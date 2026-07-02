Muharemovic akan kembali ke Juventus: kesepakatan dengan Sassuolo hampir tercapai, kontrak hingga 2031

Tarik Muharemovic semakin dekat untuk kembali ke Juventus. Bek tengah asal Bosnia kelahiran 2003 ini, yang saat ini bermain untuk Sassuolo, memang tinggal selangkah lagi untuk kembali mengenakan seragam hitam-putih, kembali ke klub yang memberinya kesempatan untuk memulai kariernya di sepak bola Italia berkat pengalaman yang diperolehnya bersama Juventus Next Gen di Serie C.





Menurut laporan Nicolò Schira, Juventus dan Sassuolo dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai transfer bek tersebut. Transaksi ini diperkirakan akan diselesaikan dengan nilai total 18 juta euro, yang terdiri dari 15 juta euro sebagai pembayaran tetap dan 3 juta euro tambahan yang terkait dengan pencapaian bonus tertentu, yang diduga berkaitan dengan target individu sang pemain serta hasil yang diraih tim.







