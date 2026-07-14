Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
YouTube Brandcast Event at Lincoln CenterGetty Images Entertainment
Staff Writer

Diterjemahkan oleh

Mulai dari bergabungnya Trevor Noah di The Late Run hingga Street Soccer: Semua acara terbesar di House of GOAL Pekan ke-2

FEATURES
Analysis
World Cup

Acara sepak bola musim panas andalan GOAL ini menghadirkan tawa, sepak bola, dan banyak keseruan di pekan terakhir pertandingannya

NEW YORK -- House of GOAL adalah tempat yang wajib dikunjungi. Belum pernah ada tempat di Amerika Utara yang menyuguhkan pengalaman imersif sepenuhnya seperti ini. Sepak bola selalu lebih dari sekadar apa yang terjadi di lapangan: mode, musik, budaya, film, TV, kuliner, dan percakapan yang menyatukan para penggemar.

Hingga saat ini, hanya sedikit yang benar-benar mengangkat hal tersebut dan menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas.

House of GOAL mencakup segalanya: mode, seni, gaya, film, kuliner, komedi, dan budaya di sekitar “olahraga yang indah” ini. Berlangsung mulai 3 Juli hingga hari final Piala Dunia, 19 Juli, festival sepak bola yang diselenggarakan di Industry City—jantung kota Brooklyn—ini merupakan perwujudan sempurna dari esensi Piala Dunia—dan sepak bola secara umum. Oh ya, dan tiket masuk untuk acara siang hari sepenuhnya gratis.

Jadwal lengkap acara House of GOAL dapat dilihat di sini. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilewatkan pada Minggu ke-2 acara ini....

  • Trevor NoahGetty

    Tamu terkenal: Trevor Noah

    Baiklah, mari kita mulai dengan nama paling terkenal di antara semuanya. Di GOAL, kami memiliki acara berjudul *The Late Run*, yang dibintangi oleh Ochocinco—anggota Hall of Fame NFL—dan Raheemovic, seorang kreator konten yang luar biasa. Selama enam bulan terakhir, keduanya telah mewawancarai banyak selebriti dari dunia sepak bola, mode, gaya hidup, dan komedi (ditambah satu atau dua pegulat di antaranya).

    Dan minggu ini, mereka mungkin akan kedatangan tamu paling terkenal di antara semuanya. Mereka akan menyambut bintang komedi global dan mantan pembawa acara The Daily Show, Trevor Noah, ke atas panggung. Dia adalah penggemar sepak bola yang tak perlu diragukan lagi, yang telah menghabiskan seluruh musim panas ini dengan menonton pertandingan Piala Dunia secara langsung bersama para penonton. Dan dia akan menghadirkan celetukan-celetukannya yang khas dalam episode spesial pada Rabu malam pukul 7 malam.

    • Iklan
  • Mark NormandGetty

    Komedi: Mark Normand menghibur penonton

    Sepak bola tidak berdiri sendiri. Banyak orang, terutama belakangan ini, telah mengeksplorasi perpaduan antara sepak bola dan komedi. Olahraga ini memang lucu, jujur saja. Dan kami senang menunjukkan alasannya. Pekan lalu, komedian legendaris Godfrey menghadirkan berbagai tawa di House of GOAL, memamerkan beberapa materi orisinalnya sekaligus mengomentari Piala Dunia secara spontan. Acaranya luar biasa.

    Dan minggu ini mungkin akan lebih seru lagi. Mark Normand, yang sering tampil di The Tonight Show dan The Late Show, akan naik panggung dalam pertunjukan ganda bersama Fortune Feimster, seorang penulis dan komedian cerdas yang telah sering berbicara tentang kecintaannya pada Piala Dunia.

  • The RondoHouse of GOAL

    Podcast asli: Rondo Boys terus melaju, SoccerGirl memadati ruangan

    Lalu ada juga konten orisinalnya. “The Rondo” adalah podcast andalan GOAL, dan popularitasnya terus meningkat. Para pembawa acara Raheemovic, Tom Hindle, dan Corbin Mills telah menggelar acara ini di berbagai tempat dan tampil memukau di hadapan penonton langsung sepanjang musim panas. Puncak acaranya akan digelar Sabtu ini. Mereka akan menyambut tamu istimewa Ryan Tolmich untuk menutup rangkaian acara pada Sabtu sore.

    SoccerGirl juga akan mendapatkan momennya. Para gadis ini sudah tampil luar biasa sepanjang musim panas ini dan akan menjadi tuan rumah bagi Fortune Feimster dan Coach Jackie dalam acara luar biasa lainnya pada Selasa malam.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • messiGetty Images

    Permainan: Kuis sepak bola menguji pengetahuanmu

    Siapa yang tidak suka memamerkan pengetahuan dan keahlian sepak bolanya? Babak pertama kuis sepak bola ini sukses besar dan berhasil mengumpulkan para pakar sepak bola terkemuka di House of GOAL. Kabar baiknya? Acara ini akan kembali digelar — pada hari Jumat pukul 14.00 dan tepat sebelum pertandingan final pukul 13.00.

  • U.S. youth soccerGetty

    Permainan: Sepak bola jalanan memungkinkanmu menunjukkan keahlianmu

    Akan seperti apa sebuah acara sepak bola tanpa pertandingan sepak bola itu sendiri? Turnamen sepak bola yang kami selenggarakan akhir pekan lalu meraih kesuksesan besar, sementara sesi sepak bola jalanan juga telah memberi kesempatan kepada warga setempat untuk memamerkan bakat luar biasa mereka. Dan kami akan menggelar acara serupa lagi minggu ini, dengan sesi sepak bola jalanan setiap Rabu hingga Sabtu di lapangan-lapangan kami yang canggih.