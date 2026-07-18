Mulai dari bak mandi bayi hingga pertandingan terbesar sepanjang masa: Lamine Yamal bisa memanfaatkan final Piala Dunia untuk membuktikan mengapa ia benar-benar merupakan penerus Lionel Messi

Harus diakui bahwa rasanya tidak adil membebankan tekanan sebesar itu pada pundak Yamal, meskipun beban itu sudah menjadi hal yang biasa baginya sejak ia pertama kali masuk ke susunan pemain inti Barcelona saat berusia 16 tahun.

Keunggulan Messi yang konsisten selama lebih dari dua dekade adalah hal yang membedakannya dari setiap pemain lain dalam sejarah. Meminta Yamal untuk meniru tingkat ketahanan legendaris tersebut adalah tuntutan yang terlalu berat.

Namun, meski remaja ini mengatakan bahwa "mencapai level Messi itu mustahil", ia berharap "mungkin suatu hari nanti bisa seperti dia" — dan ambisi yang diungkapkan seperti itu sebenarnya tidak mengejutkan jika datang darinya.

Yamal selalu menegaskan bahwa ia tidak lagi merasakan tekanan. Ia mengatakan telah meninggalkan tekanan itu di Mataro bertahun-tahun yang lalu. Dan kami tidak punya alasan untuk meragukannya. Bagaimana mungkin seorang remaja berusia 16 tahun bisa tampil begitu berani di Kejuaraan Eropa?

Namun, meski Yamal tidak terbebani oleh tekanan eksternal, ia mungkin merasakan beban ekspektasi dirinya sendiri. Seperti yang ia ungkapkan setelah pertandingan perempat final melawan Belgia, “Saya sangat menuntut diri sendiri. Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan.”

Dan hal itulah yang mungkin menjelaskan mengapa ia terkadang terlalu memaksakan diri selama kampanye Spanyol menuju Piala Dunia 2026.