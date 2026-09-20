Pelatih Barcelona, Hansi Flick, sementara ini menghentikan laju dahsyat timnya selama tiga pekan, sementara Barcelona bertengger di puncak klasemen La Liga Spanyol dengan rekor hasil yang fantastis, berharap "virus FIFA" tidak menyerang para pemainnya, terutama Raphinha yang tengah berada di puncak performanya, selama periode jeda internasional dan kepergian para pemain untuk membela timnas masing-masing.

Di sisi lain, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, bisa bernapas lega setelah kemenangan atas Real Madrid, sementara Jose Mourinho mendidih menahan amarah, karena ia menghadapi dua puluh satu hari penuh krisis dan kontroversi di lingkungan klub kerajaan tersebut menyusul kekalahan derby (2-1) yang melemahkan posisinya.

Hal itu terutama disebabkan oleh keputusan Mourinho mengganti Vinicius Junior pada momen krusial saat pertandingan berubah menjadi tugas yang berat dan rumit, sebagaimana diberitakan surat kabar Katalan "Sport".

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