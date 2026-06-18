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England fans DallasGetty
Thomas Hindle

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Mulai dari meramaikan ajang rodeo hingga menyanyikan lagu-lagu Oasis sambil mengenakan topi koboi - Bagaimana para penggemar Inggris yang sedang dalam perjalanan itu merangkul budaya Texas dan Amerika

FEATURES
Analysis
England
World Cup
H. Kane
England vs Croatia
Croatia
England vs Ghana
Ghana

Para penggemar Inggris datang ke Texas untuk menyaksikan pertandingan pembuka Piala Dunia tim Three Lions. Di sana, mereka disuguhi pertunjukan rodeo, truk pikap, topi koboi, nyanyian bersama lagu-lagu Oasis, serta pengalaman menonton turnamen yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.

DALLAS -- Pemandangan, suara, dan aroma sebuah Rodeo pada dasarnya persis seperti yang Anda bayangkan. Ada seorang pria dengan aksen selatan yang mengucapkan kalimat-kalimat khas Amerika, derap kaki sapi di tanah, serta musik country yang berkumandang kencang. Ada topi koboi, bir Amerika murah, dan makanan yang agak berlebihan. 

Namun, selama beberapa menit yang aneh, singkat, dan membingungkan pada Selasa malam, para penggemar Inggris berhasil menjadikannya milik mereka. Aksen khas itu berhenti, dan Neil Diamond mulai terdengar. Salah satu penampilan canggung dari lagu “Sweet Caroline” — lagu kebangsaan tidak resmi dari berbagai prestasi Inggris di turnamen (kebanyakan tidak berhasil) — pun dimulai. 


Lalu suasana kembali hening—kembali normal. Begitulah adanya hubungan antara Inggris dan Dallas. Ini adalah tempat yang paling stereotipikal Amerika, dan para penggemar Inggris telah menerimanya apa adanya. Konotasi tentang penggemar Inggris yang sedang bertandang seringkali negatif. Namun, Piala Dunia yang secara terbuka Amerika ini telah menghadirkan pengalaman yang sangat Amerika bagi para pendukung yang bepergian. 

“Saya menyewa truk [Dodge] Ram yang sangat besar, bermesin 2,5 liter. Itu adalah kendaraan terbesar yang pernah saya lihat. Jadi, saya mengendarainya keliling Texas. Rasanya sangat, sangat Amerika bagi saya,” kata Howard Taylor, seorang penggemar Inggris terkemuka, kepada GOAL, saat beristirahat sejenak di sebuah lounge di pantai Galveston, Texas. 



Turnamen besar memang sulit dipahami bagi para penggemar yang bepergian. Biasanya, mereka berdesakan di area yang relatif kecil. Ada “markas” sebagai titik awal, dan, secara tradisional, perjalanan antar tempat relatif singkat. Namun, Amerika adalah cerita yang berbeda. Tiga pertandingan grup Inggris berlangsung di Dallas, Boston, dan New York. Jarak tempuh untuk tiga pertandingan pertama saja sudah mencapai sekitar 2.000 mil. Bagi penggemar sepak bola biasa, ini sungguh merepotkan. Bagi pendukung yang paling setia, ini adalah kesempatan untuk berlibur.

“Ini perjalanan yang cukup panjang,” jelas Taylor. “Saya pertama kali datang ke Amerika pada tanggal 21 Mei, dan saya tidak berencana pulang sampai Inggris kalah, jadi saya sudah memesan tiket pesawat sementara dari New York, beberapa hari setelah final.” 

Taylor memanfaatkan turnamen ini sebagai alasan yang tepat untuk liburan yang lebih lama. Perjalanannya dimulai pada akhir Mei, saat ia terbang ke Orlando bersama anak-anak dan cucu perempuannya. Ia berencana tinggal di sana selama 17 hari—namun menyempatkan diri terbang ke Leipzig untuk menyaksikan tim kesayangannya, Crystal Palace, menjuarai UEFA Conference League. Hal ini membingungkan petugas imigrasi Amerika, yang tidak begitu familiar dengan kegemarannya terhadap sepak bola.

“Mereka sebenarnya tidak bisa memahami mengapa saya pergi selama 60 jam ke negara asing dan kembali lagi dengan ransel. Petugas imigrasi benar-benar bingung saat saya masuk ke ruang interogasi. Untungnya, petugas di sana adalah penggemar Atletico Madrid dan mengerti sepak bola, dan saya mengenakan jersey Crystal Palace,” kata Taylor.

Perjalanan berlanjut. Key Largo menjadi tujuan berikutnya. Lalu Key West. Setelah itu, ia berangkat ke Miami, Galveston, dan kini, Dallas. Tentu saja, ada truk pikap yang menemaninya. Akan ada perhentian di tempat lain di Texas untuk mempelajari sejarah Amerika di negara bagian tersebut, lalu perjalanan ke New York dan Boston. 

