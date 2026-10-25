Hal paling menonjol yang membedakan Real Madrid adalah kemampuannya berpindah antara blok pertahanan sedang dan mundur ke zona yang lebih dalam, sebelum beralih ke pressing tinggi pada momen yang tepat.

Tujuannya bukan sekadar melindungi kotak penalti, melainkan mengendalikan ruang dan memaksa para pemain Barcelona mengambil keputusan sulit di bawah tekanan.

Di sisi lain, Flick mengandalkan gaya khasnya berupa pressing tinggi dan lini pertahanan yang maju, tetapi Real Madrid tahu cara melewati gelombang pertama tekanan tersebut, dan ketika berhasil melampaui para pemain Barcelona yang maju untuk merebut bola, muncullah ruang di belakang lini pertahanan, sehingga proses keluar dari tekanan berubah menjadi serangan langsung yang mengancam gawang tim Catalan itu.

Di sinilah secara spesifik nilai fleksibilitas taktis muncul; Real Madrid tidak harus terus-menerus menyerang, melainkan menunggu momen di mana mereka bisa mencapai zona berbahaya dengan jumlah operan sesedikit mungkin, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh majunya para pemain Barcelona.

Selain itu, Real Madrid tampil dengan pressing yang terorganisir saat menerapkannya, terutama dari sepertiga akhir lapangan, dan ini merupakan poin luar biasa di mana Los Blancos mengalami peningkatan setelah sebelumnya menjadi sasaran kritik selama sebagian besar musim.

Ini merupakan salah satu pertandingan terhebat Mourinho dalam beberapa tahun terakhir, yang mengingatkan kita pada kemampuan taktisnya dalam mengelola laga-laga epik semacam ini, jauh dari sikap bertahan berlebihan dan menyerahkan penguasaan serta kendali kepada lawan.