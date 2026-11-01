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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho kembali ke Stadion Racing setelah 15 tahun: segalanya berubah kecuali bendera Barcelona!

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Barcelona
Spanyol
Portugal

Special One di Teater Impian

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SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

Jose Mourinho kembali ke kota Santander untuk menghadapi Racing, memulihkan sejumlah detail yang masih terasa akrab dari kunjungan terakhirnya 15 tahun silam, namun pemandangan yang menantinya di Stadion El Sardinero telah berubah secara signifikan, setelah klub tersebut mengalami berbagai transformasi dari segi olahraga, manajemen, dan suporter.

Pelatih asal Portugal itu akan menemukan Hotel "Real" seperti yang ia ingat, tempat di mana Real Madrid pernah menginap selama periode pertamanya di bawah kepemimpinannya, setelah sebelumnya hotel tersebut diperuntukkan bagi tim Racing Santander. Ia pun akan kembali menikmati pemandangan teluk dari balkonnya, tetapi tur di dalam stadion akan mengungkapkan kepadanya bahwa sebagian besar wajah dan detail yang dulu ia kenal sudah tidak ada lagi.

Meskipun bentuk Stadion El Sardinero tidak banyak berubah sejak kunjungan terakhirnya pada tahun 2011, hampir segala sesuatu yang terjadi di dalamnya kini menjadi berbeda; mulai dari papan berwarna-warni yang menghadap ke stadion, yang kini tidak lagi dikelilingi bendera-bendera yang robek, hingga suasana hidup di tribun dan ambisi baru klub tersebut.

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  • Pertemuan lama: kenangan jebakan Khedira

    Menurut laporan surat kabar as, Mourinho menghadapi Racing sebanyak empat kali selama periode pertamanya bersama Real Madrid, dan klub tersebut terdegradasi ke divisi kedua sebelum musim terakhir pelatih asal Portugal itu bersama tim. Mourinho meraih tiga kemenangan, berbanding satu kali hasil imbang dengan skor 0-0 pada pertemuan terakhir.

    Tak ada satu pun pemain dari skuad Real Madrid yang tampil di pertandingan-pertandingan tersebut yang masih berada di ruang ganti tim saat ini, tetapi Sami Khedira, yang saat itu termasuk dalam kelompok tersebut, kini bekerja sebagai bagian dari staf teknis Mourinho.

    Khedira sendiri absen pada kunjungan terakhir Real Madrid ke Stadion El Sardinero, setelah ia menerima kartu merah pada pertandingan sebelumnya melawan Levante, sebuah insiden yang turut berkontribusi pada kekalahan timnya, dan membuatnya menerima kritik terbuka dari sang pelatih.

    Mourinho saat itu berkata: "Dia terjebak dan menanggung sebagian tanggung jawab atas kekalahan ini."

    Itu merupakan fase yang diwarnai oleh konfrontasi tajam Mourinho dan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, di antaranya ucapannya kala itu: "Ketika Spanyol terlibat pertengkaran, orang-orang berbicara tentang persatuan, tetapi ketika kami melakukan hal yang sama, mereka menyebut kami sebagai perampok."

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  • Pasca El Clasico: bendera Barcelona di barisan terdepan!

    Namun kali ini Mourinho kembali setelah meraih kemenangan penting di Stadion Camp Nou, sebagai bagian dari upayanya mengubah kondisi Real Madrid, demi mengembalikan gelar-gelar juara.

    Meski Stadion El Sardinero mengalami banyak perubahan selama 15 tahun, satu tradisi tetap bertahan; Racing masih memasang bendera dua puluh klub Liga Spanyol di bagian atas tribun timur, diurutkan sesuai posisi mereka di klasemen.

    Pada tahun 2011, bendera Barcelona menempati posisi pertama di barisan ini, dan tetap bertahan hingga saat ini, setelah kemarin menambah koleksi poinnya menjadi 30 poin ketika menggulung Alaves 6-1.

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SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA