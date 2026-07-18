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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Mulai dari bak mandi bayi hingga pertandingan terbesar sepanjang masa: Lamine Yamal bisa memanfaatkan final Piala Dunia untuk membuktikan mengapa ia benar-benar merupakan penerus Lionel Messi

Opinion
World Cup
Spain
L. Messi
L. Yamal
FEATURES
Spain vs Argentina
Barcelona
Argentina

Lamine Yamal selalu mengagumi Lionel Messi. Legenda Barcelona itu adalah—dan tetap menjadi—satu-satunya idola baginya. "Saya tidak pernah punya idola lain," aku Yamal kepada Tuttosport. "Saya pernah berfoto bersamanya. Saat itu saya masih belum dikenal." Namun, dia bukan hanya belum dikenal; saat itu dia masih bayi, baru berusia beberapa minggu ketika dia dan ibunya ikut serta dalam sesi pemotretan tahun 2007 yang diselenggarakan oleh SPORT untuk kalender amal.

Namun, foto Messi yang berusia 20 tahun sedang memandikan Yamal yang masih bayi itu telah menjadi ikonik. Simbolismenya sungguh luar biasa: seolah-olah Messi sedang membaptis “mesias” berikutnya bagi Barcelona, atau menobatkan pewaris takhtanya sebagai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola.

Dan, pada hari Minggu, ‘ramalan’ tersebut bisa saja terwujud, dengan Messi dan Yamal yang akan bertemu lagi, dan kali ini di final Piala Dunia. Sungguh tidak ada tempat yang lebih tepat untuk kemungkinan pergantian generasi ini, dengan Yamal berada di posisi yang sempurna untuk menandai berakhirnya satu era gemilang, dan dimulainya era lainnya...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Saya sangat menuntut diri sendiri"

    Harus diakui bahwa rasanya tidak adil membebankan tekanan sebesar itu pada pundak Yamal, meskipun beban itu sudah menjadi hal yang biasa baginya sejak ia pertama kali masuk ke susunan pemain inti Barcelona saat berusia 16 tahun.

    Keunggulan Messi yang konsisten selama lebih dari dua dekade adalah hal yang membedakannya dari setiap pemain lain dalam sejarah. Meminta Yamal untuk meniru tingkat ketahanan legendaris tersebut adalah tuntutan yang terlalu berat.

    Namun, meski remaja ini mengatakan bahwa "mencapai level Messi itu mustahil", ia berharap "mungkin suatu hari nanti bisa seperti dia" — dan ambisi yang diungkapkan seperti itu sebenarnya tidak mengejutkan jika datang darinya.

    Yamal selalu menegaskan bahwa ia tidak lagi merasakan tekanan. Ia mengatakan telah meninggalkan tekanan itu di Mataro bertahun-tahun yang lalu. Dan kami tidak punya alasan untuk meragukannya. Bagaimana mungkin seorang remaja berusia 16 tahun bisa tampil begitu berani di Kejuaraan Eropa?

    Namun, meski Yamal tidak terbebani oleh tekanan eksternal, ia mungkin merasakan beban ekspektasi dirinya sendiri. Seperti yang ia ungkapkan setelah pertandingan perempat final melawan Belgia, “Saya sangat menuntut diri sendiri. Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan.”

    Dan hal itulah yang mungkin menjelaskan mengapa ia terkadang terlalu memaksakan diri selama kampanye Spanyol menuju Piala Dunia 2026.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Satu gol, tanpa assist

    Konsensus umum jauh sebelum turnamen dimulai adalah bahwa Yamal benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari harapan negaranya untuk meraih kemenangan — itulah sebabnya absennya dia di akhir musim 2025-26 Barcelona akibat cedera menjadi sumber kekhawatiran yang begitu besar.

    Perasaan bahwa Spanyol kurang tajam tanpa remaja paling berbakat di dunia sepak bola ini semakin menguat setelah hasil imbang mengejutkan di laga pembuka melawan Cape Verde, di mana Yamal memulai pertandingan dari bangku cadangan, dan begitu ia kembali ke susunan pemain inti, La Roja tampak seperti tim yang sama sekali berbeda.

    Ia hanya bermain pada babak pertama pertandingan hari pertama melawan Arab Saudi, namun ia membawa timnya menuju kemenangan 4-0 yang membangkitkan semangat.

    Namun, yang cukup mengejutkan, ia belum mencetak gol sejak saat itu. Ia bahkan belum memberikan satu assist pun. Dan hal itu tentu saja memengaruhi pemuda yang terlalu keras terhadap dirinya sendiri ini.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nasihat bijak

    "Menurut saya, Lamine perlu sedikit menenangkan diri, [karena] rasa cemasnya yang ingin membuktikan diri," aku kapten Spanyol, Rodri, kepada para wartawan. "Tapi dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami berkat kontribusinya baik saat menguasai bola maupun tidak.

