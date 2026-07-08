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grafica pulisic usa milan 2026Getty Images

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Mulai dari cedera hingga tak mencetak satu gol pun, penampilan Pulisic di Piala Dunia benar-benar gagal total: apa dampaknya bagi Milan?

AC Milan
Transfers

Milan merasa cemas, Pulisic mengakhiri Piala Dunia dengan kekecewaan dan cedera

Musim panas ini sungguh berat bagi Pulisic dalam segala hal. Timnas AS, yang menjadi sorotan dalam kontroversi besar seputar kasus Balogun, kalah telak 4-1 dari Belgia yang nyaris tak pernah terancam oleh tuan rumah, sementara ia mengalami cedera pergelangan kaki dan lutut dalam satu benturan. Ia harus meninggalkan turnamen yang seharusnya menjadi ajang pembuktian dirinya di kancah internasional dengan kondisi cedera.


Staf medis Milan sedang berkoordinasi dengan staf medis tim nasional AS, dan dari pembicaraan awal terlihat adanya ketenangan karena masalah tersebut tampaknya tidak terlalu serius.

  • TERLALU RAPUH

    Dari 4 pertandingan yang dimulainya sebagai bagian dari starting eleven asuhan pelatih Pochettino, Pulisic hanya mampu menyelesaikan satu pertandingan, sementara dalam tiga kesempatan lainnya ia meminta diganti karena masalah fisik. “Captain America” tiba di ajang paling penting ini dengan menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan jelas tidak dalam kondisi terbaiknya. Massimiliano Allegri sendiri, kecuali dalam sekitar sepuluh pertandingan, tidak pernah bisa mengandalkan Pulisic yang sesungguhnya karena ia selalu berjuang melawan bursitis dan masalah pergelangan kaki yang sangat mengganggu.

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  • DIKRITIK DI NEGARANYA SENDIRI

    Dunia sepak bola Pulisic telah berubah total: para pendukung Milan, untuk pertama kalinya dalam tiga tahun petualangannya bersama Rossoneri, mulai mengkritiknya karena tidak mencetak gol selama enam bulan pada musim lalu. Para jurnalis dan penggemar Amerika pun tak ketinggalan; mereka membanjiri penampilan mantan pemain Chelsea itu melawan Belgia dengan penilaian dan komentar negatif, sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar seorang pemain kelas dunia yang mampu menggerakkan sebuah tim,

  • KARDINAL INGIN PULISIC MENJADI INTI DARI PROYEK INI

    Sejak hari pertamanya sebagai pelatih Milan, Amorim telah meminta agar Pulisic dipertahankan dalam skuad musim 2026/2027. Permintaan ini sangat selaras dengan visi Cardinale: pemilik klub Rossonero ingin menjadikan pemain bernomor punggung 11 itu sebagai salah satu pemain paling representatif dan sentral dalam era baru ini.

    Kegagalan di Piala Dunia tampaknya, setidaknya untuk saat ini, tidak mengubah rencana klub terkait penyerang asal Amerika Serikat ini. Cardinale sudah memiliki strategi yang jelas untuk Pulisic: dalam beberapa hari kedepan, ia akan mengajukan proposal perpanjangan kontrak baru hingga 2031, disertai penyesuaian gaji, dan jika tidak tercapai kesepakatan, ia akan mengaktifkan klausul sepihak yang memungkinkannya memperpanjang kontrak saat ini hingga 2028. Setelah menolak tawaran dari New York City, Cardinale ingin tetap teguh di bursa transfer kecuali ada tawaran yang benar-benar tidak bisa ditolak.

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