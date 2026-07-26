Mulai dari Temwa Chawinga yang memimpin debut Malawi hingga upaya Nigeria mempertahankan gelar - Mengapa penggemar NWSL harus menaruh perhatian pada WAFCON

Piala Afrika Wanita kembali digelar di Maroko musim panas ini dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 16 tim dan taruhannya jauh melampaui sekadar kebanggaan kontinental. Turnamen ini akan membantu menentukan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia Wanita 2027, di mana empat tim semifinalis akan lolos secara langsung dan dua tim tambahan akan maju ke babak playoff antarbenua.
Bagi penggemar NWSL, WAFCON wajib ditonton. Sepuluh pemain dari liga tersebut siap bertanding, termasuk Barbra Banda, Rachel Kundananji, serta pemenang Sepatu Emas dua kali dan MVP, Temwa Chawinga. Juara bertahan Nigeria memiliki tiga pemain NWSL dalam skuadnya, sementara Chawinga akan memimpin Malawi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen ini.
WAFCON juga telah menjadi ajang penting untuk menampilkan bakat-bakat baru, di mana para pemain yang tampil menonjol berkesempatan pindah ke NWSL dan liga-liga top Eropa. Inilah yang dipertaruhkan di Maroko — dan mengapa penggemar NWSL harus menyaksikannya.