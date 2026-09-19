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Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
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Mourinho: Saya Tidak Pesimistis Jelang Derbi, Simeone Rekan Seperjuangan, dan Saya Tidak Ikut Campur dalam Keputusan Zidane

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
D. Simeone
Z. Zidane
A. Tchouameni
Spanyol

Skuad Atletico Madrid kuat dan memiliki banyak solusi

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menolak untuk membuat perbandingan dengan susunan pemain Atletico Madrid, jelang derbi ibu kota Spanyol, besok Minggu, pada pekan ketujuh perjalanan La Liga, di Stadion Metropolitano.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Mourinho dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan susunan pemain Atletico Madrid. Oblak lawan Courtois, Romero lawan Ruder, saya tidak ingin melangkah ke arah itu."

Ia melanjutkan, "Skuad Atletico kuat dan memiliki banyak solusi, selain itu Diego Simeone adalah pelatih hebat, dan ia memiliki pemain-pemain yang mewakili kepribadiannya serta memiliki DNA khas timnya. Ia telah bekerja bersama mereka selama bertahun-tahun. Saya melihat mereka dan saya yakin mereka akan berada di sana bersaing memperebutkan gelar juara."

Mengenai kekalahan musim lalu, ia berkomentar, "Saya bukan orang yang pesimis. Saya tidak ingin memikirkan sesuatu baik dari sisi positif maupun negatif. Anda sebagai jurnalis mengajukan pertanyaan demi kebaikan dan demi keburukan. Dan saya hanya menjawab demi sisi positif."

Ia menambahkan, "Penilaian yang saya berikan untuk diri saya sendiri adalah bahwa saya telah memberikan yang terbaik yang saya miliki. Saya tidak bisa memberikan lebih dari itu. Dan ini bukan berarti saya tidak harus terus memberikan yang terbaik yang saya miliki di semua tingkatan. Dalam kasus saya, urusannya tidak selalu tentang melatih dan menjalani pertandingan. Urusannya lebih menyeluruh dalam membangun sebuah klub, bukan sekadar melatih atau memilih siapa yang akan bermain."

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    Simeone tahu apa yang saya rasakan dan saya pikirkan

    Ia menuturkan, "Pendapat Simeone? Banyak hal konyol yang diucapkan sepanjang karier Anda. Jika Anda melihat ke belakang, Anda tidak akan menemukan satu pun di antara kita yang tidak pernah mengatakan hal-hal konyol (merujuk pada komentar yang ia lontarkan saat pertemuan dengan Simeone di Liga Champions bertahun-tahun lalu)."

    Ia menegaskan, "Pada akhirnya, entah Anda menghormati atau tidak menghormati. Pada hari mereka menghubungi saya untuk menanyakan apakah saya bersedia berbicara tentang Simeone dalam film dokumenternya, saya tidak berpikir dua kali sedetik pun. Dia tahu apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan. Rival lagi, tetapi kami adalah kawan seperjuangan."

    Mengenai Tchouameni, ia menjelaskan, "Saya tidak memiliki pengaruh apa pun dalam keputusan Zidane untuk tidak memanggilnya. Saya sedikit terkejut dengan situasi tersebut. Keduanya berbicara bersama, dan sampai pada kesimpulan bahwa yang terbaik bagi Aurelien adalah mendapatkan waktu untuk menjalani masa persiapan yang belum ia lalui."

    Ia menambahkan, "Periode jeda internasional? Kami hanya bisa beradaptasi. Jika kami masih memiliki 4 pemain selama 20 hari, setelah itu salah satu dari mereka akan tiba 3 hari sebelumnya, dan yang lain 4 hari sebelumnya, dan itu menjelang laga melawan Villarreal."

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    El Clasico dan derbi adalah bagian dari budaya

    Ia menuturkan, "El Clasico atau derby? Saya sama-sama termotivasi untuk bermain di pekan mendatang menghadapi Villarreal, atau menghadapi lawan dalam sebuah El Clasico atau derby. Tidak ada bedanya bagi saya. El Clasico dan derby adalah bagian dari budaya. Keduanya bagian dari sejarah. Dan tentu saja, karena itulah keduanya memiliki sesuatu yang lebih. Tapi soal motivasi? Itu ada setiap hari."

    Ia menjelaskan, "Saya selalu berusaha beradaptasi dengan kemampuan para pemain di tim saya. Saya selalu mengatakan bahwa Inter Milan yang saya latih mampu bertahan selama 90 menit dalam blok pertahanan rendah, dan kami akan selalu berada di zona nyaman kami. Kami bisa bertahan 3 jam dalam blok rendah, dan mereka tidak akan mencetak gol ke gawang kami sekalipun mereka mati-matian mencoba. Ini persoalan yang berkaitan dengan karakteristik para pemain."

    Ia menambahkan, "Jika kau bertanya kepada saya apakah saya suka bertahan dengan blok rendah, maka saya akan menjawab bahwa saya suka mengetahui bagaimana cara bertahan di momen-momen bermain dengan blok rendah. Di setiap pertandingan kau akan melewati momen-momen seperti ini, entah berlangsung lima menit atau sepuluh menit. Ini salah satu hal yang kami kerjakan demi berkembang."

    Mourinho menegaskan, "Kita harus menyadari bahwa kita akan melewati momen-momen seperti ini. Kita harus tahu bagaimana menempatkan diri dan bagaimana bersaing selama momen-momen tersebut."

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