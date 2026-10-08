José Mourinho akan kembali ke Olimpico dan menghadapi Roma, mantan timnya, pada matchday kedua Liga Champions. Tentang hal ini dan banyak hal lain, pelatih asal Portugal itu berbicara dalam sebuah wawancara dengan Corriere dello Sport. Berikut ucapannya.
Mourinho: "Roma akan selalu menjadi rumah saya. Pada hari final di Budapest, saya sudah dipecat, di sana saya sebenarnya sudah mati. Saya seperti Totti? Jawaban saya begini"
“Tidak ada dan tidak akan pernah ada satu pun kata dari saya yang menentang Roma atau kepemilikannya: ketika saya pergi, saya pergi dengan bersih dan dengan perasaan bahwa itu akan selamanya menjadi rumah saya. Saya membuat komentar negatif yang untuk itu saya sudah meminta maaf kepada Tiago Pinto. Saya keluar dengan bersih. Kadang-kadang mungkin terlihat tidak demikian, tetapi dalam hubungan antarmanusia, di dalam klub, saya adalah orang yang sangat sopan. Saya pergi dengan baik, selalu dengan perasaan bahwa itu akan selamanya menjadi rumah saya, meski sekarang sudah bukan lagi. Kembali ke Madrid juga berarti pulang ke rumah. Saya berada di sini selama tiga tahun yang nilainya tentu seperti tiga puluh tahun, karena itu adalah periode yang sangat, sangat khusus. Saya kembali ke rumah karena ikatan emosional yang saya miliki dengan klub.”
"Saya pikir yang menciptakan ikatan antara saya dan para tifosi Roma adalah fakta bahwa mereka memahami bahwa saya tidak pernah mengkhawatirkan diri saya sendiri, citra saya, atau hubungan-hubungan saya, baik dengan pemilik maupun dengan politik sepak bola Italia, dan juga tidak dengan kalian dari media. Kamu tahu itu benar (merujuk kepada direktur CorSport, Ivan Zazzaroni): mungkin Anda adalah satu dari dua atau tiga jurnalis yang punya hubungan dengan saya. Saya berada di Italia selama empat setengah tahun. Mereka memahami bahwa bagi saya hanya ada Roma dan para romanisti. Saya berjuang untuk mereka, saya memberikan segalanya. Kami memenangkan sebuah kompetisi yang bagi klub yang terbiasa sering menang mungkin akan memiliki makna yang lebih kecil. Bagi sebuah tim, bagi sebuah klub yang tidak sering menang, itu justru memiliki makna yang sangat besar".
"Suatu hari seorang agen teman saya pergi ke Trigoria dan mengirimkan saya foto pintu masuknya. Piala itu masih selalu ada, hanya itu satu-satunya. Itulah piala yang menjadi ciri pintu masuk pusat latihan. Ikatan ini juga lahir dari kecintaan mereka kepada klub, sesuatu yang tidak mungkin tidak menyentuh Anda. Mereka memahami bahwa saya sudah memberikan segalanya. Saya melakukan kesalahan, saya salah, saya kalah dalam pertandingan, tetapi mereka selalu memahami bahwa saya berjuang untuk mereka. Final Budapest adalah titik puncak dari koneksi ini. Final selesai, kami pergi berlibur dan, ketika saya kembali, saya kembali sudah mati. Saya kembali dalam keadaan mati karena UEFA, yang membuat saya membayar untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab saya. Apa yang terjadi di bandara bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah hinaan kepada wasit di garasi, dan untuk itu Anda harus membayar. Anda tidak harus membayar untuk apa yang terjadi di bandara, karena itu bukan salah saya. Saya juga membayar untuk itu. Saya membayar untuk hubungan dengan pemilik, yang memiliki profil dan pendekatan yang berbeda dari saya terkait apa yang terjadi di final. Saya kembali sudah mati. Beberapa bulan kemudian saya sudah keluar”.
“Saya seperti Totti? Francesco tidak bisa disentuh. Saya sama sekali tidak merasa dekat dengannya,dan juga tidak merasa sebagai yang kedua di hati orang-orang. Roma punya sejarah yang sangat indah, meski hanya dengan sedikit momen kejayaan. Mereka punya para pemain yang benar-benar legendaris. Satu nama langsung terlintas di kepala saya: Bruno Conti, karena saya mencintainya. Saya hanyalah seseorang yang pernah berada di sana, memberikan segalanya dan orang-orang memahami itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, final di Budapest, lebih daripada final yang dimenangi, dengan jelas menggambarkan perasaan mereka terhadap saya”.
