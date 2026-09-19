Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menolak untuk membuat perbandingan dengan susunan pemain Atletico Madrid, jelang derbi ibu kota Spanyol, besok Minggu, pada pekan ketujuh perjalanan La Liga, di Stadion Metropolitano.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Mourinho dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan susunan pemain Atletico Madrid. Oblak lawan Courtois, Romero lawan Ruder, saya tidak ingin melangkah ke arah itu."

Ia melanjutkan, "Skuad Atletico kuat dan memiliki banyak solusi, selain itu Diego Simeone adalah pelatih hebat, dan ia memiliki pemain-pemain yang mewakili kepribadiannya serta memiliki DNA khas timnya. Ia telah bekerja bersama mereka selama bertahun-tahun. Saya melihat mereka dan saya yakin mereka akan berada di sana bersaing memperebutkan gelar juara."

Mengenai kekalahan musim lalu, ia berkomentar, "Saya bukan orang yang pesimis. Saya tidak ingin memikirkan sesuatu baik dari sisi positif maupun negatif. Anda sebagai jurnalis mengajukan pertanyaan demi kebaikan dan demi keburukan. Dan saya hanya menjawab demi sisi positif."

Ia menambahkan, "Penilaian yang saya berikan untuk diri saya sendiri adalah bahwa saya telah memberikan yang terbaik yang saya miliki. Saya tidak bisa memberikan lebih dari itu. Dan ini bukan berarti saya tidak harus terus memberikan yang terbaik yang saya miliki di semua tingkatan. Dalam kasus saya, urusannya tidak selalu tentang melatih dan menjalani pertandingan. Urusannya lebih menyeluruh dalam membangun sebuah klub, bukan sekadar melatih atau memilih siapa yang akan bermain."

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