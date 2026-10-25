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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho "si tua" memangsa Barcelona pada malam penuh keseimbangan dan kesalahan fatal

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
Spanyol
Portugal
Jerman

Real Madrid Memastikan Kemenangan di El Clasico

Kekalahan Barcelona dari Real Madrid bukan sekadar hasil yang ditentukan oleh detail-detail kecil, melainkan mengungkap sebuah pertarungan taktik yang di dalamnya Jose Mourinho berhasil memanfaatkan titik-titik lemah dalam sistem Hansi Flick, sehingga mengubah agresivitas tim Catalan itu menjadi peluang ideal untuk memukul mereka di ruang-ruang yang mereka tinggalkan di belakang.

Pelatih asal Portugal itu tidak memilih berlindung di balik pertahanan sepanjang pertandingan, dan tidak memberi lawannya kesempatan untuk memaksakan temponya dengan mudah. Ia justru menghadapi laga ini dengan fleksibilitas yang jelas, serta mengubah gaya pressing sesuai jalannya permainan, sementara Barcelona membayar harga sejumlah kesalahan individu dan buruknya penanganan transisi serangan, pada malam yang menampakkan perbedaan antara keberanian taktik dan agresivitas yang tak terkalkulasi.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho "lawas": jebakan taktik untuk memangsa Barcelona

    Hal paling menonjol yang membedakan Real Madrid adalah kemampuannya berpindah antara blok pertahanan sedang dan mundur ke zona yang lebih dalam, sebelum beralih ke pressing tinggi pada momen yang tepat.

    Tujuannya bukan sekadar melindungi kotak penalti, melainkan mengendalikan ruang dan memaksa para pemain Barcelona mengambil keputusan sulit di bawah tekanan.

    Di sisi lain, Flick mengandalkan gaya khasnya berupa pressing tinggi dan lini pertahanan yang maju, tetapi Real Madrid tahu cara melewati gelombang pertama tekanan tersebut, dan ketika berhasil melampaui para pemain Barcelona yang maju untuk merebut bola, muncullah ruang di belakang lini pertahanan, sehingga proses keluar dari tekanan berubah menjadi serangan langsung yang mengancam gawang tim Catalan itu.

    Di sinilah secara spesifik nilai fleksibilitas taktis muncul; Real Madrid tidak harus terus-menerus menyerang, melainkan menunggu momen di mana mereka bisa mencapai zona berbahaya dengan jumlah operan sesedikit mungkin, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh majunya para pemain Barcelona.

    Selain itu, Real Madrid tampil dengan pressing yang terorganisir saat menerapkannya, terutama dari sepertiga akhir lapangan, dan ini merupakan poin luar biasa di mana Los Blancos mengalami peningkatan setelah sebelumnya menjadi sasaran kritik selama sebagian besar musim.

    Ini merupakan salah satu pertandingan terhebat Mourinho dalam beberapa tahun terakhir, yang mengingatkan kita pada kemampuan taktisnya dalam mengelola laga-laga epik semacam ini, jauh dari sikap bertahan berlebihan dan menyerahkan penguasaan serta kendali kepada lawan.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Keseimbangan: kunci keunggulan Madrid

    Kehadiran Bernardo Silva di jantung lini tengah memberi Real Madrid opsi penting untuk keluar dari tekanan saat membawa bola, berkat ketenangannya dalam penguasaan bola dan kemampuannya membaca pergerakan lawan. Pentingnya peran dia tidak terbatas pada mempertahankan bola, tetapi juga meluas hingga menarik para gelandang Barcelona ke zona-zona tertentu, serta membuka ruang yang dapat dimanfaatkan di sisi lapangan atau di antara lini.

    Di samping Bernardo, Tchouameni memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan, baik melalui mengamankan kedalaman maupun berkontribusi dalam sirkulasi bola, hal yang membantu Real Madrid menghindari ketergesaan dalam mengirim bola ke depan.

    Alih-alih terlibat dalam duel langsung melawan tekanan Barcelona, tim mencoba membangun serangan dengan sabar hingga ruang yang tepat untuk maju terbuka.

    Adapun Fede Valverde, penempatannya di posisi bek kanan memberi Real Madrid kekuatan fisik dan kecepatan dalam serangan balik, di samping kemampuannya menangani ruang-ruang lebar yang dituntut oleh sifat El Clasico.

    Valverde memiliki karakteristik yang membantunya mengimbangi transisi cepat, serta memberi timnya fleksibilitas tambahan saat beralih dari fase bertahan ke menyerang.