Toronto adalah tujuan berikutnya dalam daftar, dengan asumsi bahwa kota itu kemungkinan besar akan menjadi tuan rumah babak 32 besar. Namun, ia siap memesan tiket pesawat ke Miami, jika diperlukan. Satu-satunya rencana lainnya adalah penerbangan pulang, yang dijadwalkan setelah final.

“Gila, kan?” kata Taylor sambil tertawa.

Itu bisa jadi salah satu cara untuk menggambarkannya. Namun perjalanannya, yah, sedikit gila. Pertandingan tandang pertamanya bersama timnas Inggris adalah perjalanan ke Munich untuk menyaksikan Three Lions menghancurkan Jerman dengan skor 5-1. Saat itu ia sedang menjalani proses perceraian, dan karena membutuhkan sesuatu untuk menjadi bagian darinya, ia mendaftar ke England Supporters’ Travel Club. Sejak 2007, ia hanya absen dalam satu pertandingan tandang. Ini adalah Piala Dunia keenamnya. Taylor juga telah membangun reputasi tersendiri. 

Ia berpartisipasi dalam Kuis Lockdown melalui Zoom melawan manajer saat itu, Gareth Southgate (dan menang). Pada Euro 2012, ia berdandan sebagai Freddie Flintstone dan menyerbu sekitar 150 polisi anti huru-hara dengan kostum lengkapnya.

“Saya selamat dan bisa menceritakan kisahnya,” katanya. 

  • Tanya and JoshTanya Sweeney

    Sambutan hangat ala Texas

    Namun, ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Perjalanan Tanya Sweeney ke Inggris bermula sebagai cara untuk menjalin ikatan dengan putranya. Sebelas tahun lalu, ia menjadi orang tua tunggal bagi putranya yang kini berusia 18 tahun. Saat itu mereka tinggal di luar Inggris, namun berhasil mendapatkan tiket untuk Piala Dunia 2022 di Qatar (dan menghabiskan banyak uang). Selama perjalanannya, ia diberi tahu bahwa mungkin bisa mendapatkan tiket yang lebih terjangkau 

    “Pada dasarnya ini sudah menjadi hobi yang saya dan Josh, putra saya, lakukan bersama,” katanya. “Bukan berarti saya akan mengajaknya bermain paintball atau hal-hal semacam itu. Saya tidak bisa membayangkan hal yang lebih buruk dari itu.” 

    Maka, semacam tur keliling dunia bersama putranya pun dimulai. Sweeney pergi ke penjuru Eropa yang jauh. Dia pergi ke Jerman untuk Euro 2024. Dan kini, musim panas ini, dia akan berada di Amerika. Sejauh ini, perjalanannya sangat produktif. Baginya, hal yang sama juga berlaku. Perjalanan ini memang tentang sepak bola, tetapi juga tentang liburan. 

    Jadwal perjalanannya cukup padat: rodeo di Dallas, Martha’s Vineyard di New England, dan menonton band era 80-an, The Human League, di Radio City, New York. Dia pernah menghabiskan waktu di Amerika sebelumnya, tetapi masih ada semacam mitos tentang tempat ini—dan juga alasan yang cukup bagus untuk berlibur.  

    “Dallas adalah kota baru. Begitu pula Boston. Saya belum pernah ke Boston. Saya sangat menantikannya, tapi sejujurnya, kota mana pun yang dikunjungi tidak akan menjadi masalah. Saya sudah sangat menantikan perjalanan ini,” tambah Sweeney.

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Latar belakang Amerika yang rumit

    Namun, ada beberapa kenyataan yang memang rumit terkait perjalanan ke Amerika pada tahun 2026. Piala Dunia selalu menyoroti sisi baik dan buruk dari negara tuan rumah. Persepsi global terhadap Amerika, saat ini, memang beragam. Sebagian orang sangat menyadari isu-isu sosial-politik yang telah meredupkan turnamen ini. 

    “Kamu harus cukup bijaksana dan berusaha tidak membuat siapa pun kesal, dan kamu tahu, aku sangat berhati-hati. Aku sama sekali belum memposting apa pun sejak tiba di sini,” tambah Taylor.

    Yang lain tidak terlalu khawatir.

    “Ada banyak referensi mengenai situasi politik. Orang-orang berkata, ‘Aku tidak percaya turnamen ini diadakan di sana,’ dan ‘Mengapa kamu ingin pergi ke AS?’, serta ‘Waspadalah terhadap ICE.’ Namun, aku sudah cukup sering bepergian ke AS, dan jujur saja, hal-hal seperti itu sama sekali tidak terlintas di benakku,” kata Sweeney.

    Bahkan, hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi sebagian orang.

    “Saya memang memilih hotel yang lokasinya cukup di pusat kota, jadi saya rela membayar lebih untuk menginap di pusat kota, dan saya akan sangat berhati-hati saat berjalan kaki, atau apa pun itu, serta menggunakan Uber. Tapi saya juga melakukan hal yang sama di sini,” tambah Sweeney.

