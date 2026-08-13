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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mourinho gagal mengatasi krisis Real Madrid jelang dimulainya musim: Akankah ia membayar harganya?

FEATURES
J. Mourinho
Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
LaLiga
Portugal
Spanyol
Jerman

Hasil laga uji coba menutupi masalah: apakah Los Blancos kesulitan dalam ujian resmi?

Real Madrid semakin dekat menutup periode persiapan menuju musim baru, namun hasil-hasil positif dalam laga uji coba belum berhasil menutupi tanda tanya yang menyelimuti penampilan tim, setelah kembali terlihat ketiadaan identitas yang jelas dalam membangun serangan, di samping adanya celah antarlini dan kesalahan konsentrasi yang bisa berubah menjadi masalah nyata saat kompetisi resmi bergulir.

Meski Jose Mourinho masih dalam tahap menguji para pemain dan membagi menit bermain, laga melawan Deportivo La Coruna yang digelar tadi malam pada hari Rabu dan dimenangkan tim Los Blancos dengan skor 1-0 kembali menegaskan bahwa tim belum mencapai formula yang memberi mereka keseimbangan dan kemampuan untuk memaksakan gaya bermainnya di hadapan lawan.

  • Hasil bagus, tapi penampilan yang belum meyakinkan

    Real Madrid meraih kemenangan dalam seluruh laga persiapannya sejauh ini, namun hal itu belum cukup untuk menghilangkan kekhawatiran soal level permainan.

    Tampaknya Mourinho masih mencari kombinasi yang tepat di antara lini-lini tim, terutama karena tim cenderung kehilangan keterpaduan pada sejumlah fase pertandingan, sehingga membuka peluang bagi lawan untuk memanfaatkan ruang dan memaksa sang pelatih menata ulang strateginya setelah setiap pertandingan.

    Menurut surat kabar "Sport", Mourinho menilai bahwa tim "mengalami kemajuan", tetapi gambaran mengenai pekerjaan yang masih menantinya terlihat jelas dari reaksinya selama pertandingan, di saat suasana latihan membaik menurut sumber-sumber yang mengetahui kehidupan sehari-hari di dalam klub.

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  • Bernardo Silva: Kepingan yang Mencari Tempatnya

    Di tengah situasi ini, Bernardo Silva tampil sebagai salah satu kunci terpenting proyek baru, setelah memberikan tingkat organisasi yang lebih baik di lini tengah sejak kedatangannya ke tim.

    Pemain asal Portugal itu tidak hanya dipandang sebagai elemen yang mampu membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan, tetapi juga sebagai solusi untuk membangun serangan dari belakang dan menghubungkan antarlini, peran yang membuatnya semakin berpengaruh dalam beberapa pertandingan terakhir.

    Di sisi lain, Camavinga hingga kini belum berhasil memberikan tambahan yang dibutuhkan dalam kreativitas permainan, sementara kemampuannya tampak sepenuhnya berbeda dari Bernardo, sehingga Real Madrid membutuhkan lebih banyak keselarasan di antara elemen-elemen lini tengah.

    Dengan semakin dekatnya kembalinya para bintang ke skuad utama, Mourinho akan menghadapi ujian nyata untuk menentukan cara membagi peran, terlebih karena pelatih asal Portugal itu tetap memainkan sejumlah elemen inti pada pertandingan uji coba terakhir melawan Schalke.

  • Absennya Rodri Menambah Kesulitan Solusi

    Dengan kesulitan untuk merekrut Rodri, Real Madrid tampaknya tidak memiliki solusi langsung yang mampu mengatasi semua masalahnya dalam membangun permainan.

    Karena itu, Mourinho mungkin akan lebih banyak mengandalkan bakat-bakat yang mampu membuat perbedaan lewat momen individu, seperti Arda Guler, Brahim Diaz, dan Thiago Pitarch, baik melalui umpan menentukan yang menembus pertahanan yang rapat maupun pergerakan individu yang mengubah jalannya pertandingan.

    Namun, bergantung pada solusi individu tetap penuh risiko, terutama menghadapi tim-tim yang akan mengandalkan kerapatan bertahan dan menutup ruang, sebuah tipe permainan yang di dalamnya titik lemah Real Madrid bisa berulang kali muncul.

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  • Lini tengah: persamaan yang belum lengkap

    Lini tengah masih menjadi salah satu area yang paling membutuhkan kepastian, sembari menunggu kembalinya Aurelien Tchouameni ke dalam skuad.

