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Jose Mourinho Real Madrid crest 2026Getty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Mourinho: Mbappe membuat saya tertawa, Rodri menimbulkan keraguan saya, dan saya mencium bau Nyjeria!

FEATURES
J. Mourinho
K. Mbappe
Rodri
Vinicius Junior
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche vs Barcelona
Elche
Portugal
Prancis
Spanyol
Brasil
Mesir

Special One melepaskan tembakannya ke segala arah

Jose Mourinho tampil untuk pertama kalinya di hadapan media sebagai pelatih Real Madrid, dalam sebuah wawancara bersama Josep Pedrerol di program "El Chiringuito", saat ia berbicara tentang kepulangannya ke klub Kerajaan itu, apa yang menantinya di fase baru ini, serta segala hal yang menyelimuti salah satu kursi kepelatihan tersulit di dunia.

Mourinho tidak memulai wawancara dengan pidato penuh janji atau daftar target yang ia jamin akan diraih, melainkan lebih memilih berbicara tentang perasaan, tanggung jawab, dan mimpi, merangkum sikapnya dalam satu kalimat: "Saya datang dengan segala yang saya miliki".

Pelatih asal Portugal itu mengatakan di awal wawancara: "Saya datang dengan cinta yang saya rasakan terhadap Real Madrid, dengan tanggung jawab yang dibebankan Real Madrid, dan dengan semangat seorang anak kecil yang belum memenangkan apa pun. Saya datang dengan segalanya, dengan segala yang saya miliki. Berbicara tentang janji seperti yang terjadi 20 tahun lalu bukanlah gaya saya. Jika kau bertanya apakah saya punya mimpi? Ya, saya punya mimpi".

  • Bagaimana Mourinho berubah?

    Mengenai perubahan yang terjadi pada dirinya, Mourinho mengakui bahwa ia telah banyak berkembang di level personal maupun profesional, namun ia tidak meninggalkan inti dari kepribadiannya.

    Ia berkata: "Saya telah banyak berubah. Saya rasa DNA-nya masih tetap sama, dan tentu saja saya tidak bisa menyembunyikan jati diri saya atau mencoba menjadi sosok yang bukan diri saya, tapi saya menjadi lebih matang, lebih tidak emosional, dan lebih bisa mengendalikan diri."

    Mourinho menegaskan bahwa perkembangan ini datang melalui bertahun-tahun proses belajar, terutama dari kesalahan, dan menegaskan bahwa ia tidak hidup dalam penyesalan atas masa lalu, karena menyesali apa yang telah terjadi tidak membantu seseorang untuk maju.

    Ia menambahkan: "Belajar dari pengalaman, ya. Saya rasa semakin banyak pengalaman Anda sebagai pelatih, dan semakin sering Anda mengalami situasi yang mirip dengan yang pernah Anda alami sebelumnya, Anda menjadi pelatih yang lebih baik."

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  • Kisah memar di wajah Mourinho

    Mourinho pun menyinggung soal memar yang terlihat di wajahnya, menjelaskan dengan nada berkelakar bahwa memar itu bukan akibat perkelahian seperti yang mungkin dikira sebagian orang.

    Ia berkata: "Tidak, itu bukan perkelahian. Memar di wajah saya disebabkan oleh Lacosta, salah satu pemain tim muda Castilla. Ia menendang bola dengan keras ke arah saya, dan saat itu saya sedang memakai kacamata, sehingga bola membentur wajah saya."

    Ia menambahkan sambil bercanda: "Tapi itu bukan alasan mengapa ia tidak dipanggil untuk pertandingan terakhir."

  • Ruang ganti yang haus kemenangan

    Mourinho menegaskan bahwa ia menemukan ruang ganti yang memiliki keinginan besar untuk meraih kemenangan, seraya memuji keterbukaan para pemain terhadap gagasan-gagasannya.

    Ia berkata: "Saya menemukan ruang ganti yang memiliki keinginan besar untuk menang, sebagai hasil akhir dari kerja keras," sambil menambahkan bahwa itu adalah "ruang ganti yang terbuka terhadap logika yang sehat".

    Ia mengakui bahwa hingga saat ini ia belum perlu menunjukkan sisi yang lebih keras dari kepribadiannya, dengan berkata: "Mereka melindungi saya dari versi diri saya yang seperti itu, dan versi itu juga bagian dari diri saya".

    Mourinho menjelaskan bahwa tuntutannya kepada para pemain bukanlah perintah yang rumit, melainkan bergantung pada logika yang sehat, seperti hadir sebelum jadwal latihan dengan waktu yang cukup, memperhatikan nutrisi, dan pergi ke ruang gym untuk mencegah cedera.

    Ia berkata: "Meminta mereka untuk hadir satu jam sebelum latihan dan bukan lima menit sebelumnya, itu adalah logika yang sehat. Inilah sepak bola hari ini. Kamu harus tiba lebih awal, menyantap sarapan di bawah pengawasan ahli gizi, dan pergi ke ruang gym setiap hari untuk mencegah cedera. Ini demi kamu, dan ini demi kami".

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  • Mourinho berbicara soal periode pertamanya

    Pelatih asal Portugal itu mengenang masa pertamanya bersama Real Madrid, seraya menjelaskan bahwa yang berubah adalah besarnya pengalaman dan tanggung jawab yang kini ia emban.

    Ia berkata: "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah memang demikian atau ini adalah tanggung jawab bekerja di Real Madrid, yang bagi saya merupakan hal yang mendasar."

