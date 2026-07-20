Mulai dari Nations League hingga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2028, apa saja jadwal pertandingan Tim Nasional Italia selanjutnya?

Sementara Giovanni Malagò, Paolo Maldini, dan Leonardo sedang berupaya menentukan masa depan Tim Nasional kita dan saat ini sedang membahas nama pelatih kepala berikutnya, dari segi sepak bola murni, agenda apa saja yang menanti Italia ketika aktivitas kembali dimulai dengan pertandingan-pertandingan awal musim 2026/2027, termasuk untuk tim-tim nasional?





PRESIDEN MALAGÒ BERBICARA TENTANG PEMILIHAN PELATIH KEPALA BARU