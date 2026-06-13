Mulai dari masalah cedera Bukayo Saka hingga penampilan gemilang Jude Bellingham: Enam alasan mengapa Inggris TIDAK AKAN menjuarai Piala Dunia

Satu-satunya hal yang menarik dari laga persahabatan Inggris melawan Selandia Baru akhir pekan lalu adalah reaksi terhadap penampilan Rio Ngumoha, yang menjadi sorotan di babak kedua dalam kemenangan 1-0 yang sangat membosankan atas tim dengan peringkat terendah di Piala Dunia. Beberapa pengamat bahkan sampai bertanya-tanya secara terbuka mengapa pemain sayap Liverpool itu tidak dimasukkan ke dalam skuad turnamen - atau setidaknya dimasukkan ke dalam daftar panjang, yang setidaknya berarti dia bisa dipanggil jika ada pemain yang mundur.

Apakah memang tepat memasukkan pemain berusia 17 tahun yang hanya tampil sebagai starter dalam lima pertandingan Liga Premier musim lalu masih bisa diperdebatkan - tetapi yang tidak perlu diperdebatkan adalah bahwa bangku cadangan Inggris akan kehilangan sedikit faktor X.

Tentu saja bisa dimengerti mengapa Tuchel mengesampingkan Phil Foden dan Cole Palmer - keduanya tampil jauh di bawah performa terbaik mereka musim lalu, dan Morgan Rogers begitu bagus sehingga ada kemungkinan kecil dia bahkan akan menjadi starter di depan Bellingham (lebih lanjut tentang itu nanti!).

Namun, anehnya tidak ada tempat di skuad untuk Morgan Gibbs-White, mengingat ia menjadi pencetak gol terbanyak kelima bersama di Premier League 2025-26 - meskipun bermain sebagai No.10 untuk Nottingham Forest, yang menghabiskan sebagian besar musim berjuang menghindari degradasi. Bukankah pemain yang sedang dalam performa terbaik seperti itu akan menjadi opsi yang lebih mengancam dari bangku cadangan daripada Eberechi Eze, yang tampaknya hanya bermain bagus saat melawan Tottenham Hotspur dan tidak memberikan dampak apa pun setelah masuk sebagai pemain pengganti untuk Arsenal di final Liga Champions?

Rekan setim Eze, Noni Madueke, sama tidak efektifnya melawan pertahanan Paris Saint-Germain yang kelelahan di Budapest, karena sepertinya satu-satunya kelebihan nyata dia adalah memicu klaim penalti - itulah mengapa masalah Achilles Saka begitu mengkhawatirkan. Kecepatan Madueke mungkin menimbulkan masalah, tapi, seperti yang kita lihat melawan Kosta Rika, dia jelas tidak bisa mencetak gol.

Di sayap sebaliknya, kembalinya Marcus Rashford ke performa terbaiknya di Barcelona menjadi dorongan besar, sementara Anthony Gordon menjalani musim klub yang begitu mengecewakan sehingga Newcastle merasa bisa melepasnya untuk beberapa pertandingan terakhir sebelum kepindahannya ke Camp Nou dikonfirmasi—hal yang membuat banyak pengamat netral bingung.

Memang, Gordon terlihat bersemangat saat melawan Kosta Rika yang tangguh, tetapi intinya adalah Inggris tidak benar-benar memiliki pemain cadangan yang dapat mengubah jalannya pertandingan, penyerang yang mampu melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari mereka yang digantikannya - dan itulah mengapa penampilan Ngumoha saat melawan Selandia Baru memberikan banyak bahan untuk direnungkan.