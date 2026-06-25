Real Madrid tidak akan melepas pemain-pemain andalannya. Hal ini ditegaskan kembali dan dikonfirmasi oleh pelatih baru Los Blancos, José Mourinho, dalam sebuah wawancara yang dilakukan dalam podcast kami "Beast Mode ON". Pelatih asal Portugal itu mengklarifikasi situasi terkait rumor yang menyebutkan bahwa ia akan melakukan perombakan besar-besaran, dengan kemungkinan hengkangnya beberapa pemain kunci selama bursa transfer musim panas.
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Mourinho dalam mode "Beast Mode On" di Goal menegaskan: "Real Madrid tidak akan melepas pemain andalannya. Saya mencari pemain berkualitas di bursa transfer"
KEMBALINYA
Mourinho akan secara resmi memulai tugasnya di Real Madrid pada awal Juli, setelah menandatangani kontrak tiga tahun yang menandai kembalinya ia ke Bernabéu—tempat ia pernah melatih antara tahun 2010 dan 2013—dan meraih tiga trofi, termasuk gelar La Liga yang memecahkan rekor. “The Special One” kembali memimpin tim setelah pemecatan Xabi Alonso dan kepergian Alvaro Arbeloa, serta serangkaian hasil buruk yang memengaruhi musim ini.
"SAYA INGIN MEMPERTAHANKAN YANG TERBAIK"
Saat berbincang dengan Adebayo Akinfenwa dalam podcast Beast Mode On, Mourinho menjelaskan: "Seharusnya kita tidak membicarakan Real Madrid, tapi saya hanya bisa menyinggung satu hal kecil. Saya membaca beberapa komentar di sana-sini: 'José Mourinho akan datang ke sini dan menyingkirkan beberapa pemain terbaik yang konon mengalami masalah selama musim ini.' Tidak. Saya menginginkan para pemain ini! Saya menginginkan yang terbaik. Sekarang saya harus mencari cara untuk memiliki tim yang kompak dan bersatu, serta tidak mengalami masalah seperti yang dialami para pendahulu saya pada musim-musim sebelumnya. Jika Anda mengalami kesulitan dengan pemain yang kurang bagus, itu adalah masalah. Pemain hebat tetaplah pemain hebat.”
"MENCARI KUALITAS"
Real Madrid telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konaté, selain kedatangan Denzel Dumfries dari Inter serta kembalinya Nico Paz dari Como, yang kini telah rampung. Ketika ditanya apa yang secara spesifik ia cari dalam seorang pemain, mengingat kemungkinan akan ada pemain baru lainnya yang bergabung di Bernabéu dalam beberapa bulan ke depan, Mourinho menambahkan: "Kualitas. Kadang-kadang orang berkata: ‘Pemain ini memiliki kualitas luar biasa, tapi secara fisik belum cukup mumpuni.’ Artinya, dia belum berada di level yang dibutuhkan. ‘Pemain ini memiliki kualitas luar biasa, tapi tidak konsisten, performanya naik-turun.’ Jadi, dia bukan pemain hebat.”
“Pemain hebat haruslah paket lengkap. Ia harus mahir secara teknis, kuat secara fisik, dan tangguh secara mental. Ia harus menjadi pemain yang bermain untuk tim. Inilah yang saya cari. Terkadang Anda memiliki banyak pemain seperti itu di tim, dan itu seperti surga; di lain waktu, jumlahnya lebih sedikit dan pekerjaan menjadi sedikit lebih sulit. Saya sangat yakin bahwa salah satu kualitas seorang pelatih adalah kemampuan untuk memaksimalkan potensi para pemainnya.”