Real Madrid semakin dekat menutup periode persiapan menuju musim baru, namun hasil-hasil positif dalam laga uji coba belum berhasil menutupi tanda tanya yang menyelimuti penampilan tim, setelah kembali terlihat ketiadaan identitas yang jelas dalam membangun serangan, di samping adanya celah antarlini dan kesalahan konsentrasi yang bisa berubah menjadi masalah nyata saat kompetisi resmi bergulir.
Meski Jose Mourinho masih dalam tahap menguji para pemain dan membagi menit bermain, laga melawan Deportivo La Coruna yang digelar tadi malam pada hari Rabu dan dimenangkan tim Los Blancos dengan skor 1-0 kembali menegaskan bahwa tim belum mencapai formula yang memberi mereka keseimbangan dan kemampuan untuk memaksakan gaya bermainnya di hadapan lawan.