Mulai dari penampilan keenam Guillermo Ochoa di Piala Dunia hingga penolakan terhadap bintang Inter Miami, German Berterame: Pemenang dan pecundang dalam pengumuman skuad Meksiko

Skuad Meksiko asuhan Javier Aguirre memadukan unsur sejarah, kepercayaan, dan risiko, dengan Guillermo Ochoa yang berupaya lolos ke Piala Dunia keenamnya, sementara German Berterame tidak masuk skuad meski telah menunjukkan performa apik di akhir musim.

Daftar skuad Meksiko untuk Piala Dunia telah dirilis, dan daftar akhir yang disusun oleh Javier “Vasco” Aguirre mencerminkan kepercayaan yang sama besarnya dengan performa para pemain.

El Tri mengumumkan daftar tersebut secara resmi pada Minggu malam melalui video di media sosial yang dinarasikan oleh Roberto Gomez Bolaños, yang lebih dikenal sebagai Chespirito, memberikan sentuhan nostalgia Meksiko sebelum perdebatan dimulai. Ke-26 nama tersebut kini telah ditetapkan. Begitu pula dengan tekanan yang menyertainya.

Meksiko akan membuka Piala Dunia di kandang sendiri pada 11 Juni, dan Aguirre telah memilih skuad yang dibangun berdasarkan pengalaman, taruhan pemulihan, dan pemain muda yang dapat membentuk era berikutnya.



Ada sejarah dalam skuad ini, dimulai dari Guillermo Ochoa, yang akan menjadi salah satu dari tiga pemain yang pernah tampil di enam Piala Dunia, bersama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ada juga risiko. Aguirre mengakui tidak semua pemain berada dalam kondisi fisik atau atletik yang sama, namun ia menegaskan ini adalah skuad terbaik yang bisa ditemukan Meksiko.

“Saya telah bersama tim ini selama 20 bulan, dan menurut penilaian saya, ini adalah skuad terbaik yang kami temukan,” katanya. “Kami tidak membawa semua pemain dalam kondisi fisik dan atletik yang sama. Kami masih memiliki waktu untuk mempersiapkan mereka, tetapi kami akan berusaha memulai dengan siap sepenuhnya pada tanggal 11.”

Itulah ketegangan di balik skuad ini. Meksiko memiliki 12 pemain yang juga menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2022, inti yang memahami tekanan panggung tersebut. Namun, Aguirre juga memberi ruang bagi Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” Gonzalez, Obed Vargas, Brian Gutierrez, dan Mateo Chavez, bukti bahwa skuad ini bukan hanya tentang satu turnamen. Ini juga tentang jembatan menuju apa yang akan datang.

GOAL menganalisis pemenang dan pecundang dari pengumuman skuad El Tri...

    PEMENANG: Santiago Gimenez

    Bagi Santiago Gimenez, ini lebih dari sekadar Piala Dunia pertamanya. Ini adalah kesempatan untuk kembali menjadi sorotan.

    Penyerang AC Milan ini tiba di turnamen ini setelah musim yang sulit yang ditandai dengan cedera, performa yang tidak konsisten, dan kurangnya ritme. Ia mengakhiri musim dengan satu gol dan tiga assist dalam 18 penampilan untuk klub Italia tersebut, dan akan memasuki Piala Dunia setelah sembilan bulan tanpa mencetak gol. Gol terakhirnya tercipta pada 23 September 2025, dalam kemenangan 3-0 Milan atas Lecce.

    Hal itu biasanya akan membuat striker mana pun rentan. Namun, Aguirre tetap mempertahankannya dalam skuad.

    Gimenez jujur tentang situasinya. Selama hari media Meksiko pada Kamis lalu di Pasadena, ia menggambarkan musimnya sebagai musim yang menyesatkan karena masalah cedera, tetapi ia tidak menyembunyikan angka-angkanya.

    “Ini adalah musim yang agak menyesatkan karena cedera. Saya tidak dalam kondisi 100 persen, tetapi angka-angkanya ada di sana dan saya pikir ini adalah musim yang buruk,” katanya.

    Namun, kehadirannya mencerminkan keyakinan bahwa potensi tertingginya tetap terlalu penting untuk diabaikan. Meksiko tidak memiliki gambaran striker nomor 9 yang sempurna, tetapi mereka memiliki opsi. Raul Jimenez membawa gol dan pengalaman dari Premier League. Gonzalez datang setelah penampilan kuat di Clausura 2026 bersama Chivas. Guillermo Martinez memaksa masuk di akhir. Gimenez, bahkan dalam periode yang kurang baik, tetap memiliki latar belakang Eropa.

    “Para penyerang yang ada di sini luar biasa, dan apa yang lebih baik bagi Vasco daripada memiliki opsi untuk dipilih,” kata Gimenez. “Dalam proses sebelumnya, mungkin tidak ada begitu banyak opsi, dan sekarang ada.”

