Kekalahan Barcelona dari Real Madrid bukan sekadar hasil yang ditentukan oleh detail-detail kecil, melainkan mengungkap sebuah pertarungan taktik yang di dalamnya Jose Mourinho berhasil memanfaatkan titik-titik lemah dalam sistem Hansi Flick, sehingga mengubah agresivitas tim Catalan itu menjadi peluang ideal untuk memukul mereka di ruang-ruang yang mereka tinggalkan di belakang.
Pelatih asal Portugal itu tidak memilih berlindung di balik pertahanan sepanjang pertandingan, dan tidak memberi lawannya kesempatan untuk memaksakan temponya dengan mudah. Ia justru menghadapi laga ini dengan fleksibilitas yang jelas, serta mengubah gaya pressing sesuai jalannya permainan, sementara Barcelona membayar harga sejumlah kesalahan individu dan buruknya penanganan transisi serangan, pada malam yang menampakkan perbedaan antara keberanian taktik dan agresivitas yang tak terkalkulasi.