    Selain itu, Jude Bellingham memainkan peran besar dalam proses mempertahankan bola di bawah tekanan para pemain Barca, di samping bahayanya saat menyerang ruang yang muncul di belakang pertahanan. Ia tampil dalam lebih dari satu situasi berbahaya, tetapi belum bertindak dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lamine Yamal di Bawah Tekanan: Barcelona Kehilangan Senjata Paling Mematikannya

    Meredam bahaya Lamine Yamal menjadi salah satu kunci utama untuk mengacaukan sistem serangan Barcelona, karena winger muda ini merupakan sumber penting bagi kreativitas dan penciptaan peluang, terutama ketika ia mendapatkan ruang yang cukup untuk duel satu lawan satu atau menusuk ke jantung pertahanan. Namun, Real Madrid berupaya mempersempit ruang yang tersedia di depannya, serta membatasi kemampuannya untuk bergerak bebas, dengan pengawalan ketat dari Cucurella dan kembalinya Diomande untuk menjalankan peran-peran defensif.

    Penutupan ruang secara kolektif, di samping peran yang dijalankan oleh bek sayap dan winger di sisi yang berlawanan, turut membantu meredam bahaya dari pergerakannya.

    Selain itu, tekanan terhadap pembawa bola serta penutupan sudut-sudut umpan membatasi kemampuan Barcelona untuk mengalirkan bola kepadanya dalam posisi yang tepat, sehingga ia dituntut untuk bergerak menjauh dari area yang dapat ia gunakan untuk membuat perbedaan.

    Di sisi lain, ketergantungan pada Raphinha, dengan kehadiran Lamine Yamal di sisi kanan dan Gordon di sisi kiri, belum cukup untuk menjamin efektivitas serangan. Masalahnya bukan hanya terletak pada nama-nama tersebut, melainkan pada kemampuan sistem untuk mengalirkan bola kepada para penyerang di ruang yang tepat, terutama ketika lawan berhasil mematikan salah satu kunci permainan dan memaksa tim mengubah jalur serangannya.

    Lini tengah Barca yang dikomandoi Pedri dalam banyak kesempatan gagal menembus garis pertahanan Los Blancos yang terorganisir, dan ini di luar kebiasaan, karena sebagian besar pemain tidak tampil dalam kondisi terbaik mereka seperti biasanya.

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  • Lini pertahanan tinggi Flick: senjata yang berbalik menyerang Barcelona

    Lini pertahanan tinggi memberi Barcelona kemampuan untuk menekan di area lawan dan mempersempit jarak antar lini, tetapi berubah menjadi titik lemah ketika tim gagal merebut bola dengan cepat, atau ketika lawan berhasil mengirim umpan ke belakang para bek. Inilah yang coba dimanfaatkan Real Madrid melalui pergerakan pada momen yang tepat, alih-alih mengandalkan bola-bola panjang acak.

    Kesabaran dalam membangun serangan menjadi elemen penting dalam rencana ini; keberadaan pemain yang mampu menjaga penguasaan bola di bawah tekanan, seperti Bernardo Silva dan Tchouameni, memberi Real Madrid kesempatan untuk menunggu momen yang tepat guna mengirim umpan ke ruang-ruang di belakang.

    Begitu melewati garis tekanan pertama, tim dapat memanfaatkan jarak antara para bek dan penjaga gawang, hal yang berulang kali dilakukan oleh Kylian Mbappe dan Bellingham.

    Bahaya dari gaya ini tidak hanya terkait dengan mencapai gawang, tetapi juga memaksa Barcelona untuk mundur di beberapa momen atau ragu untuk melanjutkan tekanan dengan intensitas yang sama.

    Dengan demikian, senjata yang memberi tim asuhan Flick keunggulan dalam penguasaan dan kendali bola berubah menjadi risiko defensif yang membutuhkan penutupan yang akurat dan koordinasi yang sempurna antara para pemain lini belakang.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Cubarsi membayar harga mahal: kesalahan individu yang menentukan El Clasico

    Meskipun keunggulan taktik Real Madrid turut membuat perbedaan, kesalahan individu di lini pertahanan Barcelona menjadi faktor penentu dalam skenario pertandingan.

    Pau Cubarsi muncul di jantung peristiwa setelah melakukan kesalahan dalam mengoper, yang dimanfaatkan Mbappe dan sistem serangan Madrid untuk menembus gawang.

    Gol pertama datang dari umpan keliru yang justru memberi lawannya, Mbappe, peluang mencetak gol, setelah bola mengenai pemain terakhir dan bersarang di gawang.

    Pada gol kedua, Cubarsi adalah yang paling dekat untuk merebut umpan dari sisi kanan kotak penalti, tetapi ia salah perhitungan, sehingga sang pemain pengganti Camavinga menyambarnya dan mengoper kepada Mbappe yang mencetak gol kedua.

    Hal itu menjadi penyebab kekalahan, dan mencerminkan kondisi mental buruk sebagian besar pemain Barca setelah awal yang memukau di Liga Spanyol pada musim ini.

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