“Apa yang saya harapkan dari Olimpico? Saya tidak mengharapkan spanduk. Saya tidak mengharapkan apa pun. Saya mengharapkan respek. Saya masih belum mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan itu, baik dari sudut pandang pelatih yang harus menghadapi laga penting, maupun dari sudut pandang mantan yang pulang ke rumah. Saya belum memikirkannya. Saya harus melindungi diri saya dan itu berarti mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjalankan pekerjaan saya dengan baik. Untuk menjalankan pekerjaan saya dengan baik, saya harus fokus pada ini dan mencoba melupakan di mana saya berada dan melawan siapa saya bermain. Dengan Roma, itu tidak pernah terjadi pada saya, tetapi saya melakukannya saat menghadapi Inter beberapa bulan lalu dan ketika saya kembali ke Chelsea. Itu sudah sering terjadi pada saya, tetapi saya harus mengatakan bahwa Roma berbeda. Untuk pertama kalinya saya harus menempuh jalan menuju stadion itu, ketika Anda memasuki area lapangan tenis, sesuatu yang sangat indah. Saya harus bersiap, karena itu akan menjadi pertama kalinya saya pergi ke sana tanpa memiliki di pihak saya gairah luar biasa dan indah dari para pendukung Roma. Saya juga harus mempersiapkan para pemain saya, karena ini adalah cara yang berbeda dalam menjalani sebuah pertandingan. Tentu saja mereka adalah pesepakbola level tertinggi, terbiasa bermain di final dan semifinal Piala Dunia, final Liga Champions. Tetapi saya ingin mempersiapkan mereka untuk keindahan yang antagonis ini. Bahkan sebagai lawan, bermain di sana memiliki keindahan yang luar biasa”.
“Saya tidak pernah membahas secara terbuka soal hubungan saya dengan keluarga Friedkin. Jika sekarang, saat kembali ke Roma, saya bertemu mereka di koridor sebelum atau sesudah pertandingan, saya akan menyapa mereka tanpa masalah apa pun. Tanpa melakukannya, dalam kisah saya bersama Roma, saya dipecat pada hari final. Hari final Budapest adalah hari ketika saya dipecat. Lalu yang tersisa adalah kenangan dan kisah yang Anda jalani, yang tidak Anda lupakan. Tetapi itu bukan sesuatu yang menyiksa saya”.
“Kembali ke Real? Rumor itu mulai muncul saat belum ada kontak sama sekali. Saya berada di Benfica, bahagia. Itu klub yang spesial bagi saya. Saya tinggal sepuluh menit dari rumah, sesuatu yang tidak terjadi selama dua puluh tahun. Itu adalah klub yang perlu naik level dan saya pikir akan tetap di sana, dengan kontrak tiga tahun saya. Lalu rumor mulai bermunculan. Itu mengejutkan saya. Saya berpikir: “Itu cuma rumor”. Real Madrid mengganti pelatih di tengah musim, lalu Arbeloa datang. Situasi dan hasilnya tidak luar biasa. Rumor mulai muncul, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara dengan saya. Hubungan saya dengan Real Madrid sudah berlangsung selama tiga belas tahun: sejak saya pergi, kami selalu tetap berhubungan, kami berteman, punya ikatan. Tidak ada yang perlu disembunyikan”.
“Manchester City? Saya lebih memilih menertawakannya sedikit. Saya pikir kami akan sampai pada sebuah kesimpulan, tetapi kami berdua, yang sudah berusia sekitar enam puluh tahun, harus beruntung masih ada di sini saat putusan akhirnya keluar. Sekarang akan ada putusan, lalu banding… Saya akan berusia delapan puluh tahun”.
“Wasit? Saya tidak berpikir masalahnya adalah saya. Saya pikir itu adalah kesialan yang terkait dengan momen ketika saya datang ke klub tertentu. Di sini, di Real Madrid, saya menjalani tahun-tahun penting dalam kasus Negreira. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi kami mengalaminya dan menanggung dampaknya. Sekarang orang-orang sudah mengetahuinya. Lalu di Turki ada skandal besar. Saya cukup sering mengalami situasi seperti ini”.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami