Mourinho meneteskan air mata untuk Silvino Louro: momen haru menjelang pertandingan Benfica sebagai penghormatan bagi mantan pelatih kiper Inter

Seluruh Da Luz berhenti sejenak untuk mengenang almarhum Silvino Louro, mantan pemain yang meninggal dunia pada usia 67 tahun setelah lama menderita sakit. Sebagai penjaga gawang kelas atas di Portugal dan dengan beberapa penampilan bersama tim nasional, setelah pensiun, Silvino menjadi pelatih penjaga gawang tim-tim asuhan Mourinho selama hampir dua dekade. Ia bersama The Special One di Porto dan kemudian mengikuti petualangannya bersama Chelsea, Inter, Real Madrid, dan Manchester United.





Tak terelakkan bahwa, di saat yang begitu menyedihkan ini, Mourinho akhirnya meneteskan air mata untuk temannya, yang juga merupakan rekan kerjanya. Dalam video yang mengabadikan momen tersebut, terlihat sang pelatih terharu dengan mata merah menatap layar raksasa tempat foto Silvino ditampilkan. Mou menyaksikan penghormatan untuk mantan penjaga gawang itu dan kemudian, setelah kembali ke bangku cadangan, ia mencoba menghapus air mata yang membasahi wajahnya dan menenangkan diri untuk melanjutkan menonton pertandingan.















