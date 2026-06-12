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Mourinho di Madrid... Kemitraan yang dibutuhkan kedua belah pihak ini bisa berubah menjadi kutukan!

FEATURES
J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Spanyol

Apakah "Special One" akan berhasil dalam misi yang sulit ini?

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, kembali ke Real Madrid, namun kali ini bukan sekadar sebagai nama yang dibicarakan atau opsi potensial, melainkan sebagai kenyataan yang telah dimulai di dalam kompleks "Santiago Bernabéu". Kembalinya ini membawa banyak kegemparan dan ekspektasi, namun pada saat yang sama membuka pintu lebar-lebar bagi lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Klub Kerajaan ini terus mencari stabilitas setelah masa-masa yang bergejolak, sementara Mourinho kembali dengan keinginan yang jelas untuk memulihkan citranya sebagai salah satu pelatih terkemuka di dunia.

Di antara kedua belah pihak, terjalin hubungan yang sekilas tampak ideal dan didasari oleh kebutuhan bersama, namun pada dasarnya menyimpan banyak tanda tanya.


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    Mourinho... Awal baru untuk memulihkan prestise

    Mourinho mengambil alih tugas ini dengan kesadaran bahwa tantangannya kali ini sangat berbeda; yang dibutuhkan bukan hanya meraih gelar juara, melainkan membangun kembali karakter tim yang telah kehilangan sebagian identitasnya dalam beberapa musim terakhir, serta mengembalikan ketangguhan mental yang selama ini menjadi ciri khas Real Madrid pada masa-masa kejayaannya.

    Pelatih asal Portugal ini datang dengan sejarah gemilang dan kepribadiannya yang terkadang kontroversial, namun ia juga memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi tekanan besar, yang membuat semua mata tertuju padanya sebagai solusi cepat yang potensial untuk krisis berkepanjangan di dalam tim.

    Mourinho sendiri berharap dapat mengembalikan kejayaannya yang telah hilang selama bertahun-tahun, di mana kariernya relatif menurun saat melatih klub-klub seperti Tottenham Hotspur dan Roma.

    Pertanyaan yang tetap ada: Apakah Mourinho masih memiliki pengaruh yang sama seperti saat ia meraih kejayaannya di masa lalu, ataukah fase saat ini membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda?

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  • Real Madrid... Sebuah proyek yang mencari stabilitas yang hilang

    Di sisi lain, Real Madrid tidak tiba-tiba berada dalam situasi ini; tim tersebut belakangan ini mengalami fluktuasi yang jelas dalam hasil dan performa, serta kehilangan sebagian dari kilau biasanya di level Eropa dan domestik.

    Manajemen melihat Mourinho sebagai pilihan yang mampu menciptakan “goncangan instan” di dalam sistem, serta mengembalikan disiplin dan wibawa di ruang ganti, meskipun hal itu dilakukan melalui gaya langsung dan tegas yang menjadi ciri khas pelatih asal Portugal tersebut.

    Namun, masalahnya adalah Real Madrid saat ini bukanlah Real Madrid di masa lalu. Tim ini memiliki generasi yang berbeda, ambisi yang lebih besar, dan tekanan yang tak henti-hentinya, sehingga setiap keputusan teknis akan menjadi sorotan sejak awal.

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    Ruang ganti... arena ujian sesungguhnya

    Tantangan terbesar bagi Mourinho bukanlah pada strategi atau susunan pemain, melainkan dalam mengelola ruang ganti yang diisi oleh para bintang besar dan nama-nama berpengaruh di dalam tim.

    Sejarah menunjukkan bahwa Mourinho memiliki kemampuan besar untuk menegakkan disiplin, namun di saat yang sama ia memiliki riwayat konflik dengan beberapa bintang di klub-klub sebelumnya, yang menjadikan isu ini sebagai yang paling sensitif di Real Madrid.

    Di klub sebesar Real Madrid, ketegangan internal tidak akan tetap terbatas, melainkan dengan cepat berubah menjadi krisis media dan suporter yang melipatgandakan tekanan pada semua pihak.

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    Antara kesuksesan dan kegagalan... Awal yang tak sabar dinanti

    Awal karier Mourinho bersama Real Madrid menyimpan segala kemungkinan: kesuksesan instan yang mengembalikan tim ke posisi semula dan memulihkan daya saingnya dalam perebutan gelar-gelar besar, atau awal yang penuh ketegangan yang secara bertahap berubah menjadi krisis kompleks di dalam klub yang semakin menambah tekanan bagi semua pihak di dalam organisasi.

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    Di saat yang sama, fase ini tidak bisa dipisahkan dari kepribadian Mourinho sendiri, yang memasuki pengalaman ini dengan kesadaran bahwa kesempatan ini mungkin yang paling penting dalam kariernya belakangan ini, setelah hasilnya relatif menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kehadirannya di panggung Eropa menyusut dibandingkan masa-masa kejayaannya, yang membuatnya dihadapkan pada tantangan pribadi sekaligus tantangan kolektif bersama Real Madrid.

    Pada akhirnya, kenyataannya tetap jelas: di Real Madrid, waktu tidak diberikan dengan mudah, kegagalan awal tidak dimaafkan, dan para penggemar tidak menunggu lama sebelum mengeluarkan penilaian, yang menjadikan perjalanan baru Mourinho ini sebagai jalan untuk menyelamatkan diri dan memulihkan prestise, atau awal dari babak baru kontroversi dan tekanan di salah satu klub tersulit di dunia.