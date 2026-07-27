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Morgan Rogers yang 'luar biasa' dapat menginspirasi Chelsea meraih gelar juara Liga Premier, kata Jamie Gittens
Dampak dari rekor transfer asal Inggris
Gittens meyakini Rogers akan menjadi motor penggerak di balik era baru gelar juara di Stamford Bridge. Rogers baru saja menyelesaikan transfer senilai £117 juta dari Aston Villa awal bulan ini—sebuah rekor transfer di Inggris—yang menurut Gittens mengirimkan sinyal niat yang sangat kuat kepada klub-klub lain di Liga Premier. Berbicara dari tur pramusim Chelsea di Sydney, mantan pemain Borussia Dortmund ini mengungkapkan kegembiraannya meskipun kedatangan Rogers menciptakan persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan waktu bermain di lini serang yang sudah padat.
"Kami ingin memenangkan segalanya – itulah ambisi kami, memenangkan Liga Premier, Piala FA, dan memenangkan apa pun yang kami ikuti. Datangnya pemain seperti Morgan diharapkan dapat menaikkan standar untuk meraih gelar. Dia adalah pemain top. Itu saja yang bisa saya katakan. Dia benar-benar pemain yang luar biasa," kata Gittens.
"Kualitas kami sudah ada, tentu saja. Sebagai tim, kami memiliki individu-individu di lapangan yang mampu melakukan hal-hal luar biasa, tetapi kami harus berusaha menyatukannya. Skuad ini sangat kompetitif. Kami harus terus bekerja keras dan menunjukkan kemampuan kami. Semua orang sangat positif, menantikan musim baru, serta ingin menjadi lebih baik dan meraih kesuksesan, yang merupakan hal terpenting."
- Getty Images Sport
Pengaruh Xabi Alonso
Kedatangan Alonso sebagai pelatih kepala telah mengubah suasana di klub, dengan Gittens sudah merasakan manfaat dari kecerdasan taktis pelatih asal Spanyol tersebut. Setelah pernah menghadapi tim Bayer Leverkusen asuhan Alonso yang tak terkalahkan saat masih membela Dortmund, Gittens tahu betul betapa sulitnya bermain melawan tim yang dilatih oleh mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid itu.
"Itu sulit sekali! Menurut saya, itu karena sistemnya. Mereka juga menggunakan formasi tiga bek. Mereka memiliki Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, dan Amine Adli—terkadang Piero Hincapie juga masuk sebagai pemain pengganti. Granit Xhaka juga ada di sana. Mereka benar-benar sebuah tim yang solid," kenang Gittens.
"Dia [Alonso] jelas merupakan pemain top, jadi kehadirannya untuk melatih kami adalah hal terbaik bagi kami. Seorang gelandang kelas dunia, dia mungkin yang terbaik sepanjang masa. Dia orang yang sangat baik. Dia berbicara kepada kami secara pribadi, memberi tahu kami hal-hal yang bisa kami perbaiki, apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Sebagai pemain, itulah yang Anda inginkan. Dia menyuruh saya untuk tetap positif, terus menantang pemain lawan, terus menciptakan peluang, dan terus memaksimalkan kemampuan diri."
Ketika ditanya tentang menjadi penerima umpan silang khas Alonso selama tur, Gittens mengakui bahwa sang manajer masih memiliki kehadiran yang tak terbantahkan di lapangan, dengan mengatakan: “Sungguh luar biasa. Dia memang memiliki semacam aura karena dia pernah menjadi pemain top di masanya dan jelas juga seorang pelatih top.”
Mengatasi rasa frustrasi akibat cedera
Setelah pindah dari Dortmund dengan nilai transfer £48,5 juta pada tahun 2025, Gittens kesulitan menunjukkan performa yang konsisten dan perkembangannya terhambat akibat cedera otot paha belakang yang serius. Ia hanya mencetak satu gol dalam 27 penampilan sebelum harus absen hingga akhir musim 2025-26. Untuk memastikan ia bisa langsung tampil maksimal musim ini, Gittens menghabiskan musim panasnya dengan menjalani program latihan mandiri yang intensif di Portugal dan Marbella.
"Itu sulit, karena ini adalah cedera otot pertama yang saya alami. Saya belum pernah mengalami cedera otot paha belakang sebelumnya. Awalnya memang menantang, tapi sekarang saya sudah lebih baik sehingga merasa lebih percaya diri. Saya merasa jauh lebih baik dan lebih percaya diri sekarang karena kondisi tubuh saya sudah membaik, otot paha belakang saya juga sudah baik-baik saja, jadi saya hanya menunggu musim dimulai. Saya telah menetapkan beberapa target pribadi yang akan saya simpan untuk diri sendiri," katanya.
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri menyambut era baru
Bagi Gittens, musim yang akan datang merupakan kesempatan untuk membuktikan diri setelah musim debutnya yang mengecewakan di Stamford Bridge. Dengan Gittens yang berhasil mencetak gol dalam laga persahabatan pramusim awal melawan Crawley dan Bromley, persaingan untuk memperebutkan tempat di tim utama akan sangat ketat.
Chelsea dijadwalkan menghadapi klub lokal Western Sydney Wanderers dalam laga pramusim berikutnya pada hari Selasa, dan Gittens berharap dapat terus membuktikan kemampuannya. "Ini adalah klub yang sangat besar. Saya ingin sukses di sini. Saya perlu menunjukkan kepada orang-orang apa yang bisa saya lakukan. Saya akan terus bekerja keras. Saya rasa, saya sudah menunjukkan sekilas kemampuan saya. Sedikit demi sedikit. Namun, musim ini akan menjadi musim yang bagus."
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