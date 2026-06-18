Mulai dari meramaikan ajang rodeo hingga menyanyikan lagu-lagu Oasis sambil mengenakan topi koboi - Bagaimana para penggemar Inggris yang sedang dalam perjalanan itu merangkul budaya Texas dan Amerika

DALLAS -- Pemandangan, suara, dan aroma sebuah Rodeo pada dasarnya persis seperti yang Anda bayangkan. Ada seorang pria dengan aksen selatan yang mengucapkan kalimat-kalimat khas Amerika, derap kaki sapi di tanah, serta musik country yang berkumandang kencang. Ada topi koboi, bir Amerika murah, dan makanan yang agak berlebihan.

Namun, selama beberapa menit yang aneh, singkat, dan membingungkan pada Selasa malam, para penggemar Inggris berhasil menjadikannya milik mereka. Aksen khas itu berhenti, dan Neil Diamond mulai terdengar. Salah satu penampilan canggung dari lagu “Sweet Caroline” — lagu kebangsaan tidak resmi dari berbagai prestasi Inggris di turnamen (kebanyakan tidak berhasil) — pun dimulai.





Lalu suasana kembali hening—kembali normal. Begitulah adanya hubungan antara Inggris dan Dallas. Ini adalah tempat yang paling stereotipikal Amerika, dan para penggemar Inggris telah menerimanya apa adanya. Konotasi tentang penggemar Inggris yang sedang bertandang seringkali negatif. Namun, Piala Dunia yang secara terbuka Amerika ini telah menghadirkan pengalaman yang sangat Amerika bagi para pendukung yang bepergian.

“Saya menyewa truk [Dodge] Ram yang sangat besar, bermesin 2,5 liter. Itu adalah kendaraan terbesar yang pernah saya lihat. Jadi, saya mengendarainya keliling Texas. Rasanya sangat, sangat Amerika bagi saya,” kata Howard Taylor, seorang penggemar Inggris terkemuka, kepada GOAL, saat beristirahat sejenak di sebuah lounge di pantai Galveston, Texas.









Turnamen besar memang sulit dipahami bagi para penggemar yang bepergian. Biasanya, mereka berdesakan di area yang relatif kecil. Ada “markas” sebagai titik awal, dan, secara tradisional, perjalanan antar tempat relatif singkat. Namun, Amerika adalah cerita yang berbeda. Tiga pertandingan grup Inggris berlangsung di Dallas, Boston, dan New York. Jarak tempuh untuk tiga pertandingan pertama saja sudah mencapai sekitar 2.000 mil. Bagi penggemar sepak bola biasa, ini sungguh merepotkan. Bagi pendukung yang paling setia, ini adalah kesempatan untuk berlibur.

“Ini perjalanan yang cukup panjang,” jelas Taylor. “Saya pertama kali datang ke Amerika pada tanggal 21 Mei, dan saya tidak berencana pulang sampai Inggris kalah, jadi saya sudah memesan tiket pesawat sementara dari New York, beberapa hari setelah final.”

Taylor memanfaatkan turnamen ini sebagai alasan yang tepat untuk liburan yang lebih lama. Perjalanannya dimulai pada akhir Mei, saat ia terbang ke Orlando bersama anak-anak dan cucu perempuannya. Ia berencana tinggal di sana selama 17 hari—namun menyempatkan diri terbang ke Leipzig untuk menyaksikan tim kesayangannya, Crystal Palace, menjuarai UEFA Conference League. Hal ini membingungkan petugas imigrasi Amerika, yang tidak begitu familiar dengan kegemarannya terhadap sepak bola.

“Mereka sebenarnya tidak bisa memahami mengapa saya pergi selama 60 jam ke negara asing dan kembali lagi dengan ransel. Petugas imigrasi benar-benar bingung saat saya masuk ke ruang interogasi. Untungnya, petugas di sana adalah penggemar Atletico Madrid dan mengerti sepak bola, dan saya mengenakan jersey Crystal Palace,” kata Taylor.

Perjalanan berlanjut. Key Largo menjadi tujuan berikutnya. Lalu Key West. Setelah itu, ia berangkat ke Miami, Galveston, dan kini, Dallas. Tentu saja, ada truk pikap yang menemaninya. Akan ada perhentian di tempat lain di Texas untuk mempelajari sejarah Amerika di negara bagian tersebut, lalu perjalanan ke New York dan Boston.

Toronto adalah tujuan berikutnya dalam daftar, dengan asumsi bahwa kota itu kemungkinan besar akan menjadi tuan rumah babak 32 besar. Namun, ia siap memesan tiket pesawat ke Miami, jika diperlukan. Satu-satunya rencana lainnya adalah penerbangan pulang, yang dijadwalkan setelah final.

“Gila, kan?” kata Taylor sambil tertawa.

Itu bisa jadi salah satu cara untuk menggambarkannya. Namun perjalanannya, yah, sedikit gila. Pertandingan tandang pertamanya bersama timnas Inggris adalah perjalanan ke Munich untuk menyaksikan Three Lions menghancurkan Jerman dengan skor 5-1. Saat itu ia sedang menjalani proses perceraian, dan karena membutuhkan sesuatu untuk menjadi bagian darinya, ia mendaftar ke England Supporters’ Travel Club. Sejak 2007, ia hanya absen dalam satu pertandingan tandang. Ini adalah Piala Dunia keenamnya. Taylor juga telah membangun reputasi tersendiri.

Ia berpartisipasi dalam Kuis Lockdown melalui Zoom melawan manajer saat itu, Gareth Southgate (dan menang). Pada Euro 2012, ia berdandan sebagai Freddie Flintstone dan menyerbu sekitar 150 polisi anti huru-hara dengan kostum lengkapnya.

“Saya selamat dan bisa menceritakan kisahnya,” katanya.