Tiga kemenangan di awal masa jabatannya sempat memunculkan optimisme bahwa Alonso bisa menjalani transisi mulus di Stamford Bridge, tetapi pelatih asal Spanyol itu mendapat pemeriksaan realitas pada Minggu sore. Meski sempat unggul lebih dulu lewat Rogers, Chelsea pada akhirnya mampu disamakan sebelum kalah 2-1 dari Arsenal di London utara. Itu menjadi kekalahan pertama yang dirasakan Alonso sejak mengambil alih di Cobham, setelah melalui awal yang sempurna yang mencakup kemenangan atas Fulham dan Brighton & Hove Albion, serta kemenangan Piala Liga melawan Luton Town.

Berbicara setelah peluit akhir di Emirates, sang penyerang cepat menegaskan bahwa tim masih benar-benar berada pada tahap awal di bawah kepemimpinan Alonso. "Ini baru pertandingan keempat di bawah dia. Kami tahu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan setelah tiga kemenangan itu, kami tahu pekerjaan masih dibutuhkan, jadi itu tidak berubah. Kami tetap sepenuhnya fokus dan terus melangkah maju," kata Rogers. "Masih ada hal-hal yang perlu kami benahi. Kami masih baru, dengan manajer baru, berusaha menyatukan ide-ide kami dan menjadi semakin baik. Tapi kami akan melakukannya. Kami tahu kami akan melakukannya."