  • BBQ signTom Hindle

    Biaya mendukung timnas Inggris

    Tentu saja, ada juga faktor uang. Taylor berhasil masuk ke dalam Kelompok Suporter Penggemar Inggris yang Berkeliling (England Traveling Supporters’ Group). Mereka mendapat tiket prioritas dari FIFA. Jika Inggris bermain di final, Taylor akan membayar total kurang dari $600 (dia juga mendapat pengembalian uang untuk setiap pertandingan yang tidak dilalui oleh Three Lions). 

    Sementara itu, Sweeney sudah membayar semuanya. Termasuk tiket, akomodasi, dan perjalanan, dia telah menghabiskan kurang dari $30.000 (dia dengan cepat menekankan bahwa dia juga terbang dengan kelas bisnis). Dia memperkirakan akan membutuhkan £5.000 lagi untuk makanan dan minuman. 

    “Saya tidak akan makan sembarangan. Saya akan makan di luar kalau memang pengin. Saya sangat memperhatikan kesehatan. Saya seorang instruktur kebugaran, dan saya ingin menjaga berat badan tetap ideal, jadi saya tidak akan menghabiskan lima minggu dengan makan burger terus-menerus, karena saya ingin tetap langsing,” kata Sweeney. 

    Namun, masih ada pertanyaan, di mana tepatnya dia bisa menemukan masakan sehat di Texas.

    “Kadang-kadang, saya mungkin membeli salad dari 7-Eleven,” katanya. 

  • England fans 2Getty

    Oasis, topi koboi, dan kemenangan 4-2

    Sweeney, Taylor, dan ribuan orang lainnya tiba di Texas minggu ini.

    Empat puluh delapan jam sebelum pertandingan dimulai, Arlington terasa sunyi mencekam. Jalan utama, yang terdiri dari dua kedai barbekyu, beberapa bar olahraga, sebuah kedai kopi, dan balai kota, tenggelam dalam keheningan relatif. Beberapa aksen terdengar terbawa angin. Dan hanya itu saja. Dallas Stadium, seperti kebanyakan stadion di Amerika, terletak sangat jauh dari pusat kota, sehingga tidak membantu suasana. Tempat ini pada dasarnya merupakan bagian dari kawasan perkotaan Texas yang sangat luas. 

    Namun, keesokan harinya, obrolan mulai meramaikan suasana. Kaos-kaos Inggris mulai bermunculan, dengan nama-nama pemain saat ini dan legenda masa lalu: Kane, Beckham, Bellingham, dan Gerrard. Suara-suara semakin keras, kehadiran para penggemar semakin terasa. Salah satu yang populer adalah topi koboi tiruan, lengkap dengan bendera Inggris, yang dikenakan dengan lucu di kepala banyak orang. 

    “Putri saya yang membawakannya untuk saya,” kata seorang penggemar di luar stadion, sambil memegang bir ringan. 

    Suasana di sini pada umumnya ceria. Ada laporan bahwa beberapa penggemar Inggris diusir dari sebuah pub di Dallas pada malam sebelumnya. Namun, hal itu tampaknya hanya terjadi pada segelintir orang. Tempat ini pada dasarnya merupakan tempat terjadinya perpaduan budaya yang ramah: topi dan bir ringan, lagu-lagu Oasis yang mengalun keras dari truk-truk pikap. Dan pada akhirnya, itulah intinya. Saat para pemain berjalan keluar, musik yang dulu mengiringi Chicago Bulls milik Michael Jordan mengalun kencang melalui pengeras suara. Semua orang berdiri. Hal ini tidak terasa aneh. 

    Apa yang terjadi di lapangan juga memberi banyak alasan bagi para penggemar Inggris untuk bernyanyi. Inggris tampil buruk di babak pertama dan kebobolan tepat sebelum jeda—membawa keunggulan 2-2 ke ruang ganti. Mereka menemukan ritme baru di babak kedua. Jude Bellingham mencetak gol, begitu pula Marcus Rashford. Pada akhirnya, Inggris menang 4-2, dan kemenangan itu terasa sepenuhnya pantas. 

    Dan setelah pertandingan usai, para pemain Inggris berdiri di lapangan, menatap para pendukung yang datang jauh-jauh. Mereka menyanyikan lagu Oasis. Dan banyak di antara mereka yang mengenakan topi koboi. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan menyaksikan tim ini. Namun, mereka juga akan berakhir di rodeo dan konser, mengemudikan truk, serta menghabiskan berjam-jam di pesawat. Ini adalah turnamen yang unik, lengkap dengan tantangan dan banyak tanda tanya.

    Namun Amerika tetap memiliki pesonanya sendiri, dan, setidaknya, tanda-tanda awalnya menunjukkan bahwa Piala Dunia di Amerika mungkin saja akan disambut baik oleh para penggemar Inggris.

    “Bicaralah dengan penggemar Inggris mana pun yang bepergian, dan mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa sepak bola hanyalah bagian yang sangat kecil dari perjalanan itu. Yang terpenting adalah segala hal lain yang terjadi di sekitarnya,” kata Sweeney. 


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