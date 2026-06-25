Real Madrid telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konaté, selain kedatangan Denzel Dumfries dari Inter serta kembalinya Nico Paz dari Como, yang kini telah rampung. Ketika ditanya apa yang secara spesifik ia cari dalam seorang pemain, mengingat kemungkinan akan ada pemain baru lainnya yang bergabung di Bernabéu dalam beberapa bulan ke depan, Mourinho menambahkan: "Kualitas. Kadang-kadang orang berkata: ‘Pemain ini memiliki kualitas luar biasa, tapi secara fisik belum cukup mumpuni.’ Artinya, dia belum berada di level yang dibutuhkan. ‘Pemain ini memiliki kualitas luar biasa, tapi tidak konsisten, performanya naik-turun.’ Jadi, dia bukan pemain hebat.”









“Pemain hebat haruslah paket lengkap. Ia harus mahir secara teknis, kuat secara fisik, dan tangguh secara mental. Ia harus menjadi pemain yang bermain untuk tim. Inilah yang saya cari. Terkadang Anda memiliki banyak pemain seperti itu di tim, dan itu seperti surga; di lain waktu, jumlahnya lebih sedikit dan pekerjaan menjadi sedikit lebih sulit. Saya sangat yakin bahwa salah satu kualitas seorang pelatih adalah kemampuan untuk memaksimalkan potensi para pemainnya.”