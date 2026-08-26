'Muda dan menarik' - Bruno Fernandes memuji rekrutan baru Manchester United senilai £70 juta, Carlos Baleba

Manchester United secara resmi merampungkan perekrutan gelandang Baleba dari Brighton dalam transfer senilai hingga £70 juta. United akan membayar biaya awal sebesar £65 juta, dengan tambahan £5 juta dalam bentuk bonus.

Gelandang timnas Kamerun berusia 22 tahun itu telah menandatangani kontrak di Old Trafford hingga 2031. United juga mempertahankan opsi untuk memperpanjang kesepakatan itu selama satu tahun lagi saat mereka berkomitmen kepada sang pemain untuk jangka panjang. Kedatangan Baleba menandai akhir dari upaya panjang klub tersebut, dengan sang gelandang telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford.