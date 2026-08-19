Jose Mourinho tampil untuk pertama kalinya di hadapan media sebagai pelatih Real Madrid, dalam sebuah wawancara bersama Josep Pedrerol di program "El Chiringuito", saat ia berbicara tentang kepulangannya ke klub Kerajaan itu, apa yang menantinya di fase baru ini, serta segala hal yang menyelimuti salah satu kursi kepelatihan tersulit di dunia.

Mourinho tidak memulai wawancara dengan pidato penuh janji atau daftar target yang ia jamin akan diraih, melainkan lebih memilih berbicara tentang perasaan, tanggung jawab, dan mimpi, merangkum sikapnya dalam satu kalimat: "Saya datang dengan segala yang saya miliki".

Pelatih asal Portugal itu mengatakan di awal wawancara: "Saya datang dengan cinta yang saya rasakan terhadap Real Madrid, dengan tanggung jawab yang dibebankan Real Madrid, dan dengan semangat seorang anak kecil yang belum memenangkan apa pun. Saya datang dengan segalanya, dengan segala yang saya miliki. Berbicara tentang janji seperti yang terjadi 20 tahun lalu bukanlah gaya saya. Jika kau bertanya apakah saya punya mimpi? Ya, saya punya mimpi".