    Ia menegaskan betapa besar kenikmatannya dengan peluang barunya, dengan mengatakan: "Saya sangat menyukai bekerja di Real Madrid, saya senang bekerja untuk Real Madrid."
    Mengenai perasaannya akan adanya kecurigaan yang berkaitan dengan integritas perwasitan selama masa pertamanya bersama Real Madrid, bersamaan dengan penyelidikan kasus "Negreira" yang di dalamnya Barcelona dituduh melakukan pembayaran kepada seorang mantan pejabat perwasitan, Mourinho berkata: "Ketika saya di sini, saya mencium bau sesuatu."

  • Kylian Mbappe

    Mourinho memuji besar-besaran bintang Prancis Kylian Mbappe, menyebutnya sebagai pemain yang luar biasa.

    Ia berkata: "Mbappe menakjubkan. Terkadang ia membuatku tertawa saat latihan," seraya menjelaskan alasannya: "Karena ia sangat bagus, levelnya berasal dari planet lain."

    Mourinho menolak menilai apa yang terjadi musim lalu, dan lebih memilih untuk fokus pada masa depan serta membebankan tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada semua orang.

    Ia berkata: "Aku tidak berhak menghakimi atau menganalisis apa yang ia lakukan musim lalu. Itu adalah musim yang aneh dan sulit bagi semua orang. Pada akhirnya, ceritanya selalu sama, Arbeloa dan Xabi Alonso yang membayar harganya. Menang atau kalah memiliki banyak faktor."

    Ia menambahkan: "Banyak orang melakukan kesalahan musim lalu," seraya menegaskan bahwa komitmen adalah hal yang ingin ia tanamkan pada fase baru ini.

    Mengenai kesiapan Mbappe, Mourinho melihat sinyal positif bahkan sebelum kompetisi dimulai, dengan mengatakan: "Seorang pemain yang sebenarnya bisa hadir pada 14 Agustus, tetapi ia tiba pada 12 Agustus, itu mengatakan banyak hal kepadaku."

  • Rodri

    Mourinho berbicara tentang rencana tim dan bursa transfer, menegaskan bahwa ia tidak merasa membutuhkan pemain seperti Rodri, yang lebih memilih pindah ke Barcelona.

    Ia berkata: "Tidak, saya tidak merindukan Rodri. Kami punya solusi, dan kami punya kualitas."

    Ia menambahkan: "Saya senang berpikir bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengembangkan para pemain yang saya miliki."

    Mourinho mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Rodri dalam dua kesempatan, menegaskan bahwa Real Madrid memberikan tawaran penting kepada pemain tersebut, dan bahwa hubungannya dengan Manchester City baik.

    Ia berkata: "Saya berbicara dengannya dua kali, dan Real Madrid memberinya tawaran yang sangat bagus. Saya rasa ada hubungan yang sangat baik dengan City. Klub menghubungi Rodri tanpa bernegosiasi dengan City, dan memberinya tawaran penting."

    Namun keraguan Rodri juga membuat Mourinho ragu, di mana ia berkata: "Rodri memiliki keraguan, ia bimbang, dan keraguan Rodri membuat saya ikut ragu juga."

    Ia menambahkan: "Real Madrid adalah klub yang begitu besar sehingga tidak memungkinkan adanya pemain yang berpikir dua kali dalam mengambil keputusan."

    Ketika Pedrerol bertanya kepadanya apakah keputusan Rodri bisa dianggap sebagai kemenangan bagi Barcelona, Mourinho menjawab dengan tegas: "Kemenangan itu terjadi di lapangan, dan itu adalah gelar-gelar. Di sanalah kemenangan berada."

  • Perpanjangan kontrak Vinicius

    Mourinho juga berbicara mengenai perpanjangan kontrak Vinicius Junior, sembari menepis bahwa dirinya memiliki peran dalam meyakinkan pemain tersebut untuk bertahan.

    Ia berkata: "Memperpanjang kontraknya berkat saya? Tidak. Vinicius mencintai Real Madrid".

    Ia melanjutkan, "Saya hanya berkata kepadanya: Vini, ke mana kamu ingin pergi? Kamu sudah pernah di Brasil dan di Real Madrid, dan kamu tahu apa artinya Real Madrid ketika kamu meninggalkannya, dan hal itu tidak sepadan".

    Ia menambahkan bahwa apa yang dirasakan Vinicius seiring berkembangnya kelompok pemain di sekitarnya memberinya perasaan positif dan penting untuk melanjutkan kariernya bersama klub.

  • Bristiani, wasit, dan Vinicius

    Mourinho juga menyinggung perselisihannya dengan pemain asal Brasil itu beberapa bulan lalu, ketika ia membela pemain Argentina Benfica, Prestianni, setelah pemain Brasil tersebut mengalami dugaan insiden rasial di Liga Champions Eropa.

    Ia berkata: "Jawabannya sederhana, Prestianni adalah pemain saya, dan urusan selesai. Tidak ada hal lain untuk dibahas. Kini Vini tahu di sisi mana saya berdiri. Pada hari itu, ketika ia tidak diberi penalti, saya berada di tengah lapangan dan berjuang untuknya."

    Ia melanjutkan pembelaannya terhadap Vinicius, sembari mengirim pesan kepada para wasit: "Orang-orang harus belajar bagaimana memperlakukannya, dan yang saya maksud di sini adalah para wasit. Anda tidak bisa memberikan penalti untuk satu pemain dan tidak memberikannya untuk Vinicius, serta melindungi satu pemain dan tidak melindungi Vinicius. Mereka tidak menghormatinya."

    Pada saat yang sama, Mourinho memberikan nasihat kepada pemainnya, dengan berkata: "Terkait lapangan, ada perbedaan antara merayakan gol bersama rekan-rekan setim dan merayakannya di depan suporter tim lawan."

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