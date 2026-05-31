José Mourinho melihat masalah besar dalam barisan pertahanan Real Madrid saat ini, demikian dilaporkan Diario AS. Menurut pelatih asal Portugal itu, hanya Antonio Rüdiger yang dianggap cukup layak untuk masuk starting line-up, sedangkan ia tidak yakin dengan pemain lainnya. Mourinho berencana menempatkan pemain baru di samping Rüdiger, yang kemudian akan bersaing dengan Dean Huijsen, Eder Militão, dan Raul Asencio untuk memperebutkan tempat di starting line-up. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa ketiga pemain yang disebutkan tersebut akan hengkang dari Real Madrid pada musim panas ini.
Mourinho sudah cukup melihat dan memiliki pandangan yang jelas tentang Dean Huijsen dan Rüdiger
Mourinho juga dilaporkan belum sepenuhnya puas dengan para bek sayapnya. Setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal, Real setidaknya membutuhkan pemain cadangan untuk Trent Alexander-Arnold, meskipun belum pasti apakah mantan pemain Liverpool itu benar-benar akan diturunkan sebagai pemain inti. Jika Fran García hengkang dari Los Blancos, maka dibutuhkan pula pengganti di sisi kiri pertahanan.
Mourinho juga berpotensi melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah. Selama dua tahun terakhir yang tanpa gelar, absennya pemain senior seperti Toni Kroos dan Luka Modric sangat terasa di segala lini.
Pelatih asal Portugal itu dilaporkan sedang mencari gelandang bertahan klasik yang dapat bertindak sebagai perisai di depan barisan pertahanan serta memberikan keseimbangan taktis dan kepastian.
Di saat yang sama, pelatih asal Portugal ini juga membutuhkan seorang playmaker kreatif yang bisa mengendalikan permainan di sepertiga akhir lapangan. Mourinho mencari seorang pemain teknis yang mampu menembus barisan pertahanan lawan. Baru-baru ini bahkan beredar spekulasi tentang kembalinya Modric yang berusia 40 tahun.
Menurut kabar yang beredar, Mourinho—yang kembalinya sebagai pelatih baru akan resmi jika Florentino Pérez terpilih kembali sebagai presiden pada 7 Juni—dilaporkan telah menyampaikan kepada pihak yang berwenang bahwa ia terutama mencari pemain yang sangat berambisi meraih kesuksesan dan berkomitmen penuh untuk tim. Bagi sang pelatih, mentalitas lebih penting daripada nama besar atau status bintang top para pemain. Menurut analisanya, dalam dua musim terakhir, tim kekurangan dedikasi dan semangat tim.