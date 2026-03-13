Mulai dari masa depan Fullkrug dan Nkunku hingga penyerang nomor 9 baru, lewat Kostic: bagaimana lini serang Milan bisa berubah

Musim panas lalu, Kean hanyalah prospek yang masih jauh: ia baru saja menjalani musim terbaik dalam kariernya dan memiliki klausul pelepasan sebesar €62 juta yang membuatnya tak terjangkau bagi klub mana pun yang tidak berlaga di Liga Champions. Kini, harga tersebut tak lagi mencerminkan nilai sang pemain, karena ia sedang menjalani musim yang naik-turun, dengan masalah fisik serta performa Fiorentina secara keseluruhan yang sangat mengecewakan dan jauh dari potensi sebenarnya. Moise masih sangat sesuai dengan profil yang dicari Allegri: seorang striker modern yang mampu menyerang ruang-ruang kosong dengan kecepatan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengisi area penalti dengan memanfaatkan fisiknya. Belum lagi dua faktor kunci lainnya: rasa saling menghormati antara kedua belah pihak dan pengetahuannya tentang sepak bola Italia. Niat Milan adalah menegosiasikan harga untuk menurunkan klausul pelepasan dan membawa striker internasional Italia tersebut ke klub. Mungkin juga ada peluang untuk memasukkan pemain teknis dalam kesepakatan yang akan disambut baik oleh Viola. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan sang pemain sendiri: meskipun ia memiliki ikatan dengan Florence dan Fiorentina, pencarian tantangan baru tampaknya menjadi skenario yang paling mungkin, dan hubungan baik antara Tare (serta manajemen Rossoneri secara umum) merupakan faktor yang dapat memengaruhi keputusannya. Satu hambatan mungkin datang dari Paratici, yang tidak berpisah dengan baik bersama Milan setelah kesepakatan gagal di menit-menit terakhir dan mungkin lebih memilih untuk menjual pemain tersebut ke klub lain.