    Bagi Gimenez, Piala Dunia memberinya panggung untuk melupakan musim klub yang mengecewakan.

    PEMENANG: German Berterame

    German Berterame telah melakukan hampir segala hal yang bisa dilakukan seorang penyerang untuk membuktikan dirinya di menit-menit akhir. Namun, itu tetap tidak cukup.

    Penyerang Inter Miami ini telah menjadi bagian dari sebagian besar fase akhir siklus Piala Dunia Meksiko dan, untuk sementara waktu, tampak berpeluang bersaing untuk mendapatkan tempat di antara penyerang tengah pilihan Aguirre. Performa MLS-nya belakangan ini semakin memperkuat posisinya. Berterame mencetak tujuh gol dan menyumbang tiga assist dalam 15 pertandingan untuk Inter Miami musim ini, hanya tertinggal dari Lionel Messi.

    Itulah mengapa ketidakhadirannya akan terasa menyakitkan.

    Saat Berterame sedang dalam performa terbaiknya di Miami, Aguirre memilih arah lain. Kejutan bukan karena Meksiko membawa beberapa penyerang. Melainkan karena Martinez, dari Pumas, merebut tempat terakhir di depan Berterame. Penyerang pilihan Aguirre adalah Jimenez, Gonzalez, Gimenez, dan Martinez, meninggalkan Berterame di luar skuad meskipun angka-angka terbarunya lebih kuat daripada beberapa pemain yang lolos.

    Di sinilah perhitungan skuad menjadi kejam. Berterame bukanlah orang luar. Dia berada dalam proses, dia telah menunjukkan performa, dan koneksinya dengan Luis Suarez di Inter Miami memberinya momentum pada waktu yang tepat. Namun, Aguirre tampaknya lebih menghargai profil yang berbeda, dan dorongan terakhir Martinez mengubah persamaan.

    Bagi Berterame, waktunya tidak bisa lebih buruk lagi. Dia tidak terlewatkan karena menghilang. Dia terlewatkan saat sedang memainkan beberapa permainan terbaiknya tahun ini.

    PEMENANG: Luis Chavez

    Luis Chavez sempat terlihat seperti salah satu pemain yang mungkin tereliminasi karena standar fisik yang ditetapkan Aguirre. Namun, ia justru masuk dalam daftar akhir.

    Hal itu penting karena Chavez memberikan sesuatu yang spesifik bagi Meksiko: kontrol di lini tengah, umpan kaki kiri, dan ancaman nyata dalam situasi bola mati. Ia masih diingat oleh banyak orang sebagai pemain terbaik Meksiko di Piala Dunia 2022, di mana gol tendangan bebasnya melawan Arab Saudi menjadi salah satu kenangan indah El Tri dari Qatar.

    Perjalanannya belakangan ini tidaklah mudah. Chavez, seperti Edson Alvarez, Cesar Huerta, dan Alexis Vega, harus menghadapi masalah cedera di saat Aguirre berulang kali mengatakan bahwa timnas Meksiko bukanlah tempat untuk rehabilitasi. Setelah pertandingan persahabatan melawan Belgia pada 31 Maret, Aguirre sangat jelas.

    “Tidak ada yang akan dipanggil jika mereka tidak dalam kondisi 100 persen,” katanya. “Anda mungkin menyukai atau tidak menyukai gaya mereka, namun perlu dipahami bahwa 100 persen dalam hal sepak bola berarti bermain, berpartisipasi, atau berlatih. Saya memikirkan orang-orang yang membuat tim ini bermain.”

    Chavez lolos dari standar itu.

    Penampilannya melawan Australia membantu. Dia adalah salah satu pemain Meksiko yang paling aktif dan menunjukkan mengapa Aguirre masih menghargainya. Dalam turnamen di mana pertandingan ketat mungkin ditentukan oleh detail, kaki kiri Chavez bukanlah hal yang mewah.

    Dia mungkin tidak tampil secemerlang setelah Qatar, tetapi masuknya dia ke dalam skuad menunjukkan bahwa Aguirre percaya Meksiko masih membutuhkan stabilitas dan ancaman tendangan bebas darinya.

    PEMENANG: Marcel Ruiz

    Tidak dipanggilnya Marcel Ruiz merupakan salah satu hal yang paling menyakitkan karena hal ini berkaitan dengan pengorbanan dan waktu yang tepat.

    Gelandang Toluca ini menunda operasi lututnya dengan harapan dapat mempertahankan impiannya untuk bermain di Piala Dunia. Ia juga tidak menghilang dari panggung klub. Ruiz membantu membawa Toluca meraih gelar CONCACAF Champions Cup 2026, menunjukkan kepemimpinan dan kualitas yang membuatnya tetap menjadi bahan pembicaraan di tim nasional.

    Namun, panggilan terakhir tak pernah datang.

