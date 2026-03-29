Mourinho: "Jika Cristiano Ronaldo tidak ada, Portugal akan menjadi tim biasa saja"

Portugal harus puas dengan hasil imbang tanpa gol dalam laga yang digelar malam ini di Stadion Azteca, Mexico City, saat mereka berhadapan dengan Meksiko. Pertandingan ini diikuti oleh banyak pemain berbakat dari timnas Portugal seperti Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha, dan Joao Neves, namun tanpa kehadiran bintang Cristiano Ronaldo.





Dan justru ketidakhadiran ini, yang sering kali diminta oleh para pendukung Portugal, telah memicu reaksi dari salah satu tokoh besar dalam sejarah sepak bola negara tersebut, pelatih Benfica José Mourinho, yang dalam komentarnya mengenai pertandingan tersebut menekankan bahwa tim nasional ini sebenarnya kehilangan kekuatan saat CR7 tidak ada.



