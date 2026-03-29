Goal.com
Live
Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Mourinho: "Jika Cristiano Ronaldo tidak ada, Portugal akan menjadi tim biasa saja"

C. Ronaldo
J. Mourinho
Portugal
Mexico vs Portugal
Mexico
Friendlies
Inter
Juventus

Portugal harus puas dengan hasil imbang tanpa gol dalam laga yang digelar malam ini di Stadion Azteca, Mexico City, saat mereka berhadapan dengan Meksiko. Pertandingan ini diikuti oleh banyak pemain berbakat dari timnas Portugal seperti Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha, dan Joao Neves, namun tanpa kehadiran bintang Cristiano Ronaldo.


Dan justru ketidakhadiran ini, yang sering kali diminta oleh para pendukung Portugal, telah memicu reaksi dari salah satu tokoh besar dalam sejarah sepak bola negara tersebut, pelatih Benfica José Mourinho, yang dalam komentarnya mengenai pertandingan tersebut menekankan bahwa tim nasional ini sebenarnya kehilangan kekuatan saat CR7 tidak ada.


  • "TIM BIASA"

    Mourinho kembali menegaskan betapa lemahnya Portugal tanpa ancaman serangan dari bintang Al-Nassr tersebut: "Tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal tampak seperti tim biasa-biasa saja"

    • Iklan

  • MELAWAN PARA PENDUKUNG

    "Orang-orang terus meminta agar dia tidak dipanggil. Nah, hari ini dia tidak bermain dan kalian sudah lihat hasilnya. Tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut dari lawan. Hanya saja tim ini sedang ditekan oleh Meksiko"

  • RONALDO MENAKUT-NAKUTI LAWAN-LAWANNYA

    "Ketika Ronaldo berada di lapangan, lawan-lawannya akan berpikir dua kali. Tanpa dia, mereka sama sekali tidak memikirkannya"