    Sebelum pertandingan melawan Australia, Aguirre membahas situasi ini dengan hati-hati, menegaskan bahwa masalah tersebut telah ditangani secara pribadi dan medis.

    “Ini sulit, kita bisa menghabiskan sepanjang hari membicarakan pemain yang cedera,” kata Aguirre. “Dengan Marcel, saya berbicara secara pribadi dan dia telah menyampaikan pandangannya. Kita tidak akan memperpanjang pembicaraan ini. Kita menangani masalah ini bersama dokter. Kita mengirim delegasi bersamanya, dan mereka telah menyimpulkan hal-hal tersebut.”

    Penjelasan itu tidak membuat pengabaian tersebut lebih mudah diterima. Ruiz telah menjadi bagian dari proses Aguirre, dan performa klubnya memberinya argumen yang kuat. Namun, dalam skuad di mana pelatih sudah memiliki kekhawatiran cedera pada pemain lain, kondisi fisik Ruiz kemungkinan besar menjadi penyebabnya.

    Gelandang Toluca itu berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia. Pada akhirnya, Aguirre tidak memperluas skuad untuknya.

    PEMENANG: Gerakan pemuda

    Skuad ini bukan hanya soal masa kini. Skuad ini juga memberi Meksiko gambaran tentang siklus berikutnya.

    Gilberto Mora adalah simbol yang paling jelas. Pada usia 17 tahun, gelandang asal Tijuana ini adalah pemain termuda di skuad Aguirre dan berpotensi menjadi pemain Meksiko termuda yang pernah bermain di Piala Dunia jika ia mendapat kesempatan bermain. Kehadirannya bukan sekadar hiasan. Mora telah menunjukkan bahwa ia dapat menambah kreativitas pada serangan Meksiko, dan kehadirannya memberikan El Tri percikan yang berbeda di antara lini.

    Namun, ia tidak sendirian.

    La Hormiga Gonzalez datang setelah mencetak 12 gol di Clausura 2026 bersama Chivas, musim yang menonjol yang membawanya masuk dalam perbincangan penyerang pada waktu yang tepat. Vargas memberikan profil modern di lini tengah dan potongan jangka panjang untuk dibangun. Gutierrez menambahkan opsi kreatif lainnya. Chavez memberikan Aguirre potongan pertahanan yang lebih muda di barisan belakang yang sebaliknya sangat bergantung pada kepercayaan dan pengalaman.

    Bahkan Raul “Tala” Rangel sesuai dengan tema ini. Di usia 26 tahun, dia bukan lagi remaja, tetapi bagi seorang kiper, dia masih di awal karier internasionalnya. Ochoa adalah pengingat jelas betapa lama karier bisa berlangsung di posisi itu. Jika Rangel menangani tahap ini dengan baik, Meksiko mungkin tidak hanya menunjuk kipernya untuk 2026. Mereka mungkin mulai transisi menuju dekade berikutnya.

    Itulah mengapa kelompok ini penting. Aguirre mengandalkan para veteran, tetapi ia tidak menutup pintu bagi masa depan.

    PEMENANG: Kedalaman pertahanan kurang

    Meskipun komposisi skuadnya cukup seimbang, ada satu lini yang masih terlihat kurang kuat: lini belakang.

    Aguirre hanya mencantumkan enam pemain bertahan dalam daftar 26 pemainnya: Israel Reyes, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, dan Chavez. Hal itu menjadikan lini pertahanan sebagai kelompok posisi dengan jumlah pemain paling sedikit di skuad.

    Ada solusi, tetapi banyak di antaranya memerlukan penyesuaian. Alvarez bisa turun ke barisan belakang. Luis Romo memiliki fleksibilitas defensif. Erik Lira bisa membantu dalam peran yang lebih dalam. Namun, itu hanyalah solusi darurat, bukan pengganti yang setara. Hal itu juga kemungkinan besar akan memaksa El Tri bermain dengan formasi tiga bek.

    Di situlah Vasquez menjadi sangat penting. Dia adalah bek tengah kaki kiri paling andal Meksiko dan salah satu dari sedikit bek di skuad yang memiliki pengalaman reguler di Eropa. Jika dia sehat dan tajam, strukturnya masuk akal. Jika dia tidak tersedia, situasinya menjadi lebih rumit.

    Everardo Lopez, bek Toluca berusia 21 tahun, pernah mendapat menit bermain di bawah Aguirre awal tahun ini dan tetap menjadi opsi untuk masa depan. Namun, staf pelatih jelas memutuskan dia belum siap untuk Piala Dunia ini. Posisi terakhir di skuad diberikan kepada pemain lain.

    Pilihan itu mungkin bisa dimengerti, tetapi membuat Meksiko rentan. Aguirre mengutamakan pengalaman, keserbagunaan, dan kedalaman lini tengah. Akibatnya, El Tri memasuki Piala Dunia di kandang sendiri tanpa pengganti alami berkaki kiri untuk salah satu bek terpentingnya.