    Di tengah ketidakstabilan peran-peran, Guler terus mencari cara yang memungkinkan pemain-pemain lainnya memanfaatkan kemampuannya, sementara Federico Valverde belum menampilkan level yang diharapkan darinya sejak Piala Dunia, meski berulang kali berupaya maju dari lini kedua.

    Pertanyaan terpenting tetap berkaitan dengan bagaimana pembagian ruang dan peran antara Valverde dan Camavinga, setelah tensi persaingan antara kedua pemain di Valdebebas mereda, namun hanya laga-laga resmi yang akan mengungkap apakah keselarasan di antara keduanya telah menjadi kenyataan atau sekadar gencatan senjata sementara.

  • Tes Mourinho meluas hingga ke bangku cadangan

    Mourinho tengah menguji sejumlah pemain akademi dan pemain cadangan guna menentukan daftar akhir yang ingin ia andalkan, sebuah daftar yang telah ia tetapkan secara ringkas dengan komposisi sekitar 20 pemain.

    Pilihan ini pada saat yang sama membawa pesan yang jelas kepada para pemain yang tidak masuk dalam perhitungan utamanya, terutama karena keberadaan sejumlah pemain yang sulit dilepas telah menutup peluang bagi kontrak-kontrak baru di beberapa posisi.

    Nama-nama seperti Camavinga dan Raul Asencio mencuat di antara para pemain yang diselimuti tanda tanya, di saat klub berupaya menata ulang skuadnya tanpa membiarkan berkas para pemain yang hengkang berubah menjadi krisis baru.

  • Lini pertahanan diuji, Konaté di depan peluang membuktikan diri

    Mourinho menaruh perhatian besar pada kerja kolektif, dengan pandangan bahwa versi kepelatihan terbaiknya muncul ketika tim berubah menjadi satu kesatuan yang melampaui kemampuan individu para pemainnya.

    Namun gaya ini membuat unsur-unsur yang tidak menyatu dengan sistem menjadi lebih terlihat, dan hal itu memicu perdebatan di dalam klub mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada skuad setelah dua musim tanpa gelar, serta apakah perubahan tersebut telah mengatasi akar persoalan atau hanya sekadar menangani sejumlah titik lemah.

    Di lini belakang, Antonio Rudiger masih tetap hadir meski kerap mengalami masalah pada lututnya, sementara tekanan semakin bertambah pada nama-nama lain seperti Asensio, yang memperpanjang kontraknya tetapi tidak memiliki jaminan nyata terkait posisinya dalam proyek yang baru.

    Di sisi lain, Ibrahima Konate menghadapi tugas berat untuk membuktikan diri, setelah menjalani musim yang tidak konsisten bersama Liverpool, namun ia memasuki petualangan baru dengan keinginan untuk mengembalikan levelnya dan menegaskan kemampuannya memimpin lini pertahanan Real Madrid.

  • Serangan Beri Mourinho Secercah Harapan

    Di lini depan, kedatangan Carlos Espi memberikan dorongan positif, serupa dengan yang terjadi sebelumnya bersama Gonzalo Garcia, yang menggantikan posisinya dalam perhitungan.

    Kedua pemain ini menjadi contoh dari unsur-unsur muda yang membuktikan bahwa pengorbanan dan komitmen tidak kalah penting dari bakat, terutama di sebuah tim yang selama periode-periode krusial mengalami kekurangan dalam hal ketajaman dan ketangguhan.

    Endrick tetap menjadi salah satu pemain yang perlu mengembangkan aspek ini secara khusus; penyerang asal Brasil itu mampu menciptakan peluang berbahaya dalam sekejap, tetapi pada momen berikutnya ia bisa melakukan tekel atau tindakan yang tidak sesuai dengan konteks pertandingan.

  • Masalah lama kembali muncul

    Dalam penilaiannya terhadap situasi ini, surat kabar "Mundo Deportivo" menilai bahwa Real Madrid, baik dengan Mourinho maupun tanpanya, dan dengan kedatangan pemain seperti Bernardo Silva atau tanpanya, masih mencari jawaban atas masalah yang menyertainya dalam beberapa tahun terakhir: tiadanya identitas menyerang yang jelas.

    Dengan mendekati akhir musim panas, Mourinho tidak memiliki banyak waktu untuk menemukan solusi, sebab uji coba persahabatan akan menjadi masa lalu begitu musim dimulai, dan saat itu semua catatan ini akan berubah menjadi krisis nyata jika tim tidak mampu mengatasi titik-titik lemahnya.

    Hasil semata mungkin bisa menyembunyikan kekurangan selama masa persiapan, tetapi hal itu tidak akan cukup ketika laga-laga penentu gelar dimulai.