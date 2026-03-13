Dengan 44 gol yang dicetak dalam 28 pertandingan liga, Milan menempati peringkat keempat dalam daftar tim dengan jumlah gol terbanyak di Serie A, di bawah Inter (64), Juventus (50), dan Como (46). Ini adalah rata-rata gol yang setara dengan level Liga Champions – sejalan dengan tujuan utama klub musim ini – yang ingin ditingkatkan oleh Rossoneri agar dapat bersaing secara langsung memperebutkan Scudetto. Tujuan yang dinyatakan adalah mendatangkan penyerang nomor 9 sejati yang mampu mencetak 15–20 gol per musim ke tim asuhan Allegri, tanpa mengulangi kesalahan pada bursa transfer musim panas lalu. Hal ini sebagian karena Vlahovic, yang telah lama menjadi favorit, kini secara mengejutkan berada di ambang perpanjangan kontraknya dengan Juventus, yang semula akan berakhir pada bulan Juli. Namun, bagaimana Milan bermaksud untuk membentuk kembali barisan serangannya?
Mulai dari masa depan Fullkrug dan Nkunku hingga penyerang nomor 9 baru, lewat Kostic: bagaimana lini serang Milan bisa berubah
KEAN ADALAH TARGET UTAMA (TANPA KLAUSUL PEMBEBASAN)
Musim panas lalu, Kean hanyalah prospek yang masih jauh: ia baru saja menjalani musim terbaik dalam kariernya dan memiliki klausul pelepasan sebesar €62 juta yang membuatnya tak terjangkau bagi klub mana pun yang tidak berlaga di Liga Champions. Kini, harga tersebut tak lagi mencerminkan nilai sang pemain, karena ia sedang menjalani musim yang naik-turun, dengan masalah fisik serta performa Fiorentina secara keseluruhan yang sangat mengecewakan dan jauh dari potensi sebenarnya. Moise masih sangat sesuai dengan profil yang dicari Allegri: seorang striker modern yang mampu menyerang ruang-ruang kosong dengan kecepatan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengisi area penalti dengan memanfaatkan fisiknya. Belum lagi dua faktor kunci lainnya: rasa saling menghormati antara kedua belah pihak dan pengetahuannya tentang sepak bola Italia. Niat Milan adalah menegosiasikan harga untuk menurunkan klausul pelepasan dan membawa striker internasional Italia tersebut ke klub. Mungkin juga ada peluang untuk memasukkan pemain teknis dalam kesepakatan yang akan disambut baik oleh Viola. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan sang pemain sendiri: meskipun ia memiliki ikatan dengan Florence dan Fiorentina, pencarian tantangan baru tampaknya menjadi skenario yang paling mungkin, dan hubungan baik antara Tare (serta manajemen Rossoneri secara umum) merupakan faktor yang dapat memengaruhi keputusannya. Satu hambatan mungkin datang dari Paratici, yang tidak berpisah dengan baik bersama Milan setelah kesepakatan gagal di menit-menit terakhir dan mungkin lebih memilih untuk menjual pemain tersebut ke klub lain.
TANTANGAN YANG BERAT BAGI FULLKRUG
Fullkrug kemungkinan akan digantikan, jika diperlukan, oleh Kean atau, secara umum, oleh penyerang lain dalam skuad yang akan mengisi posisi nomor 9: ‘Panzer’ asal Hannover ini telah tampil dalam 12 pertandingan di sini, dengan total 749 menit, dan mencetak satu gol penentu kemenangan melawan Lecce. Namun, yang terpenting, ia hanya sekali dipilih oleh Allegri untuk menjadi starter sejak menit pertama dalam laga tandang melawan Fiorentina. Niclas telah memukau semua orang dengan semangat dan dedikasinya yang total kepada tim, bermain meski mengalami cedera jari kaki yang patah, namun opsi pembelian kembali senilai €5 juta dari West Ham tentu bukanlah investasi jangka panjang, terutama bagi tim Milan ini. Itulah sebabnya, dalam situasi saat ini, kemungkinan besar mereka akan berpisah di akhir musim daripada dia akan dikontrak secara permanen.
NKUNKU DI TEPI JATUH
Enam gol dan tiga assist dalam 25 penampilan di Serie A dan Coppa Italia adalah catatan Nkunku sejauh ini, pemain termahal pada bursa transfer musim panas lalu dengan biaya dasar €38 juta dan bonus €4 juta, serta gaji sebesar €5 juta. Christopher baru menunjukkan sekilas potensi kelas atasnya dan harus membuktikan dirinya layak mendapat tempat di musim depan dengan penampilan meyakinkan di sisa musim ini. Namun terlepas dari pemikiran klub, sang pemain sendiri mungkin memiliki pandangan berbeda, karena ia merasa kurang mendapat kepercayaan dari petinggi klub selama jendela transfer musim dingin lalu.
LEAO AKAN MEMPERPANJANG KONTRAKNYA
Leao, meski dilanda masalah cedera sejak awal musim, sedang berjuang keras untuk membuktikan dirinya sebagai penyerang utama pilihan Allegri. Hasil yang diraihnya, ditambah dengan sikapnya, sangat mengesankan, mengingat ia hanya butuh satu gol lagi untuk mencetak 10 gol di liga. Kemungkinan ia tetap bertahan musim depan cukup besar, mengingat perwakilannya sedang melakukan pembicaraan dengan Milan untuk memperpanjang kontraknya hingga 2031.
PULISIC SIAP DIGUNAKAN
Situasi terkait Pulisic memang lebih rumit; pembahasan mengenai masa depannya baru akan dilakukan bersama agennya pada akhir musim, atas kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Milan memiliki opsi untuk mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis hingga 2028, dan opsi ini pasti akan diaktifkan sebelum mereka duduk untuk menegosiasikan kontrak baru yang berlaku hingga 2031, dengan kenaikan gaji yang signifikan guna mencoba menangkis godaan yang mulai terdengar kencang dari bursa transfer.
KOSTIC AKAN BERMAIN
Satu rekrutan untuk saat ini (Kean) dan satu lagi untuk masa depan: inilah rencana berani dan ambisius Milan. Nama yang diincar untuk masa depan tetap Andrej Kostic, dengan Kirovski yakin ia dapat menuntaskan kesepakatan dengan Partizan Belgrade senilai sekitar €5 juta ditambah persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan. Pemain asal Montenegro kelahiran 2007 ini akan bolak-balik antara Milan Futuro dan tim utama di bawah bimbingan Allegri.
KEPERTAHANAN GIMENEZ MASIH DIBAWAH TANDA TANYA
Terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah situasi seputar Gimenez. Tak diragukan lagi, ini adalah situasi yang paling rumit, baik dari segi finansial – mengingat investasi lebih dari €30 juta yang dikeluarkan satu setengah tahun lalu untuk mendatangkannya dari Feyenoord – maupun dari segi taktis. Setelah lebih dari empat bulan, ‘Bebote’ siap kembali ke lapangan, mungkin secepatnya pada Minggu depan melawan Lazio: Santi harus membuktikan dirinya layak mendapat tempat di skuad Milan yang juga menatap optimis ke ajang Piala Dunia sebagai peluang transfer. Kecuali ada tawaran yang benar-benar menarik.