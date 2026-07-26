Malawi akan menjalani debutnya di WAFCON dengan dipimpin oleh dua bintang terbesar negara tersebut: penyerang Kansas City Current, Temwa Chawinga, dan kakak perempuannya, kapten tim Tabitha Chawinga. Tabitha yang berusia 30 tahun bermain secara profesional di Prancis untuk OL Lyonnes, klub yang ia bergabung pada tahun 2024 setelah menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Paris Saint-Germain.

Sementara itu, Temwa telah menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di NWSL berkat kecepatan, kemampuan teknis, dan ketajamannya dalam mencetak gol. Ia menandatangani perpanjangan kontrak dengan Current tahun ini yang akan membuatnya tetap di Kansas City hingga 2028.

Pada musim pertamanya di NWSL pada tahun 2024, Chawinga mencetak 20 gol dan memecahkan rekor 18 gol dalam satu musim milik Sam Kerr. Ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah liga yang mencetak gol ke gawang ke-13 lawan dalam satu musim serta meraih penghargaan Sepatu Emas dan MVP.

Chawinga mengulangi prestasi ganda tersebut pada 2025, mencetak 15 gol dalam 23 penampilan untuk kembali meraih penghargaan Sepatu Emas dan MVP. Musim 2026-nya dimulai dengan lambat setelah ia absen dalam empat pertandingan pertama Current, tetapi ia tidak membuang waktu setelah kembali. Chawinga mencatatkan hat-trick pertama dalam sejarah klub pada bulan Mei dan telah mencetak sembilan gol dalam 12 penampilan. Ia berada di belakang penyerang Orlando Pride dan Zambia, Barbra Banda, yang memimpin perburuan Sepatu Emas dengan 12 gol dalam 15 pertandingan.

Kini, kakak beradik Chawinga akan menjalani debut mereka di WAFCON saat Malawi berusaha lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA pertamanya.