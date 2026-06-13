Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
England will not win World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Mulai dari masalah cedera Bukayo Saka hingga penampilan gemilang Jude Bellingham: Enam alasan mengapa Inggris TIDAK AKAN menjuarai Piala Dunia

Opinion
World Cup
England
FEATURES
T. Tuchel
J. Bellingham
D. Rice
H. Kane
B. Saka
J. Stones
R. James
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford

Setelah 'tiga puluh tahun penuh penderitaan' bagi tim nasional Inggris, sepak bola seharusnya kembali 'ke rumah' pada tahun 1996. Namun, 30 tahun berlalu, The Three Lions masih belum pernah memenangkan trofi besar sejak Piala Dunia 1966. Mungkinkah masa paceklik gelar terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional ini akan segera berakhir? Inggris lolos ke Piala Dunia musim panas ini dengan memenangkan semua pertandingan mereka dan tanpa kebobolan satu gol pun, yang berarti ada optimisme yang wajar menyelimuti tim asuhan Thomas Tuchel.

Tim Tiga Singa menduduki peringkat keempat dalam daftar peringkat FIFA dan berhasil menjadi runner-up dalam dua edisi terakhir Kejuaraan Eropa. Inggris juga memiliki banyak pemain ternama, termasuk bintang Arsenal Declan Rice, superstar Real Madrid Jude Bellingham, dan penyerang Bayern Munich Harry Kane, yang bisa dibilang memimpin perburuan gelar Ballon d'Or tahun ini.

Dengan Tuchel, mereka juga memiliki pelatih yang telah memenangkan trofi di empat negara berbeda, termasuk Liga Champions bersama Chelsea setelah kurang dari enam bulan menjabat, yang berarti waktu persiapan kurang dari dua tahun untuk Piala Dunia tidak akan menjadi hambatan bagi pelatih asal Jerman ini. Namun, terlepas dari semua kelebihan mereka, Inggris masih jauh dari sempurna. Berikut adalah enam alasan mengapa upaya terbaru The Three Lions untuk mengakhiri enam dekade kekecewaan pasti akan gagal...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Pembelaan terdakwa

    Mungkin terdengar aneh untuk mengatakan hal ini tentang tim yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia mereka, tetapi komposisi lini pertahanan Inggris masih jauh dari meyakinkan.

    Nico O'Reilly baru saja menjalani musim debut yang cemerlang bersama Manchester City, namun ia adalah bek kiri yang relatif kurang berpengalaman dan sering bertindak layaknya gelandang serang, yang ideal untuk tim asuhan Pep Guardiola namun tak dapat dipungkiri berisiko bagi tim Inggris asuhan Tuchel. Oleh karena itu, cukup membingungkan bahwa pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk tidak memasukkan bek kiri ortodoks ke dalam skuadnya - terutama karena bek tengah Inggris hampir tidak memiliki kecepatan yang luar biasa.

    Mengandalkan John Stones yang sangat rentan cedera untuk tetap fit juga merupakan taruhan besar, dan bisa dimengerti mengapa Harry Maguire begitu kesal atas pencoretannya, meskipun reaksi kekanak-kanakannya dengan sempurna menggambarkan mengapa Tuchel dilaporkan tidak menganggapnya sebagai tipe karakter yang tepat untuk skuadnya. Inggris juga akan terus cemas mengenai ketersediaan Reece James di posisi bek kanan, mengingat kapten Chelsea itu telah terbukti hampir sama rapuhnya secara fisik dengan Stones dalam beberapa tahun terakhir.

    Semua masalah cedera ini mengkhawatirkan karena calon pengganti di posisi bek tengah dan bek sayap, seperti Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento, dan Djed Spence, tidak benar-benar menginspirasi kepercayaan diri karena minimnya pengalaman mereka di level internasional.

    Meskipun berhasil mencatatkan clean sheet dalam kualifikasi, Inggris tetap dihadapkan pada banyak pertanyaan mengenai kualitas dan kedalaman pertahanan mereka menjelang turnamen paling berat dalam sepak bola internasional.

