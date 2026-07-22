Morgan Rogers menjelaskan bagaimana Xabi Alonso meyakinkannya untuk bergabung dengan Chelsea, di mana pemain yang memecahkan rekor transfer Inggris ini kembali bersatu dengan 'sahabat karibnya', Cole Palmer

Meskipun ada minat dari rival-rival besar Liga Premier lainnya, daya tarik bermain untuk klub raksasa London tersebut dan bekerja di bawah bimbingan Alonso terbukti tak bisa ditolak oleh pemain internasional Inggris itu. Menjelaskan keputusannya dalam wawancara pertamanya sejak kepindahan tersebut, Rogers menyoroti keselarasan taktis antara dirinya dan manajer barunya.

"Saya sudah beberapa kali berbincang dengannya dan menurut saya, penting bagi saya untuk berada di sini agar bisa memahami seperti apa manajer ini, bagaimana kepribadiannya, dan bagaimana dia ingin menjalankan tim," ungkap Rogers kepada situs resmi Chelsea. "Hal itu sangat sesuai dengan cara saya memandang permainan, cara saya ingin bermain, serta cara saya ingin menjadi diri sendiri, bebas, dan mengekspresikan diri. Keterlibatannya dalam hal itu menjadi faktor utama yang membuat saya memutuskan untuk berada di sini."