    "Memang benar dia baru berusia 19 tahun dan kami harus menenangkannya pada momen-momen tertentu dalam pertandingan. Dia pemuda yang sangat matang, tapi dia masih punya ruang untuk berkembang dalam hal membaca permainan, yang sepenuhnya wajar untuk usianya.

    "Saya lah yang selalu menyuruhnya untuk terus maju dan tidak berhenti bermain jika dia tidak mendapat pelanggaran, tapi dia adalah pemuda yang mau mendengarkan, yang ingin belajar, dan yang terpenting, menjadi teladan sejati dengan sikapnya."

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu'

    Sungguh mengesankan melihat bagaimana Yamal menghadapi semua pertanyaan yang terus-menerus mengenai minimnya gol dan assist yang dicetaknya, dan ia menyadari betapa pentingnya kehadirannya di lapangan bagi Spanyol, yang belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun yang ia mainkan sebagai starter sejak debut internasionalnya pada September 2023.

    "Saya tahu bahwa dengan pergerakan saya, saya mampu menarik banyak lawan menjauh, sehingga saya bisa menciptakan ruang bagi rekan setim," ujarnya dengan tepat.

    "Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu, bahkan jika saya tidak menyentuh bola dalam sebuah permainan, itu sudah positif. Saya pikir semua orang terobsesi dengan mencetak gol, tapi kami memenangkan Kejuaraan Eropa dengan saya hanya mencetak satu gol."

    Sejujurnya, gol tunggal itu sama pentingnya dengan kehebatannya, karena memicu kebangkitan Spanyol dalam kemenangan 2-1 atas Prancis di semifinal Euro 2024, dan dugaan tetap ada bahwa Piala Dunia ini tidak akan berakhir tanpa Yamal meninggalkan jejaknya di kompetisi ini.

    Yang terpenting, ia juga merasa momen besarnya akan segera tiba.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menyimpan yang terbaik untuk terakhir?

    "Saya memang tidak pernah menjadi pemain terbaik di babak penyisihan grup," kata Yamal kepada Mundo Deportivo pekan lalu. "Semakin mendekati pertandingan-pertandingan penting, seperti semifinal atau final, permainan saya justru semakin baik."

    Dan ada cukup bukti saat melawan Prancis yang mendukung argumen tersebut. Yamal mungkin tidak mencetak gol atau memberikan assist di Texas, tetapi ia terus-menerus mengganggu Lucas Digne sepanjang pertandingan, dan pelanggaran yang dilakukan bek sayap Prancis itu terhadap pemain berusia 19 tahun itulah yang memungkinkan Mikel Oyarzabal membuka skor melalui tendangan penalti.

    Yamal juga terlibat dalam proses terciptanya gol kedua Spanyol yang mematikan, dan ia mengira telah mencetak gol ketiga mereka juga, dengan penyelesaian akhir yang khas dan tegas menggunakan kaki kirinya yang mirip Messi, hingga bendera offside dikibarkan.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    'Yamal adalah yang terbaik'

    Yang cukup mengejutkan, Yamal sudah terlambat untuk mencegah Messi meraih Bola Emas Piala Dunia ketiganya — hal ini sungguh luar biasa karena dua alasan: pertama, tak ada seorang pun yang pernah memenangkan dua gelar tersebut sebelum Messi muncul; kedua, usianya kini sudah 39 tahun!

    Namun, penampilannya yang mengubah jalannya pertandingan dalam kemenangan dramatis Argentina atas Inggris di semifinal—setelah sempat tertinggal—hampir pasti memastikan gelar tersebut bagi Messi, dan mungkin juga mengantarkannya meraih Ballon d'Or kesembilan.

    Prestasi-prestasi luar biasa seperti inilah yang membuat gagasan bahwa Yamal bisa menyamai Messi hampir tak terbayangkan. Namun, tak ada yang lebih tepat daripada bintang remaja Spanyol ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang legenda Argentina ketika ia akhirnya memutuskan untuk pensiun. Messi sendiri bahkan pernah mengatakan hal itu.

    "Ada generasi baru pesepakbola yang sangat bagus dan masih memiliki banyak tahun di depan mereka, tetapi jika saya harus memilih satu orang berdasarkan usia, atas apa yang telah dia lakukan sejauh ini, dan masa depan yang mungkin dia miliki, itu adalah Lamine," kata kapten Argentina itu beberapa bulan yang lalu. "Tidak ada keraguan bagi saya, dia yang terbaik."

    Pada hari Minggu, Yamal mendapat kesempatan untuk membuktikannya, dan di hadapan satu-satunya idola, sang “mesias sepak bola” yang seolah-olah memang ditakdirkan untuk dia ikuti.

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