Momen yang sangat mengharukan bagi José Mourinho beberapa saat sebelum kick-off pertandingan Benfica melawan Vitoria Guimaraes. Pelatih The Eagles itu tak mampu menahan air matanyasaat upacara hening selama satu menit yang didedikasikan untuk Silvino Louro, mantan kiper Portugal yang telah lama menjadi bagian dari staf Mou selama kariernya.
Mourinho meneteskan air mata untuk Silvino Louro: momen haru menjelang pertandingan Benfica sebagai penghormatan bagi mantan pelatih kiper Inter
Seluruh Da Luz berhenti sejenak untuk mengenang almarhum Silvino Louro, mantan pemain yang meninggal dunia pada usia 67 tahun setelah lama menderita sakit. Sebagai penjaga gawang kelas atas di Portugal dan dengan beberapa penampilan bersama tim nasional, setelah pensiun, Silvino menjadi pelatih penjaga gawang tim-tim asuhan Mourinho selama hampir dua dekade. Ia bersama The Special One di Porto dan kemudian mengikuti petualangannya bersama Chelsea, Inter, Real Madrid, dan Manchester United.
Tak terelakkan bahwa, di saat yang begitu menyedihkan ini, Mourinho akhirnya meneteskan air mata untuk temannya, yang juga merupakan rekan kerjanya. Dalam video yang mengabadikan momen tersebut, terlihat sang pelatih terharu dengan mata merah menatap layar raksasa tempat foto Silvino ditampilkan. Mou menyaksikan penghormatan untuk mantan penjaga gawang itu dan kemudian, setelah kembali ke bangku cadangan, ia mencoba menghapus air mata yang membasahi wajahnya dan menenangkan diri untuk melanjutkan menonton pertandingan.
Beberapa jam setelah kabar meninggalnya Silvino, Mourinho membagikan kenangan ini di media sosialnya: "Sekarang aku menangis, tapi aku akan bisa tertawa, tertawa lepas, membicarakanmu, mengenang setiap momen. Di keluarga Mourinho, kamu dicintai dan akan terus hidup. Aku akan terus mendengarkanmu sebelum setiap pertandingan: 'saudaraku, semuanya akan baik-baik saja'. Beristirahatlah dengan tenang, adikku."
Seperti yang telah disebutkan, Silvino Louro adalah kiper kelas atas dalam sepak bola Portugal. Ia memulai kariernya di Vitoria Setubal pada tahun 1977, kemudian pindah ke Vitoria Guimaraes sebelum bergabung dengan Benfica. Ia pensiun pada usia lebih dari 40 tahun, tepatnya pada tahun 2000, setelah juga bermain untuk Porto dan Salgueiros. Di liga utama Portugal, ia tampil sebanyak 408 kali, sementara ia membela tim nasional dalam 23 pertandingan.