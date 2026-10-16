Lini serang Chelsea tampaknya mulai menemukan ritmenya pada saat yang tepat, dan Rogers menekankan pentingnya Pedro bagi kesuksesan mereka belakangan ini. Penyerang asal Brasil itu kembali masuk susunan pemain inti saat menghadapi Bournemouth setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam lawatan ke Brentford. Ia langsung menunjukkan pengaruhnya dengan mencetak dua gol lewat penyelesaian apik pada babak kedua, membantu tim asuhan Enzo Maresca meraih kemenangan telak 5-1.

Rogers, yang juga mencetak gol dalam kemenangan telak atas Bournemouth, menilai mantan pemain Brighton itu menawarkan lebih dari sekadar ketajaman dalam penyelesaian akhir. Pemain timnas kelompok umur Inggris itu mengagumi etos kerja rekan duetnya di lini depan dan menilai hal tersebut bermanfaat bagi struktur permainan seluruh tim. "Saya pikir hasratnya untuk mencetak gol dan kemauannya bekerja untuk tim sangat besar," kata Rogers.