Mulai dari Nations League hingga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2028, apa saja jadwal pertandingan Tim Nasional Italia selanjutnya?

Setelah musim panas—yang kedua dalam tiga edisi terakhir (edisi 2022 digelar pada musim dingin)—di mana Italia hanya bisa menonton dari sofa saat tim lain bertanding di Piala Dunia, Italia akan langsung menjadi sorotan pada akhir September dengan pertandingan-pertandingan perdana Nations League yang baru. Tim Azzurri, yang tergabung dalam Grup A1, akan memulai debutnya pada Jumat, 25 September di Stadion Olimpico, Roma, melawan Belgia, sebelum kembali bertanding tiga hari kemudian di Bursa untuk laga tandang di Turki. Format baru kompetisi ini menetapkan bahwa jeda untuk tim nasional akan diperpanjang hingga akhir pekan berikutnya, sehingga tim nasional kita akan kembali bertanding pada Jumat, 2 Oktober, untuk laga tandang yang sulit di Prancis, sebelum pertandingan kandang kedua pada Senin, 5 Oktober, di Stadion Dall'Ara melawan Turki.