Mourinho di Madrid... Kemitraan yang dibutuhkan kedua belah pihak ini bisa berubah menjadi kutukan!

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, kembali ke Real Madrid, namun kali ini bukan sekadar sebagai nama yang dibicarakan atau opsi potensial, melainkan sebagai kenyataan yang telah dimulai di dalam kompleks "Santiago Bernabéu". Kembalinya ini membawa banyak kegemparan dan ekspektasi, namun pada saat yang sama membuka pintu lebar-lebar bagi lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Klub Kerajaan ini terus mencari stabilitas setelah masa-masa yang bergejolak, sementara Mourinho kembali dengan keinginan yang jelas untuk memulihkan citranya sebagai salah satu pelatih terkemuka di dunia.

Di antara kedua belah pihak, terjalin hubungan yang sekilas tampak ideal dan didasari oleh kebutuhan bersama, namun pada dasarnya menyimpan banyak tanda tanya.



