alozie Getty Images

    NWSL tampil memukau

    NWSL memiliki 10 pemain yang berlaga di WAFCON, sebuah angka yang mengesankan. Berikut rinciannya: Nigeria dan Zambia memimpin daftar dengan masing-masing tiga pemain.

    Kamerun (1): Monique Ngock (Washington Spirit)

    Pantai Gading (1): Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

    Malawi (1): Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Mali (1): Aïssata Traoré (Boston Legacy)

    Nigeria (3): Deborah Abiodun (Washington Spirit); Gift Monday (Washington Spirit); Michelle Alozie (Chicago Stars)

    Zambia (3): Barbra Banda (Orlando Pride); Racheal Kundananji (Bay FC); Prisca Chliufya (Angel City FC)

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  • AFCON 2025Getty Images

    Apakah Nigeria mampu mempertahankan gelar juaranya?

    Nigeria menjadi favorit menjelang turnamen ini, setelah mencatatkan rekor 10 kali juara. Super Falcons adalah tim yang akan menjadi incaran semua lawan, terutama setelah berhasil bangkit dan mengalahkan tuan rumah Maroko di final 2024. Nigeria terus membanggakan salah satu skuad terkuat di benua ini, dipimpin oleh bintang-bintang seperti kapten Rasheedat Ajibade, yang bermain untuk PSG; gelandang Everton Toni Payne; bek veteran Osinachi Ohale, yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga MX Femenil Pachuca; serta penyerang Asisat Oshoala, yang pernah bermain untuk Bay FC sebelum bergabung dengan Liga Premier Wanita Arab Saudi untuk membela klub Al Hilal.

    Mereka didukung oleh generasi baru yang mencakup talenta penyerang seperti Esther Okoronkwo dan Jennifer Echegini, sehingga Nigeria memiliki kualitas dan kedalaman skuad di setiap lini. Selain itu, ada trio pemain di NWSL yang menambah kualitas tim. Saat ini, ada dua pemain Nigeria yang membela Washington Spirit, yaitu Deborah Abiodun dan Gift Monday, serta Michelle Alozie—pemain serba bisa dan berpengalaman di NWSL—yang membela Chicago Stars.

    Perpaduan antara pengalaman, talenta yang sedang naik daun, dan budaya kemenangan menjadikan Super Falcons sebagai favorit yang pantas untuk merebut gelar kontinental ke-11, meskipun pesaing seperti Afrika Selatan, Maroko, dan Zambia terus memperkecil jarak.

  • Gift Monday, Washington SpiritGetty Images

    Dampaknya terhadap Piala Dunia Wanita FIFA 2027

    Setiap turnamen yang memiliki peran menentukan dalam menentukan peserta Piala Dunia memiliki bobot yang signifikan. WAFCON telah menjadi ajang kualifikasi selama 35 tahun, sejak kejuaraan Afrika perdana pada tahun 1991. Keempat tim semifinalis akan lolos langsung ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027, sementara dua tim tambahan akan maju ke babak playoff antarbenua.

    Ada juga hadiah finansial yang lebih besar yang ditawarkan. Juara tahun ini akan menerima $2 juta, dua kali lipat dari hadiah yang diberikan pada turnamen sebelumnya. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah $10 juta yang diberikan kepada juara AFCON putra. Runner-up WAFCON akan menerima $750.000, sementara total hadiah telah meningkat dari $3,75 juta menjadi $5,8 juta.

    Dengan empat tiket langsung ke Piala Dunia dan dua tempat di babak playoff antarbenua yang diperebutkan, ada banyak hal yang dipertaruhkan. Nigeria masuk sebagai favorit, tetapi kehadiran kakak beradik Chawinga dari Malawi serta antusiasme yang semakin meningkat seputar Cape Verde menambah daya tarik tersendiri pada turnamen yang wajib ditonton ini.