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Morgan Rogers menjelaskan bagaimana Xabi Alonso meyakinkannya untuk bergabung dengan Chelsea, di mana pemain yang memecahkan rekor transfer Inggris ini kembali bersatu dengan 'sahabat karibnya', Cole Palmer
Alonso menjadi faktor kunci dalam langkah yang memecahkan rekor
Meskipun ada minat dari rival-rival besar Liga Premier lainnya, daya tarik bermain untuk klub raksasa London tersebut dan bekerja di bawah bimbingan Alonso terbukti tak bisa ditolak oleh pemain internasional Inggris itu. Menjelaskan keputusannya dalam wawancara pertamanya sejak kepindahan tersebut, Rogers menyoroti keselarasan taktis antara dirinya dan manajer barunya.
"Saya sudah beberapa kali berbincang dengannya dan menurut saya, penting bagi saya untuk berada di sini agar bisa memahami seperti apa manajer ini, bagaimana kepribadiannya, dan bagaimana dia ingin menjalankan tim," ungkap Rogers kepada situs resmi Chelsea. "Hal itu sangat sesuai dengan cara saya memandang permainan, cara saya ingin bermain, serta cara saya ingin menjadi diri sendiri, bebas, dan mengekspresikan diri. Keterlibatannya dalam hal itu menjadi faktor utama yang membuat saya memutuskan untuk berada di sini."
- Getty
Bertemu kembali dengan 'sahabat terbaik' Palmer
Di luar daya tarik taktis Alonso, langkah ini memfasilitasi reuni dengan Palmer. Keduanya menjalin persahabatan legendaris yang bermula sejak mereka bermain bersama di Manchester City. Rogers mencatat bahwa Palmer tak kenal lelah dalam upayanya untuk menuntaskan kesepakatan ini, terus-menerus memantau perkembangan negosiasi hingga mencapai kesepakatan yang memecahkan rekor.
"Saya sudah mengenal Cole sejak usia sekitar 14 tahun, pertama kali di tim junior Inggris dan kemudian saat kami berdua bermain bersama di Man City. Kami sudah membicarakan hal ini sejak lama; kami selalu ingin sekali bisa bermain bersama. Jadi, karena hal ini akhirnya terwujud, kami berdua sangat bersemangat," kata Rogers. "Dia tanpa henti menelepon dan mengirim pesan kepada saya, dan saya tidak sabar menantikannya. Saya pikir itulah hal yang paling istimewa, bermain bersama salah satu sahabat terbaik Anda dan berada di dekatnya setiap hari. Itu adalah sesuatu yang sangat saya nantikan."
Kesepakatan pemecah rekor asal Inggris
The Blues telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Rogers dari Aston Villa dengan biaya yang fantastis sebesar £117 juta, yang merupakan biaya transfer tertinggi yang pernah dibayarkan oleh The Blues, melampaui £115 juta yang dikeluarkan untuk Moises Caicedo pada tahun 2023. Ia juga menjadi pemain Inggris termahal sepanjang masa, menggeser posisi Elliot Anderson—gelandang yang dibeli Manchester City seharga £116 juta dari Nottingham Forest pada awal musim panas ini. Rogers telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Chelsea, dengan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun yang akan membuatnya tetap berada di London Barat hingga tahun 2033.
- Getty Images Sport
Memanfaatkan kesuksesan internasional
Transfer ini menjadi puncak dari perjalanan karier yang luar biasa bagi Rogers, yang sebelumnya bermain untuk Middlesbrough sebelum pindah ke Villa pada tahun 2024. Perkembangannya melesat pesat di bawah asuhan Unai Emery, yang membuatnya dipanggil ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Rogers tampil gemilang di turnamen tersebut, terutama saat menjadi starter di semifinal melawan Argentina di mana ia memberikan assist kepada Anthony Gordon. Pengalaman internasional ini, ditambah dengan penampilannya yang konsisten di Liga Premier, meyakinkan Chelsea bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk memimpin lini serang baru mereka di musim mendatang.
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