    • Iklan
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Cuaca yang sangat panas

    Jika Piala Dunia Antarklub musim panas lalu di Amerika Serikat bisa dijadikan acuan, cuaca akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perkembangan situasi selama enam minggu ke depan.

    Mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, mengatakan bahwa panasnya begitu menyengat sehingga "tidak mungkin" untuk mengadakan sesi latihan normal, sementara gelandang The Blues, Enzo Fernandez, mengaku merasa "pusing" selama pertandingan.

    FIFA telah mengambil langkah untuk memperkenalkan jeda pendinginan selama tiga menit di tengah babak pertama dan kedua setiap pertandingan, yang tidak diragukan lagi akan membantu para pemain tetap terhidrasi. Namun, suhu tinggi yang diperkirakan masih akan melelahkan - terutama bagi para pemain dari iklim yang lebih dingin seperti Inggris.

    Kane menyoroti bahwa dia dan rekan-rekannya adalah atlet level elit dan, karenanya, mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut, sementara Marc Guehi memuji keputusan untuk tiba lebih awal di Amerika sebagai "ide yang fantastis", mengingat hal itu memberi tim lebih banyak waktu untuk beradaptasi.

    Namun, mempertahankan penguasaan bola jelas akan menjadi kunci di Piala Dunia ini, dan tak bisa dipungkiri bahwa gelandang berenergi tinggi seperti Rice jauh lebih buruk dalam mempertahankan bola dibandingkan duo Portugal Vitinha dan Joao Neves—seperti yang kita lihat di final Liga Champions—sehingga tak sulit membayangkan para pemain Inggris kelelahan di fase krusial turnamen.

    Ingat, hanya dua tim Eropa yang pernah memenangkan Piala Dunia di benua lain - Spanyol pada 2010, dan Jerman pada 2014 - dan kedua turnamen tersebut dimainkan pada musim dingin di belahan bumi selatan.


  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Saka yang Sedang Mengalami Kesulitan

    Bukayo Saka tak diragukan lagi merupakan penyerang terbaik Inggris di Euro 2024. Namun, performa dan kebugarannya kini menjadi sumber kekhawatiran utama menjelang Piala Dunia.

    Saka absen dalam tiga kesempatan terpisah selama kampanye Arsenal meraih gelar Liga Premier, yang sebagian menjelaskan mengapa ia begitu tidak efektif selama kekalahan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain - sebuah pertandingan di mana sang pemain sayap hanya menyelesaikan empat operan dan gagal melewati lawan sekali pun.

    Harapannya, Piala Dunia akan menjadi platform yang sempurna bagi Saka untuk kembali ke performa terbaiknya, namun Tuchel mengakui menjelang laga melawan Kosta Rika bahwa pemain berusia 24 tahun itu belum sepenuhnya pulih dari cedera Achilles yang dialaminya pada bulan Maret.

    "Bukayo masih dalam proses pemulihan," kata manajer Inggris itu kepada wartawan. "[Dia] bermain sambil menahan rasa sakit di akhir musim, jelas mengelolanya dan bermain di level tinggi, tapi belum 100 persen."

    Namun, pengakuan mengejutkan Tuchel bahwa Saka masih belum bisa berlatih secara berturut-turut sama sekali tidak menjadi pertanda baik. Bahkan jika dia dianggap cukup fit untuk menjadi starter, apakah 'Starboy' Arsenal ini benar-benar akan mampu bersinar?...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Hanya sedikit yang mampu mengubah permainan

    Satu-satunya hal yang menarik dari laga persahabatan Inggris melawan Selandia Baru akhir pekan lalu adalah reaksi terhadap penampilan Rio Ngumoha, yang menjadi sorotan di babak kedua dalam kemenangan 1-0 yang sangat membosankan atas tim dengan peringkat terendah di Piala Dunia. Beberapa pengamat bahkan sampai bertanya-tanya secara terbuka mengapa pemain sayap Liverpool itu tidak dimasukkan ke dalam skuad turnamen - atau setidaknya dimasukkan ke dalam daftar panjang, yang setidaknya berarti dia bisa dipanggil jika ada pemain yang mundur.

