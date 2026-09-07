Getty Images Sport
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Morgan Rogers menantang setelah Arsenal memberi Xabi Alonso kekalahan pertamanya sebagai bos Chelsea
Start kemenangan Alonso terhenti di Emirates
Tiga kemenangan di awal masa jabatannya sempat memunculkan optimisme bahwa Alonso bisa menjalani transisi mulus di Stamford Bridge, tetapi pelatih asal Spanyol itu mendapat pemeriksaan realitas pada Minggu sore. Meski sempat unggul lebih dulu lewat Rogers, Chelsea pada akhirnya mampu disamakan sebelum kalah 2-1 dari Arsenal di London utara. Itu menjadi kekalahan pertama yang dirasakan Alonso sejak mengambil alih di Cobham, setelah melalui awal yang sempurna yang mencakup kemenangan atas Fulham dan Brighton & Hove Albion, serta kemenangan Piala Liga melawan Luton Town.
Berbicara setelah peluit akhir di Emirates, sang penyerang cepat menegaskan bahwa tim masih benar-benar berada pada tahap awal di bawah kepemimpinan Alonso. "Ini baru pertandingan keempat di bawah dia. Kami tahu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan setelah tiga kemenangan itu, kami tahu pekerjaan masih dibutuhkan, jadi itu tidak berubah. Kami tetap sepenuhnya fokus dan terus melangkah maju," kata Rogers. "Masih ada hal-hal yang perlu kami benahi. Kami masih baru, dengan manajer baru, berusaha menyatukan ide-ide kami dan menjadi semakin baik. Tapi kami akan melakukannya. Kami tahu kami akan melakukannya."
- Getty Images Sport
Ketangguhan setelah bentrokan sengit
Pertandingan dimulai dengan sempurna bagi tim tamu ketika Rogers mencetak gol dalam dua menit pertama. Tembakannya yang klinis dan terarah melesat ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti, sempat membungkam penonton tuan rumah dan memberi Chelsea harapan untuk meraih kemenangan keempat secara beruntun. Namun, kualitas Arsenal pada akhirnya berbicara. Kai Havertz menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama sebelum Martin Odegaard membalikkan keadaan tak lama setelah jeda.
Rogers mengakui rasa sakit langsung akibat kekalahan itu, tetapi memuji upaya yang ditunjukkan rekan-rekan setimnya dalam suasana yang tidak bersahabat. "Kami kecewa," akunya. "Kami datang ke sini dengan tugas untuk mencoba menang, dan kami tidak berhasil melakukannya, jadi tentu saja para pemain dan anak-anak kecewa. Tetapi musim masih panjang dan ini adalah tempat yang sulit untuk didatangi. Saya pikir kami menunjukkan performa yang bagus. Kami bermain baik dalam sebagian besar pertandingan, menciptakan peluang, dan bertahan dengan baik saat kami harus melakukannya."
Beradaptasi dengan revolusi Alonso
Kecepatan Chelsea dalam mengadopsi filosofi Alonso menjadi salah satu bahan pembicaraan pada awal musim. Rogers menilai skuad menunjukkan karakter yang luar biasa untuk menyerap ide-ide taktis yang kompleks dengan begitu cepat, meski penerapannya masih terus berproses. "Itu berjalan sangat baik dan sangat positif," lanjut Rogers. "Anda melihat berkali-kali manajer datang dan kesulitan di awal saat mereka beradaptasi, tetapi kami telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik untuk menerima ide-ide manajer."
Sang penyerang menegaskan bahwa dorongan yang diterima para pemain setiap hari di Cobham memupuk keyakinan mereka bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Ia percaya fondasi sedang dibangun untuk sesuatu yang berkelanjutan, terlepas dari hasil sesaat dalam laga tandang yang sulit. "Tentu saja, ada area yang perlu ditingkatkan karena ini masih sangat awal. Tetapi melihat tanda-tanda positif sejak dini dan terus mendapat dorongan, setiap hari di lapangan latihan dan dalam pertandingan, hanya ada satu arah tujuan kami, dan itu adalah maju."
- AFP
Menatap tantangan berikutnya
Kekalahan itu membuat Chelsea harus segera bangkit dalam laga-laga berikutnya, termasuk bentrokan Piala Carabao melawan Leeds United. Absennya Moises Caicedo sangat terasa di jantung lini tengah di Emirates, dan kebugaran Reece James terus menjadi sorotan saat Alonso berusaha menemukan susunan starter terbaiknya. Beberapa pekan ke depan akan menjadi ujian berat bagi tekad Chelsea, saat mereka berusaha membuktikan bahwa "kebaruan" proyek ini adalah alasan untuk optimisme, bukan alasan untuk kegagalan.
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