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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho dalam posisi sulit: Mesin dahsyat Flick memicu krisis di dalam Madrid

FEATURES
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
Spanyol
Portugal
Jerman
Argentina

Ketenangan Catalonia dan badai Madrid

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, sementara ini menghentikan laju dahsyat timnya selama tiga pekan, sementara Barcelona bertengger di puncak klasemen La Liga Spanyol dengan rekor hasil yang fantastis, berharap "virus FIFA" tidak menyerang para pemainnya, terutama Raphinha yang tengah berada di puncak performanya, selama periode jeda internasional dan kepergian para pemain untuk membela timnas masing-masing.

Di sisi lain, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, bisa bernapas lega setelah kemenangan atas Real Madrid, sementara Jose Mourinho mendidih menahan amarah, karena ia menghadapi dua puluh satu hari penuh krisis dan kontroversi di lingkungan klub kerajaan tersebut menyusul kekalahan derby (2-1) yang melemahkan posisinya.

Hal itu terutama disebabkan oleh keputusan Mourinho mengganti Vinicius Junior pada momen krusial saat pertandingan berubah menjadi tugas yang berat dan rumit, sebagaimana diberitakan surat kabar Katalan "Sport".

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick membanggakan rekor mengesankan

    Barcelona bisa membanggakan rekor mengesankan berupa tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan, yang mencakup kemenangan telak di sebagian besar laga berkat gaya bermain yang memadukan keistimewaan dan efektivitas.

    Segala keraguan yang sempat menyelimuti rapuhnya lini pertahanan yang dialami tim asuhan Flick pada dua musim pertamanya bersama Barca pun sirna, berkat intensitas pressing, gemilangnya penampilan kolektif, dan efektivitas para penyerang; khususnya Raphinha dan peran "ujung tombak" yang diciptakan untuknya oleh pelatih asal Jerman itu, yang mengubahnya menjadi penyerang murni kelas atas.

    Ke-31 gol yang dicetak Barcelona benar-benar menutupi tujuh gol yang bersarang di gawangnya; dan 12 dari gol-gol tersebut merupakan hasil torehan Raphinha, yang bersinar dengan level yang menyamai para bintang besar Brasil dalam sejarah klub, mulai dari Evaristo, Ronaldinho, hingga Romario dan Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick mengatur ritme proyeknya

    Sejak hari pertama, Flick sudah menetapkan dengan jelas pilar-pilar utama dari proyeknya: gaya bermain yang sangat menyerang berlandaskan pressing intensif, lini pertahanan tinggi, dan pengerahan upaya fisik maksimal.

    Pertandingan dibangun atas dasar pertukaran serangan dan persaingan sengit, di mana keunggulan berpihak kepada tim yang lebih baik; hal ini menuntut para pemain yang memiliki bakat besar, kemampuan fisik luar biasa, serta komitmen penuh terhadap tujuan kolektif.

    Raphinha merupakan perwujudan ideal dari konsep-konsep ini, sehingga tidak mengherankan jika ia mengemban peran sebagai kapten dan menjadi panutan bagi bintang-bintang muda seperti Lamine Yamal, mengingat keduanya membentuk duet yang mematikan.

    Di sisi lain, kedatangan Rodri turut memberikan kematangan yang dibutuhkan -bekerja sama dengan Pedri- untuk mengatur gaya bermain tim serta menyeimbangkan daya dobrak serangan vertikal dan energi liar yang dibawa oleh para pemain seperti Fermin, Gordon, dan Ademi.

    Transfer-transfer yang dilakukan oleh direktur olahraga Deco pada musim panas lalu tidak hanya menambah kualitas, tetapi juga meningkatkan persaingan untuk mengamankan tempat di susunan pemain inti; suatu hal yang tanpa keraguan dapat ditegaskan oleh pemain seperti Kounde dan Balde.

