Muharemovic memperingatkan Italia: “Kami akan menghabisi siapa pun yang datang, Zenica akan memanas.” Laga melawan tim Azzurri ini menjadi ujian baru bagi bek Sassuolo tersebut dan untuk meyakinkan… Inter

Pernyataan tegas dari bek asal Emilia ini, yang menjadi salah satu kejutan di liga musim ini, hingga banyak klub besar Italia tertarik padanya untuk masa depan. Sejak Januari lalu, sudah beredar kabar bahwa ia akan hengkang dari Neroverdi, namun klub tersebut berencana melepasnya pada musim panas nanti, agar dapat memaksimalkan keuntungan yang akan mereka peroleh dari mantan pemain Juventus ini. Di antara klub-klub yang paling tertarik pada pemain ini adalah Inter.





Pemain berusia 23 tahun, berkebangsaan Bosnia namun lahir di Ljubljana dan dibesarkan di Austria, berada di urutan teratas dalam daftar bek tengah yang diinginkan Marotta dan Ausilio untuk memperkuat lini pertahanan Nerazzurri yang akan mengalami banyak perubahan di masa depan. Inter juga menyukainya karena ia dapat bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kiri. Selain itu, hubungan dengan Sassuolo telah lama berjalan baik dan direktur eksekutif klub asal Emilia, Giovanni Carnevali, tidak menyembunyikan bahwa klub siap menjualnya kepada penawar tertinggi. “Saya tidak bisa menyangkal bahwa Inter telah meminta informasi, tetapi klub lain juga telah menghubungi kami. Tarik bukan lagi sebuah kejutan,” katanya dalam wawancara baru-baru ini.





Harganya diperkirakan berkisar 25/30 juta euro, namun jelas bahwa lolos ke Piala Dunia dan penampilan reguler di ajang tersebut dapat menaikkan harganya, sekaligus membuat sistem sepak bola kita terpuruk kembali ke dalam depresi karena kembali gagal lolos ke Piala Dunia. Perlu diingat juga bahwa Juventus, yang merekrutnya saat masih sangat muda namun kemudian tidak mengandalkan dirinya, masih memegang klausul 50% atas penjualan kembali di masa depan. Setelah gagal dalam ujian melawan Inter – ia menjadi salah satu yang terburuk dalam kekalahan 0-5 pada 8 Februari lalu – kini Muharemovic memiliki ujian lain yang tidak boleh disia-siakan: kualifikasi beberapa calon rekan setimnya bergantung sepenuhnya pada pertandingan pada Selasa, 31.