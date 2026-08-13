Di tengah situasi ini, Bernardo Silva tampil sebagai salah satu kunci terpenting proyek baru, setelah memberikan tingkat organisasi yang lebih baik di lini tengah sejak kedatangannya ke tim.

Pemain asal Portugal itu tidak hanya dipandang sebagai elemen yang mampu membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan, tetapi juga sebagai solusi untuk membangun serangan dari belakang dan menghubungkan antarlini, peran yang membuatnya semakin berpengaruh dalam beberapa pertandingan terakhir.

Di sisi lain, Camavinga hingga kini belum berhasil memberikan tambahan yang dibutuhkan dalam kreativitas permainan, sementara kemampuannya tampak sepenuhnya berbeda dari Bernardo, sehingga Real Madrid membutuhkan lebih banyak keselarasan di antara elemen-elemen lini tengah.

Dengan semakin dekatnya kembalinya para bintang ke skuad utama, Mourinho akan menghadapi ujian nyata untuk menentukan cara membagi peran, terlebih karena pelatih asal Portugal itu tetap memainkan sejumlah elemen inti pada pertandingan uji coba terakhir melawan Schalke.