Bellingham melanjutkan performa sensasionalnya di Piala Dunia dengan mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris 2-1 atas Norwegia di perempat final, menyamai rekor berusia 40 tahun yang dipegang oleh Diego Maradona. Dengan mencetak dua gol untuk kedua kalinya berturut-turut di babak gugur, ikon Real Madrid ini meniru prestasi yang dicapai oleh legenda Argentina tersebut selama turnamen 1986 di Meksiko.

Pemain berusia 23 tahun ini menjadi motor di balik kebangkitan "Three Lions" saat menghadapi tim Norwegia yang dipimpin oleh Erling Haaland. Dalam penampilan yang memadukan penyelesaian akhir yang tajam dengan dominasi di lini tengah, Bellingham mencatatkan tujuh dribel sukses dan memancing banyak pelanggaran, membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang tak tertahankan saat Inggris memastikan tempat mereka di empat besar.



