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Morgan Rogers puji habis Joao Pedro, rekan setimnya di Chelsea yang tak kenal lelah, saat lini serang baru Chelsea beri peringatan kepada rival di Liga Primer Inggris
Rasa lapar yang dibutuhkan Chelsea
Lini serang Chelsea tampaknya mulai menemukan ritmenya pada saat yang tepat, dan Rogers menekankan pentingnya Pedro bagi kesuksesan mereka belakangan ini. Penyerang asal Brasil itu kembali masuk susunan pemain inti saat menghadapi Bournemouth setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam lawatan ke Brentford. Ia langsung menunjukkan pengaruhnya dengan mencetak dua gol lewat penyelesaian apik pada babak kedua, membantu tim asuhan Enzo Maresca meraih kemenangan telak 5-1.
Rogers, yang juga mencetak gol dalam kemenangan telak atas Bournemouth, menilai mantan pemain Brighton itu menawarkan lebih dari sekadar ketajaman dalam penyelesaian akhir. Pemain timnas kelompok umur Inggris itu mengagumi etos kerja rekan duetnya di lini depan dan menilai hal tersebut bermanfaat bagi struktur permainan seluruh tim. "Saya pikir hasratnya untuk mencetak gol dan kemauannya bekerja untuk tim sangat besar," kata Rogers.
- Getty Images Sport
Dampak seorang Brasil yang tak kenal lelah
Mantan gelandang Aston Villa itu menekankan besarnya pengaruh rekan setimnya terhadap permainannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa kecocokan alami mereka di lapangan terus menciptakan peluang menyerang. Mengingat posisinya, kehadiran rekan yang selalu siap menerima bola memudahkan mereka bekerja sama. Keduanya pun bisa terus saling memanfaatkan pergerakan masing-masing dan menjaga kelancaran permainan sepanjang pertandingan.
"Terutama bagi saya, dengan posisi saya di lapangan, itu sangat membantu. Dia selalu memberi saya opsi. Saya selalu bisa bekerja sama dengannya, begitu juga sebaliknya. Menurut saya, dia punya peran besar bagi kami, bukan hanya karena mencetak gol. Dia juga bekerja sangat keras. Dia terus berlari tanpa henti di celah pertahanan dan ikut membantu tim bertahan. Saat ini dia sedang berada di puncak permainannya, dan sangat bagus bagi Chelsea bahwa dia tampil seperti itu," jelas Rogers.
Ketajaman di sepertiga akhir lapangan
Dua gol Pedro ke gawang Bournemouth membuat koleksi golnya menjadi lima dalam lima pertandingan Liga Primer musim ini. Setelah mencetak 15 gol pada musim pertamanya di London, pemain berusia 25 tahun itu berpeluang melampaui rekor pribadinya tersebut jika performanya terus berlanjut. Rogers menegaskan bahwa ketajaman itu bukan kebetulan, melainkan hasil persiapan intensif dalam latihan di Cobham, tempat pemain asal Brasil tersebut mengasah penempatan posisi dan ketepatan waktunya.
“Itu bukan satu-satunya fokusnya, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada upaya mencetak gol dan berada di kotak penalti. Dia melatih kapan harus masuk ke kotak penalti dan mencetak gol, dan dia terus melakukannya di setiap pertandingan sejak saya berada di sini,” jelas Rogers.
- Getty Images Sport
Membangun trisula serang terbaik
Kerja sama yang kian berkembang antara Rogers, Joao Pedro, dan Cole Palmer menjadi salah satu faktor utama di balik momentum Chelsea pada awal musim. Palmer berperan penting dalam dua gol yang dicetak Jordan Henderson saat menghadapi Bournemouth. Pergerakan cair ketiga pemain di lini depan itu terbukti sulit dibendung pertahanan tim-tim kasta tertinggi. Rogers mengakui bahwa meski ketiganya semakin padu, seluruh anggota skuad turut berkontribusi terhadap ancaman mencetak gol secara kolektif yang semakin berbahaya.
“Ancaman serangan kami bukan hanya berasal dari kami bertiga. Dalam situasi seperti itu, kami cukup mematikan. Yang penting adalah seberapa sering kami bisa masuk ke area tersebut, dan kami masih berupaya untuk bisa melakukannya lebih sering daripada sebelumnya. Namun, ketika kami berhasil masuk ke sana, kami cukup yakin satu sama lain bahwa kami akan mencetak gol dan menciptakan peluang. Jadi, itu hal positif yang kami dapatkan sejak awal musim. Sekarang tinggal bagaimana kami terus mempertahankannya,” kata Rogers.
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