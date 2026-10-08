“Tidak ada dan tidak akan pernah ada satu pun kata dari saya yang menentang Roma atau kepemilikannya: ketika saya pergi, saya pergi dengan bersih dan dengan perasaan bahwa itu akan selamanya menjadi rumah saya. Saya membuat komentar negatif yang untuk itu saya sudah meminta maaf kepada Tiago Pinto. Saya keluar dengan bersih. Kadang-kadang mungkin terlihat tidak demikian, tetapi dalam hubungan antarmanusia, di dalam klub, saya adalah orang yang sangat sopan. Saya pergi dengan baik, selalu dengan perasaan bahwa itu akan selamanya menjadi rumah saya, meski sekarang sudah bukan lagi. Kembali ke Madrid juga berarti pulang ke rumah. Saya berada di sini selama tiga tahun yang nilainya tentu seperti tiga puluh tahun, karena itu adalah periode yang sangat, sangat khusus. Saya kembali ke rumah karena ikatan emosional yang saya miliki dengan klub.”





"Saya pikir yang menciptakan ikatan antara saya dan para tifosi Roma adalah fakta bahwa mereka memahami bahwa saya tidak pernah mengkhawatirkan diri saya sendiri, citra saya, atau hubungan-hubungan saya, baik dengan pemilik maupun dengan politik sepak bola Italia, dan juga tidak dengan kalian dari media. Kamu tahu itu benar (merujuk kepada direktur CorSport, Ivan Zazzaroni): mungkin Anda adalah satu dari dua atau tiga jurnalis yang punya hubungan dengan saya. Saya berada di Italia selama empat setengah tahun. Mereka memahami bahwa bagi saya hanya ada Roma dan para romanisti. Saya berjuang untuk mereka, saya memberikan segalanya. Kami memenangkan sebuah kompetisi yang bagi klub yang terbiasa sering menang mungkin akan memiliki makna yang lebih kecil. Bagi sebuah tim, bagi sebuah klub yang tidak sering menang, itu justru memiliki makna yang sangat besar".





"Suatu hari seorang agen teman saya pergi ke Trigoria dan mengirimkan saya foto pintu masuknya. Piala itu masih selalu ada, hanya itu satu-satunya. Itulah piala yang menjadi ciri pintu masuk pusat latihan. Ikatan ini juga lahir dari kecintaan mereka kepada klub, sesuatu yang tidak mungkin tidak menyentuh Anda. Mereka memahami bahwa saya sudah memberikan segalanya. Saya melakukan kesalahan, saya salah, saya kalah dalam pertandingan, tetapi mereka selalu memahami bahwa saya berjuang untuk mereka. Final Budapest adalah titik puncak dari koneksi ini. Final selesai, kami pergi berlibur dan, ketika saya kembali, saya kembali sudah mati. Saya kembali dalam keadaan mati karena UEFA, yang membuat saya membayar untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab saya. Apa yang terjadi di bandara bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah hinaan kepada wasit di garasi, dan untuk itu Anda harus membayar. Anda tidak harus membayar untuk apa yang terjadi di bandara, karena itu bukan salah saya. Saya juga membayar untuk itu. Saya membayar untuk hubungan dengan pemilik, yang memiliki profil dan pendekatan yang berbeda dari saya terkait apa yang terjadi di final. Saya kembali sudah mati. Beberapa bulan kemudian saya sudah keluar”.