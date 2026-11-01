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Jose Mourinho kembali ke kota Santander untuk menghadapi Racing, memulihkan sejumlah detail yang masih terasa akrab dari kunjungan terakhirnya 15 tahun silam, namun pemandangan yang menantinya di Stadion El Sardinero telah berubah secara signifikan, setelah klub tersebut mengalami berbagai transformasi dari segi olahraga, manajemen, dan suporter.

Pelatih asal Portugal itu akan menemukan Hotel "Real" seperti yang ia ingat, tempat di mana Real Madrid pernah menginap selama periode pertamanya di bawah kepemimpinannya, setelah sebelumnya hotel tersebut diperuntukkan bagi tim Racing Santander. Ia pun akan kembali menikmati pemandangan teluk dari balkonnya, tetapi tur di dalam stadion akan mengungkapkan kepadanya bahwa sebagian besar wajah dan detail yang dulu ia kenal sudah tidak ada lagi.

Meskipun bentuk Stadion El Sardinero tidak banyak berubah sejak kunjungan terakhirnya pada tahun 2011, hampir segala sesuatu yang terjadi di dalamnya kini menjadi berbeda; mulai dari papan berwarna-warni yang menghadap ke stadion, yang kini tidak lagi dikelilingi bendera-bendera yang robek, hingga suasana hidup di tribun dan ambisi baru klub tersebut.

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