    Apakah memang tepat memasukkan pemain berusia 17 tahun yang hanya tampil sebagai starter dalam lima pertandingan Liga Premier musim lalu masih bisa diperdebatkan - tetapi yang tidak perlu diperdebatkan adalah bahwa bangku cadangan Inggris akan kehilangan sedikit faktor X.

    Tentu saja bisa dimengerti mengapa Tuchel mengesampingkan Phil Foden dan Cole Palmer - keduanya tampil jauh di bawah performa terbaik mereka musim lalu, dan Morgan Rogers begitu bagus sehingga ada kemungkinan kecil dia bahkan akan menjadi starter di depan Bellingham (lebih lanjut tentang itu nanti!).

    Namun, anehnya tidak ada tempat di skuad untuk Morgan Gibbs-White, mengingat ia menjadi pencetak gol terbanyak kelima bersama di Premier League 2025-26 - meskipun bermain sebagai No.10 untuk Nottingham Forest, yang menghabiskan sebagian besar musim berjuang menghindari degradasi. Bukankah pemain yang sedang dalam performa terbaik seperti itu akan menjadi opsi yang lebih mengancam dari bangku cadangan daripada Eberechi Eze, yang tampaknya hanya bermain bagus saat melawan Tottenham Hotspur dan tidak memberikan dampak apa pun setelah masuk sebagai pemain pengganti untuk Arsenal di final Liga Champions?

    Rekan setim Eze, Noni Madueke, sama tidak efektifnya melawan pertahanan Paris Saint-Germain yang kelelahan di Budapest, karena sepertinya satu-satunya kelebihan nyata dia adalah memicu klaim penalti - itulah mengapa masalah Achilles Saka begitu mengkhawatirkan. Kecepatan Madueke mungkin menimbulkan masalah, tapi, seperti yang kita lihat melawan Kosta Rika, dia jelas tidak bisa mencetak gol.

    Di sayap sebaliknya, kembalinya Marcus Rashford ke performa terbaiknya di Barcelona menjadi dorongan besar, sementara Anthony Gordon menjalani musim klub yang begitu mengecewakan sehingga Newcastle merasa bisa melepasnya untuk beberapa pertandingan terakhir sebelum kepindahannya ke Camp Nou dikonfirmasi—hal yang membuat banyak pengamat netral bingung.

    Memang, Gordon terlihat bersemangat saat melawan Kosta Rika yang tangguh, tetapi intinya adalah Inggris tidak benar-benar memiliki pemain cadangan yang dapat mengubah jalannya pertandingan, penyerang yang mampu melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari mereka yang digantikannya - dan itulah mengapa penampilan Ngumoha saat melawan Selandia Baru memberikan banyak bahan untuk direnungkan.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Ketergantungan pada Kane

    Setelah kekalahan telak 1-0 dari Jepang pada bulan Maret lalu, Tuchel ditanya dalam wawancara pasca-pertandingannya di ITV apakah Inggris telah terlalu bergantung pada Kane, yang absen dalam laga persahabatan di Wembley karena cedera. "Nah, mengapa Argentina tidak mengandalkan (Lionel) Messi atau Portugal tidak mengandalkan Cristiano Ronaldo?" balas Tuchel. "Ini hal yang sangat wajar.

    "Tanpa kehadiran Harry Kane, kami tidak memiliki ancaman yang sama. Namun, Bayern Munich tanpa kehadiran Harry Kane juga tidak memiliki ancaman yang sama. Tidak ada tim di dunia ini yang memiliki ancaman yang sama."

    Dan kita bisa memahami maksud Tuchel: jika Anda menghilangkan pemain paling produktif dari tim mana pun, itu akan membuat mereka lebih sulit mencetak gol. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Inggris lebih bergantung pada pemain andalannya dibandingkan kebanyakan pesaing di Piala Dunia.

    Terlepas dari fakta bahwa Kane menyumbang lebih dari setengah gol internasional tim, masalah utamanya adalah tidak ada satu pun pemain cadangannya yang mendekati levelnya.

