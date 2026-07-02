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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Muharemovic akan kembali ke Juventus: kesepakatan dengan Sassuolo hampir tercapai, kontrak hingga 2031

Juventus
Transfers
T. Muharemovic
Sassuolo

Muharemovic siap menandatangani kontrak jangka panjang, yang akan berakhir pada 30 Juni 2031

Tarik Muharemovic semakin dekat untuk kembali ke Juventus. Bek tengah asal Bosnia kelahiran 2003 ini, yang saat ini bermain untuk Sassuolo, memang tinggal selangkah lagi untuk kembali mengenakan seragam hitam-putih, kembali ke klub yang memberinya kesempatan untuk memulai kariernya di sepak bola Italia berkat pengalaman yang diperolehnya bersama Juventus Next Gen di Serie C.


Menurut laporan Nicolò Schira, Juventus dan Sassuolo dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai transfer bek tersebut. Transaksi ini diperkirakan akan diselesaikan dengan nilai total 18 juta euro, yang terdiri dari 15 juta euro sebagai pembayaran tetap dan 3 juta euro tambahan yang terkait dengan pencapaian bonus tertentu, yang diduga berkaitan dengan target individu sang pemain serta hasil yang diraih tim.



  • Seiring dengan kesepakatan antara kedua klub, Juventus dilaporkan juga telah menyelesaikan detail-detailnya dengan sang pemain. Muharemovic kabarnya siap menandatangani kontrak jangka panjang, yang akan berakhir pada 30 Juni 2031, yang akan memberinya gaji sekitar 2,2 juta euro per musim.


    Kesepakatan ini, kecuali ada kejutan di menit-menit terakhir, tampaknya kini sudah memasuki tahap akhir. Para pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai semua aspek utama dari transaksi ini dan hanya tinggal menyelesaikan detail formal terakhir sebelum kesepakatan resmi diumumkan. Bagi Juventus, ini akan menjadi investasi penting untuk masa depan, dengan tujuan membawa kembali ke Turin seorang bek muda yang sudah berpengalaman di sepak bola profesional, yang dianggap sebagai pemain yang sangat dapat diandalkan dan memiliki potensi perkembangan yang besar.


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