    Pada saat yang sama, pemain terbaru yang bergabung dari akademi remaja, Xavi Espart, turut memperluas jajaran pemain multiposisi seperti Eric Garcia dan Gerard Martin yang benar-benar memahami filosofi dan gaya bermain "La Masia".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Derby Selamatkan Simeone dan Permalukan Mourinho

    Hasil laga derby yang berakhir dengan kemenangan Atletico Madrid atas Real Madrid (2-1) pada Minggu malam memberi tali penyelamat bagi Simeone, yang selama ini meminta agar diberi waktu, sembari menegaskan bahwa timnya masih dalam tahap pembangunan meski dua dekade telah berlalu.

    Sementara itu, di sisi lain, hasil derby tersebut menempatkan Jose Mourinho dalam posisi sulit, mengingat ia datang dengan tujuan mengakhiri dominasi Barcelona yang berlangsung selama dua tahun. Mungkin inilah yang menjelaskan kemarahannya dalam konferensi pers usai pertandingan.

    Mourinho melancarkan serangan sengit terhadap wasit Ortiz Arias dalam konferensi pers, di mana derby tersebut diwarnai sejumlah momen kontroversial, terutama pengusiran Dean Huijsen, bek Los Blancos, dan penalti yang diberikan kepada Atleti, di samping tuntutan para elemen Real Madrid agar duo Atleti, Lee Kang-in dan Cristian Romero, diusir akibat dua tekel berbahaya.

    Mourinho mengatakan dalam konferensi pers: "Seharusnya pertandingan menjadi 11 pemain melawan 9 pemain selama 50 menit, tetapi alih-alih demikian, justru menjadi 11 lawan 10 yang merugikan kami."

    Ia menambahkan: "Tuan Trujillo, wasit VAR, yang tidak memanggil wasit untuk meninjau kembali situasi kartu merah bagi Kang-in Lee, memiliki kisah yang sangat aneh dengan Real Madrid. Adapun wasit malang Ortiz, jelas terlihat bahwa ia tidak mampu menghadapi tekanan dalam pertandingan-pertandingan jenis ini."

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Keputusan mengganti Vinicius

    Masih harus dilihat seberapa besar kerusakan yang menimpa citra pelatih asal Portugal itu akibat keputusannya menarik keluar Vinicius Junior dan memasukkan Antonio Rudiger pada menit ke-59, ketika saat itu timnya tertinggal dengan skor tanpa balas di laga derby.

    Tak lama setelah itu, Atletico Madrid berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0, yang mengingatkan banyak suporter pada peristiwa penarikan keluar pemain asal Brasil tersebut dalam pertandingan El Clasico melawan Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu pada musim lalu; peristiwa yang telah menyulut api konflik internal yang tajam, kendati Real Madrid berhasil meraih kemenangan dan memperkokoh posisi puncaknya atas Barcelona.

    Beberapa bulan kemudian, Alonso dipecat, dan kekacauan menyelimuti ruang ganti tim Los Blancos, sehingga Presiden Florentino Perez memutuskan perlunya kembalinya "The Special One" untuk mengembalikan kedisiplinan dan ketertiban.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ketenangan di Barcelona, kecemasan di dalam Madrid

    Masih tersisa 31 pekan di Liga Spanyol (LaLiga), dan Mourinho memiliki cukup banyak waktu untuk membangun tim yang sesuai dengan aspirasinya serta menjaga peluangnya dalam persaingan gelar hingga napas terakhir; ini belum termasuk kebangkitan kuat Atletico Madrid di bawah asuhan "Cholo".

    Namun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa Barcelona saat ini memuncaki klasemen dengan selisih 5 poin atas Atletico Madrid dan 6 poin atas Real Madrid, sebuah situasi yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran serta memicu perdebatan di Madrid selama tiga pekan mendatang.

    Mourinho akan menjalani serangkaian pertandingan sebelum sampai pada laga "El Clasico" melawan Barcelona di Stadion "Spotify Camp Nou" pada 25 Oktober, dalam kondisi yang memungkinkannya bersaing dan membuktikan kemampuannya menantang Barcelona dalam perebutan gelar.

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