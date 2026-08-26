AFP
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'Muda dan menarik' - Bruno Fernandes memuji rekrutan baru Manchester United senilai £70 juta, Carlos Baleba
United tuntaskan transfer Carlos Baleba senilai £70 juta
Manchester United secara resmi merampungkan perekrutan gelandang Baleba dari Brighton dalam transfer senilai hingga £70 juta. United akan membayar biaya awal sebesar £65 juta, dengan tambahan £5 juta dalam bentuk bonus.
Gelandang timnas Kamerun berusia 22 tahun itu telah menandatangani kontrak di Old Trafford hingga 2031. United juga mempertahankan opsi untuk memperpanjang kesepakatan itu selama satu tahun lagi saat mereka berkomitmen kepada sang pemain untuk jangka panjang. Kedatangan Baleba menandai akhir dari upaya panjang klub tersebut, dengan sang gelandang telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford.
- Getty Images Sport
Fernandes memuji rekrutan baru yang 'muda dan menarik'
Fernandes memuji perekrutan tersebut, mengungkapkan antusiasmenya terhadap apa yang bisa dibawa pendatang baru itu bersamanya di lini tengah. Berbicara di ajang PFA Awards setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain 2026, bintang Portugal itu mengungkapkan bahwa pemandu bakat Old Trafford sudah lama mengaguminya.
"Dia pemain yang sangat energik. Kuat secara fisik, dia bisa mendorong kami naik ke depan lapangan sambil menggiring bola," jelas Fernandes. "Masih muda dan menarik, klub sudah mengikutinya selama dua tahun."
Gelandang ini membawa pengalaman tiga tahun di Premier League
Pemain internasional Kamerun itu tiba di Old Trafford dengan bekal tiga musim penuh pengalaman di Premier League. Ia awalnya bergabung dengan Brighton dari klub Prancis Lille pada 2023 dengan biaya awal £23,2 juta. Kedatangannya melengkapi penguatan besar di lini tengah United pada bursa transfer saat ini. Klub itu sebelumnya sudah mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa.
- Getty Images
Butuh energi baru setelah kemunduran di hari pembuka
Baleba datang saat United ingin segera melupakan awal musim yang mengecewakan. Gelandang Santos dan Tielemans sama-sama tampil sebagai starter bersama kapten Fernandes pada pekan pembuka, tetapi Manchester United menelan kekalahan mengejutkan 2-0 saat tandang ke Hull City yang baru promosi. Integrasinya ke lini tengah akan sangat krusial saat Carrick berupaya membangkitkan kampanye United.
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