Morgan Rogers, yang menjadi incaran Arsenal, angkat bicara soal rumor transfer dan menyatakan bahwa ia dan Jude Bellingham 'pasti bisa bermain bersama' untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026

Bintang Aston Villa ini terpaksa menghadapi badai spekulasi seiring dengan gencarnya upaya juara Liga Premier Arsenal untuk mendatangkan gelandang serba bisa tersebut. Setelah musim yang gemilang di mana Rogers mencetak 14 gol dan 12 assist di semua kompetisi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Mikel Arteta memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekrutan penting untuk memperkuat lini serang dalam upaya mempertahankan gelar juara.

Berbicara dari markas latihan Inggris di West Palm Beach, Rogers mengakui bahwa berada di tengah-tengah pertarungan transfer senilai £80 juta bisa menjadi gangguan. "Saya pikir saat pertama kali itu terjadi, memang begitu," katanya kepada The Rest is Football dari Netflix. "Anda berada dalam posisi yang tidak nyaman karena tidak menyadari bahwa orang-orang begitu tertarik pada Anda dan Anda belum sepenuhnya menyadarinya. Tapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kamu tahu itu bagian dari permainan dan 95 persennya hanyalah kebisingan. Kamu mendengarnya, tentu saja. Kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu tahu itu ada, tapi kamu harus memanfaatkannya secara positif. Kamu hanya berusaha fokus pada permainanmu dan tetap berkonsentrasi."