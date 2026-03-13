Motivasi tambahan? Mantan bintang West Ham mengakui bahwa The Hammers ingin membuat Spurs yang sedang terpuruk itu terdegradasi seiring dengan semakin sengitnya pertarungan degradasi di Liga Premier

Striker mantan West Ham lainnya, Jeremie Aliadiere, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL bahwa West Ham dan Spurs harus menghindari anggapan bahwa mereka “terlalu bagus untuk terdegradasi”. Pemain asal Prancis itu berkata: “Ini adalah masalah dan saya pernah berada di tim yang terdegradasi bersama Middlesbrough saat saya terdegradasi dan saya berpikir bahwa kami terlalu bagus untuk terdegradasi. Namun, ketika Anda terseret ke level itu, tidak ada lagi permainan sepak bola, tidak ada lagi kualitas, tidak ada lagi bakat. Semuanya tentang kerja keras, keyakinan, dan perjuangan. Berjuang sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah kelompok, dan itulah masalahnya.

“Saya melihat Spurs juga, dan tentu saja, tanpa bermaksud tidak menghormati sisi lain London dan klub lain, tapi itulah masalah yang mereka hadapi. Ada pemain di sana yang berpikir mereka terlalu bagus untuk terdegradasi, tapi kalianlah yang membawa tim ini ke posisi ini sejak awal, jadi kalian harus keluar dari situ.

“Sebagai pemain, ketika kamu berpikir ‘Saya terlalu bagus untuk klub ini, saya terlalu bagus untuk pertarungan ini’, itu masalah karena kamu tidak berpikir dengan benar. Yang benar adalah: ‘Saya punya tim di sini, saya harus membawa mereka keluar. Teman-teman, kita harus bersatu di sini dan menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan klub yang telah memberi kita banyak hal. Kita tidak boleh menghancurkan klub ini’.

“Itu adalah kekuatan mental individu yang sangat besar yang harus dimiliki sebagai pemain dan sebagai klub, dan terkadang manajer melakukan segala yang mereka bisa, tetapi bukan mereka yang bermain setiap akhir pekan. Mereka jelas-jelas yang memutuskan starting 11, tetapi pada akhirnya, 11 orang yang berada di lapangan itulah yang harus bermain untuk satu sama lain, saling membantu, dan berjuang keras. Saat berada di posisi bawah, setiap pertandingan harus diperjuangkan habis-habisan — dengan semangat yang membara.”

West Ham dan Tottenham sama-sama akan menghadapi pertandingan sulit akhir pekan ini, dengan The Hammers bersiap menjamu Manchester City yang sedang mengejar gelar juara pada hari Sabtu, sementara Spurs menghadapi perjalanan menakutkan ke markas juara bertahan Liverpool pada hari Minggu.