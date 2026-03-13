Motivasi tambahan? Mantan bintang West Ham mengakui bahwa The Hammers ingin membuat Spurs yang sedang terpuruk itu terdegradasi seiring dengan semakin sengitnya pertarungan degradasi di Liga Premier
Siapa yang akan terdegradasi dari Liga Premier?
Wolves yang berada di dasar klasemen mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir, namun tampaknya mereka sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Pintu jurang degradasi juga mulai terbuka di bawah Burnley, dengan The Clarets berada dalam bahaya serius untuk kembali turun ke Championship.
Hal itu menyisakan satu tempat di zona degradasi yang harus diisi, dengan sebagian besar tim masih memiliki sembilan pertandingan tersisa di musim ini. Saat ini, hanya tiga poin yang memisahkan West Ham di peringkat ke-18 dari Leeds di peringkat ke-15. Terjepit di antara keduanya adalah dua tim yang sudah sangat paham tentang risiko terpuruk, yaitu Spurs dan Nottingham Forest.
Perubahan kepelatihan: Tim papan bawah yang mencari angin segar
Tottenham terseok-seok hingga finis di peringkat ke-17 musim lalu, namun berhasil meraih hadiah hiburan berupa gelar Liga Europa — saat Ange Postecoglou mengakhiri penantian klub selama 17 tahun untuk meraih trofi besar dan memastikan tiket ke Liga Champions.
Imbalannya atas kesuksesan itu adalah pemecatan di musim panas, dengan Thomas Frank yang mengikuti jejaknya sejak saat itu. Ada juga pergantian manajer di West Ham - di mana Nuno Espirito Santo kini memegang kendali - sementara Forest sudah memasuki manajer keempat mereka musim ini.
West Ham tampaknya yang paling bersemangat, sementara Spurs berjuang untuk bertahan, dan Harewood mengakui bahwa The Hammers akan menyambut baik setiap kesempatan untuk membuat rival geografis mereka terdegradasi, yang bisa dianggap sebagai kejutan terbesar dalam sejarah Liga Premier.
Mungkinkah West Ham turut andil dalam membuat Spurs terdegradasi ke Championship?
Saat berbicara dalam kerja sama dengan Non Gamstop Casino, Harewood mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah kesempatan itu akan menjadi pemicu tambahan bagi semangat West Ham: “Ya, 100%. Jika Anda bisa melihat mereka dalam jangkauan, saya rasa tidak ada hal lain yang akan memacu Anda saat ini karena Anda bisa melihat cara Spurs bermain. Saya merasa kasihan pada mereka saat ini karena Anda tidak ingin melihat para pemain meninggalkan lapangan setelah 15 menit dan hal-hal semacam itu. Anda bisa melihat segalanya semakin memburuk.
“Dan bagi West Ham, melihat hal-hal seperti itu terjadi, kamu ingin memanfaatkan situasi tersebut. Dan kamu bisa melihat mereka sedang naik daun. Hanya dari penampilan yang mereka tunjukkan dalam empat atau lima pertandingan terakhir, kamu bisa melihat mereka semakin kuat. Dan kepercayaan diri adalah kuncinya.
“Semua pemain tampak sangat percaya diri. Sepertinya mereka menjalankan tugasnya dengan baik, mencetak gol. Itu hanya salah satu hal yang terjadi. Dan Anda menginginkan hal itu untuk tim Anda. Tottenham dan tim-tim di atasnya sedang mengalami kesulitan saat ini. Sementara West Ham sedang memiliki momentum saat bertanding.”
Terlalu bagus untuk terdegradasi: Peringatan bagi tim-tim yang terpuruk di Liga Premier
Striker mantan West Ham lainnya, Jeremie Aliadiere, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL bahwa West Ham dan Spurs harus menghindari anggapan bahwa mereka “terlalu bagus untuk terdegradasi”. Pemain asal Prancis itu berkata: “Ini adalah masalah dan saya pernah berada di tim yang terdegradasi bersama Middlesbrough saat saya terdegradasi dan saya berpikir bahwa kami terlalu bagus untuk terdegradasi. Namun, ketika Anda terseret ke level itu, tidak ada lagi permainan sepak bola, tidak ada lagi kualitas, tidak ada lagi bakat. Semuanya tentang kerja keras, keyakinan, dan perjuangan. Berjuang sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah kelompok, dan itulah masalahnya.
“Saya melihat Spurs juga, dan tentu saja, tanpa bermaksud tidak menghormati sisi lain London dan klub lain, tapi itulah masalah yang mereka hadapi. Ada pemain di sana yang berpikir mereka terlalu bagus untuk terdegradasi, tapi kalianlah yang membawa tim ini ke posisi ini sejak awal, jadi kalian harus keluar dari situ.
“Sebagai pemain, ketika kamu berpikir ‘Saya terlalu bagus untuk klub ini, saya terlalu bagus untuk pertarungan ini’, itu masalah karena kamu tidak berpikir dengan benar. Yang benar adalah: ‘Saya punya tim di sini, saya harus membawa mereka keluar. Teman-teman, kita harus bersatu di sini dan menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan klub yang telah memberi kita banyak hal. Kita tidak boleh menghancurkan klub ini’.
“Itu adalah kekuatan mental individu yang sangat besar yang harus dimiliki sebagai pemain dan sebagai klub, dan terkadang manajer melakukan segala yang mereka bisa, tetapi bukan mereka yang bermain setiap akhir pekan. Mereka jelas-jelas yang memutuskan starting 11, tetapi pada akhirnya, 11 orang yang berada di lapangan itulah yang harus bermain untuk satu sama lain, saling membantu, dan berjuang keras. Saat berada di posisi bawah, setiap pertandingan harus diperjuangkan habis-habisan — dengan semangat yang membara.”
West Ham dan Tottenham sama-sama akan menghadapi pertandingan sulit akhir pekan ini, dengan The Hammers bersiap menjamu Manchester City yang sedang mengejar gelar juara pada hari Sabtu, sementara Spurs menghadapi perjalanan menakutkan ke markas juara bertahan Liverpool pada hari Minggu.