    Ollie Watkins mengakhiri musim dengan baik bersama Aston Villa, mencetak gol penentu di menit akhir untuk Inggris dalam semifinal Euro 2024 melawan Belanda, dan mencetak gol sundulan dari jarak dekat melawan Kosta Rika - namun ia baru mencetak tujuh gol untuk negaranya secara keseluruhan.

    Alternatif lain untuk Kane, Ivan Toney, baru saja menjalani musim paling produktif dalam karier klubnya - tetapi di Arab Saudi. Lebih dari itu, gol tunggalnya untuk Inggris juga tercipta jauh di bulan Maret 2024, dalam laga persahabatan melawan Belgia, dan kehadirannya di skuad semakin menegaskan betapa krusialnya Kane tetap bugar sepanjang Piala Dunia.

    Dia benar-benar jawaban Inggris atas Ronaldo dan Messi. Namun, sementara bisa dibilang bahwa baik Portugal maupun Argentina bisa memenangkan turnamen ini tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa masing-masing, Inggris pasti tidak bisa. Jika Kane cedera, Inggris tamat.


  • Thomas Tuchel England 2026Getty

    Tekanan

    Tuchel menampik anggapan bahwa Inggris termasuk salah satu favorit untuk menjuarai Piala Dunia. "Kami tidak mungkin masuk kategori itu," katanya pada Selasa, "karena kami sudah bertahun-tahun tidak pernah menjuarainya. Kami memandang diri kami sebagai pesaing dan penantang. Kami ingin melaju hingga akhir, tapi saya rasa kami bukan [salah satu] favorit utama. Ada tim-tim yang sudah terbukti mampu menang di turnamen ini dengan catatan prestasi yang lebih gemilang."

    Dan dia benar. Inggris adalah spesialis kegagalan dalam sepak bola internasional. Berkali-kali mereka digadang-gadang sebagai calon juara menjelang turnamen besar (biasanya oleh media mereka sendiri) dan, berkali-kali pula, mereka gagal.

    Bahkan di bawah asuhan Gareth Southgate (secara statistik, manajer Inggris paling sukses sejak Alf Ramsey yang menjuarai Piala Dunia), The Three Lions dua kali tersingkir di babak final. Secara adil, di Euro 2024, mereka menghadapi tim Spanyol yang jauh lebih unggul setelah lolos ke Berlin dengan cara yang membosankan - tetapi tidak ada alasan yang sebenarnya untuk gagal mengalahkan Italia di final Euro 2020 di kandang sendiri, terutama mengingat mereka memimpin lebih dulu di Wembley melalui Luke Shaw.

    Sepertinya, setiap kali tekanan benar-benar meningkat saat menghadapi lawan berkualitas, Inggris selalu bisa diandalkan untuk mengubah kemenangan menjadi kekalahan. Berapa peluang mereka kembali gagal dalam adu penalti? Atau Bellingham meledak setelah dicadangkan? Lagi pula, Tuchel telah berjanji untuk memilih tim terbaik daripada pemain terbaik, dan meskipun sikap itu mendapat pujian luas, bahkan pemilihan skuadnya memicu banyak kritik, menyiratkan bahwa segala sesuatunya bisa kacau jika Inggris memulai turnamen dengan lambat.

    Tentu saja, undian telah bersahabat dengan Inggris. Mereka akan dengan mudah memenangkan grup mereka. Tapi apakah Anda benar-benar yakin Inggris bahkan bisa lolos dari potensi pertarungan babak 16 besar melawan Meksiko di Azteca atau bentrokan perempat final dengan Brasil - apalagi mengalahkan Prancis, Argentina, atau Spanyol dalam perjalanan mereka menuju trofi?

    Inggris mungkin memiliki pemain dan pelatih yang mumpuni, tetapi mereka juga dibebani oleh sejarah 60 tahun yang berat di pundak mereka — dan sekali lagi, hal itu kemungkinan besar akan terbukti sebagai beban yang terlalu berat untuk ditanggung.

World Cup
England crest
England
ENG
Croatia crest
Croatia
CRO