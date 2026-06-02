Mulai dari penampilan keenam Guillermo Ochoa di Piala Dunia hingga penolakan terhadap bintang Inter Miami, German Berterame: Pemenang dan pecundang dalam pengumuman skuad Meksiko

Daftar skuad Meksiko untuk Piala Dunia telah dirilis, dan daftar akhir yang disusun oleh Javier “Vasco” Aguirre mencerminkan kepercayaan yang sama besarnya dengan performa para pemain.

El Tri mengumumkan daftar tersebut secara resmi pada Minggu malam melalui video di media sosial yang dinarasikan oleh Roberto Gomez Bolaños, yang lebih dikenal sebagai Chespirito, memberikan sentuhan nostalgia Meksiko sebelum perdebatan dimulai. Ke-26 nama tersebut kini telah ditetapkan. Begitu pula dengan tekanan yang menyertainya.

Meksiko akan membuka Piala Dunia di kandang sendiri pada 11 Juni, dan Aguirre telah memilih skuad yang dibangun berdasarkan pengalaman, taruhan pemulihan, dan pemain muda yang dapat membentuk era berikutnya.









Ada sejarah dalam skuad ini, dimulai dari Guillermo Ochoa, yang akan menjadi salah satu dari tiga pemain yang pernah tampil di enam Piala Dunia, bersama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ada juga risiko. Aguirre mengakui tidak semua pemain berada dalam kondisi fisik atau atletik yang sama, namun ia menegaskan ini adalah skuad terbaik yang bisa ditemukan Meksiko.

“Saya telah bersama tim ini selama 20 bulan, dan menurut penilaian saya, ini adalah skuad terbaik yang kami temukan,” katanya. “Kami tidak membawa semua pemain dalam kondisi fisik dan atletik yang sama. Kami masih memiliki waktu untuk mempersiapkan mereka, tetapi kami akan berusaha memulai dengan siap sepenuhnya pada tanggal 11.”

Itulah ketegangan di balik skuad ini. Meksiko memiliki 12 pemain yang juga menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2022, inti yang memahami tekanan panggung tersebut. Namun, Aguirre juga memberi ruang bagi Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” Gonzalez, Obed Vargas, Brian Gutierrez, dan Mateo Chavez, bukti bahwa skuad ini bukan hanya tentang satu turnamen. Ini juga tentang jembatan menuju apa yang akan datang.

GOAL menganalisis pemenang dan pecundang dari pengumuman skuad El Tri...