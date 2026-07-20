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Tonali Italia Irlanda del NordGetty Images

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Mulai dari Nations League hingga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2028, apa saja jadwal pertandingan Tim Nasional Italia selanjutnya?

Italy
UEFA Nations League A
European Championship Qualification

Tim Azzurri akan kembali bertanding pada 25 September melawan Belgia dan tiga hari kemudian di Turki

Sementara Giovanni Malagò, Paolo Maldini, dan Leonardo sedang berupaya menentukan masa depan Tim Nasional kita dan saat ini sedang membahas nama pelatih kepala berikutnya, dari segi sepak bola murni, agenda apa saja yang menanti Italia ketika aktivitas kembali dimulai dengan pertandingan-pertandingan awal musim 2026/2027, termasuk untuk tim-tim nasional?


PRESIDEN MALAGÒ BERBICARA TENTANG PEMILIHAN PELATIH KEPALA BARU

  • BERMAIN DI LAPANGAN DARI SEPTEMBER HINGGA NOVEMBER

    Setelah musim panas—yang kedua dalam tiga edisi terakhir (edisi 2022 digelar pada musim dingin)—di mana Italia hanya bisa menonton dari sofa saat tim lain bertanding di Piala Dunia, Italia akan langsung menjadi sorotan pada akhir September dengan pertandingan-pertandingan perdana Nations League yang baru. Tim Azzurri, yang tergabung dalam Grup A1, akan memulai debutnya pada Jumat, 25 September di Stadion Olimpico, Roma, melawan Belgia, sebelum kembali bertanding tiga hari kemudian di Bursa untuk laga tandang di Turki. Format baru kompetisi ini menetapkan bahwa jeda untuk tim nasional akan diperpanjang hingga akhir pekan berikutnya, sehingga tim nasional kita akan kembali bertanding pada Jumat, 2 Oktober, untuk laga tandang yang sulit di Prancis, sebelum pertandingan kandang kedua pada Senin, 5 Oktober, di Stadion Dall'Ara melawan Turki.

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  • PENGUNDIAN EURO 2028 AKAN DILAKSANAKAN PADA BULAN DESEMBER

    Tahun kalender 2026 akan ditutup dengan dua pertandingan lagi, yang dijadwalkan pada bulan November. Pada Kamis, 12 November, Azzurri akan kembali berhadapan dengan Prancis asuhan Kylian Mbappé, namun kali ini di Italia, sedangkan pada Minggu, 15 November, babak penyisihan edisi terbaru Nations League akan ditutup dengan laga tandang ke Belgia. Pertandingan tersebut akan berlangsung tiga minggu sebelum pengundian di Belfast (6 Desember) untuk babak kualifikasi Kejuaraan Eropa 2028, yang akan diselenggarakan bersama oleh Inggris dan Irlandia.

  • DENGAN PELATIH MANAPUN?

    Pertanyaannya, terutama mengingat kabar-kabar sensasional dalam beberapa jam terakhir mengenai pertemuan antara Maldini, Leonardo, dan Pep Guardiola, adalah: siapa yang akan ditunjuk untuk memimpin Tim Nasional pada awal era baru ini?

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