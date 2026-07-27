Morgan Rogers yang 'luar biasa' dapat menginspirasi Chelsea meraih gelar juara Liga Premier, kata Jamie Gittens

Gittens meyakini Rogers akan menjadi motor penggerak di balik era baru gelar juara di Stamford Bridge. Rogers baru saja menyelesaikan transfer senilai £117 juta dari Aston Villa awal bulan ini—sebuah rekor transfer di Inggris—yang menurut Gittens mengirimkan sinyal niat yang sangat kuat kepada klub-klub lain di Liga Premier. Berbicara dari tur pramusim Chelsea di Sydney, mantan pemain Borussia Dortmund ini mengungkapkan kegembiraannya meskipun kedatangan Rogers menciptakan persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan waktu bermain di lini serang yang sudah padat.

"Kami ingin memenangkan segalanya – itulah ambisi kami, memenangkan Liga Premier, Piala FA, dan memenangkan apa pun yang kami ikuti. Datangnya pemain seperti Morgan diharapkan dapat menaikkan standar untuk meraih gelar. Dia adalah pemain top. Itu saja yang bisa saya katakan. Dia benar-benar pemain yang luar biasa," kata Gittens.

"Kualitas kami sudah ada, tentu saja. Sebagai tim, kami memiliki individu-individu di lapangan yang mampu melakukan hal-hal luar biasa, tetapi kami harus berusaha menyatukannya. Skuad ini sangat kompetitif. Kami harus terus bekerja keras dan menunjukkan kemampuan kami. Semua orang sangat positif, menantikan musim baru, serta ingin menjadi lebih baik dan meraih kesuksesan, yang merupakan hal terpenting."