Getty
Diterjemahkan oleh
Morgan Rogers, yang menjadi incaran Arsenal, angkat bicara soal rumor transfer dan menyatakan bahwa ia dan Jude Bellingham 'pasti bisa bermain bersama' untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Rogers menanggapi minat Arsenal dan 'keributan'
Bintang Aston Villa ini terpaksa menghadapi badai spekulasi seiring dengan gencarnya upaya juara Liga Premier Arsenal untuk mendatangkan gelandang serba bisa tersebut. Setelah musim yang gemilang di mana Rogers mencetak 14 gol dan 12 assist di semua kompetisi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Mikel Arteta memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekrutan penting untuk memperkuat lini serang dalam upaya mempertahankan gelar juara.
Berbicara dari markas latihan Inggris di West Palm Beach, Rogers mengakui bahwa berada di tengah-tengah pertarungan transfer senilai £80 juta bisa menjadi gangguan. "Saya pikir saat pertama kali itu terjadi, memang begitu," katanya kepada The Rest is Football dari Netflix. "Anda berada dalam posisi yang tidak nyaman karena tidak menyadari bahwa orang-orang begitu tertarik pada Anda dan Anda belum sepenuhnya menyadarinya. Tapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kamu tahu itu bagian dari permainan dan 95 persennya hanyalah kebisingan. Kamu mendengarnya, tentu saja. Kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu tahu itu ada, tapi kamu harus memanfaatkannya secara positif. Kamu hanya berusaha fokus pada permainanmu dan tetap berkonsentrasi."
- Getty Images
Dilema taktis Inggris dalam posisi nomor 10
Munculnya Rogers telah membuat manajer Inggris Thomas Tuchel menghadapi dilema pemilihan pemain yang cukup serius, khususnya terkait persaingan dengan Bellingham untuk posisi pengatur serangan tim. Meskipun beberapa pakar mendebatkan apakah Rogers seharusnya diturunkan sebagai starter daripada pemain Real Madrid tersebut, Micah Richards menyebut Bellingham sebagai "bintang sejati" yang harus tetap menjadi pilihan utama dalam susunan pemain. Namun, Rogers bersikukuh bahwa tidak perlu ada pendekatan 'salah satu dari mereka'.
"Saya pikir kami pasti bisa bermain bersama," tegas Rogers. "Saya ingin sekali bermain bersama. Saya ingin bermain dengan pemain-pemain terbaik Inggris. Dia berada di barisan terdepan dan merupakan seseorang yang selalu ingin saya ajak bermain sejak usia sangat muda, dan itu tidak berubah hingga sekarang."
Upaya Arteta untuk mendatangkan pemain-pemain bintang
Meskipun Rogers menjadi prioritas utama di Emirates, The Gunners dilaporkan tetap membuka opsi lain jika Unai Emery menolak untuk menyetujui penjualan tersebut. Jika upaya untuk mendatangkan Rogers terbukti terlalu sulit, Arsenal dilaporkan telah memasukkan Morgan Gibbs-White ke dalam daftar incaran mereka sebagai alternatif berkualitas tinggi. Kapten Nottingham Forest ini menjalani musim yang gemilang, meskipun secara mengejutkan ia tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia asuhan Tuchel.
Villa diperkirakan akan meminta biaya transfer lebih dari £80 juta, yang mencerminkan status Rogers sebagai Pemain Muda Terbaik PFA 2024-25 dan aksi heroiknya dalam kemenangan final Liga Europa atas Freiburg. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2031, klub yang berbasis di Birmingham ini memiliki posisi tawar yang kuat.
- Getty
Merenungkan perjalanan cepat menuju ketenaran
Bagi Rogers, perjalanan dari pemain pinjaman di Championship hingga menjadi bintang Piala Dunia berlangsung sangat cepat. Beberapa musim lalu, ia masih dipinjamkan ke Bournemouth sementara klub induknya, Manchester City, hanya menonton dari jauh. Kini, ia menjadi salah satu aset paling diburu di dunia sepak bola Eropa, bahkan Paris Saint-Germain dilaporkan tengah memantau situasinya saat ia bersiap menghadapi turnamen terbesar dalam kariernya.
"Sungguh luar biasa melihat sejauh mana Anda bisa melangkah dalam waktu yang begitu singkat," kata Rogers. "Tapi Anda naif dalam sepak bola jika tidak menyadari bahwa segalanya bisa berubah begitu cepat. Itu bisa jadi hal baik atau buruk, tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Suatu saat kamu bisa menjadi sesuatu, dan di saat berikutnya kamu bisa hilang dan dilupakan. Itulah kenyataan pahit dalam sepak bola." Untuk saat ini, Rogers tampaknya jauh dari dilupakan saat ia berupaya mengukuhkan posisinya di starting XI Inggris - entah itu berarti berduet dengan Bellingham atau mengambil alih posisinya sepenuhnya.