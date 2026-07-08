Mulai dari cedera hingga tak mencetak satu gol pun, penampilan Pulisic di Piala Dunia benar-benar gagal total: apa dampaknya bagi Milan?

Musim panas ini sungguh berat bagi Pulisic dalam segala hal. Timnas AS, yang menjadi sorotan dalam kontroversi besar seputar kasus Balogun, kalah telak 4-1 dari Belgia yang nyaris tak pernah terancam oleh tuan rumah, sementara ia mengalami cedera pergelangan kaki dan lutut dalam satu benturan. Ia harus meninggalkan turnamen yang seharusnya menjadi ajang pembuktian dirinya di kancah internasional dengan kondisi cedera.





Staf medis Milan sedang berkoordinasi dengan staf medis tim nasional AS, dan dari pembicaraan awal terlihat adanya ketenangan karena masalah tersebut tampaknya tidak terlalu serius.