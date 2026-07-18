Mulai dari bak mandi bayi hingga pertandingan terbesar sepanjang masa: Lamine Yamal bisa memanfaatkan final Piala Dunia untuk membuktikan mengapa ia benar-benar merupakan penerus Lionel Messi

Yang cukup mengejutkan, Yamal sudah terlambat untuk mencegah Messi meraih Bola Emas Piala Dunia ketiganya — hal ini sungguh luar biasa karena dua alasan: pertama, tak ada seorang pun yang pernah memenangkan dua gelar tersebut sebelum Messi muncul; kedua, usianya kini sudah 39 tahun!
Namun, penampilannya yang mengubah jalannya pertandingan dalam kemenangan dramatis Argentina atas Inggris di semifinal—setelah sempat tertinggal—hampir pasti memastikan gelar tersebut bagi Messi, dan mungkin juga mengantarkannya meraih Ballon d'Or kesembilan.
Prestasi-prestasi luar biasa seperti inilah yang membuat gagasan bahwa Yamal bisa menyamai Messi hampir tak terbayangkan. Namun, tak ada yang lebih tepat daripada bintang remaja Spanyol ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang legenda Argentina ketika ia akhirnya memutuskan untuk pensiun. Messi sendiri bahkan pernah mengatakan hal itu.
"Ada generasi baru pesepakbola yang sangat bagus dan masih memiliki banyak tahun di depan mereka, tetapi jika saya harus memilih satu orang berdasarkan usia, atas apa yang telah dia lakukan sejauh ini, dan masa depan yang mungkin dia miliki, itu adalah Lamine," kata kapten Argentina itu beberapa bulan yang lalu. "Tidak ada keraguan bagi saya, dia yang terbaik."
Pada hari Minggu, Yamal mendapat kesempatan untuk membuktikannya, dan di hadapan satu-satunya idola, sang “mesias sepak bola” yang seolah-olah memang ditakdirkan untuk dia ikuti.