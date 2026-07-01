Morgan Rogers masuk, Martin Odegaard keluar? Mantan gelandang Arsenal menanggapi kabar transfer mengejutkan yang sedang ramai dibicarakan seputar kapten The Gunners dan playmaker Aston Villa

Sikap Arsenal terkait kepergian pemain mungkin akan dipengaruhi oleh kedatangan pemain baru, mengingat beberapa target utama dilaporkan telah diidentifikasi. Rogers, pemain andalan Aston Villa, kabarnya menempati posisi teratas dalam daftar tersebut, meskipun pemain berbakat berusia 23 tahun ini dikabarkan dibanderol dengan harga £130 juta ($172 juta).

Jika kesepakatan yang memecahkan rekor lainnya terwujud di sana, apakah Odegaard bisa dikorbankan untuk memberi ruang bagi pembelian besar-besaran? Schwarz menambahkan saat pertanyaan itu diajukan kepadanya: “Saya rasa bukan Odegaard, tidak. Tapi tentu saja Anda harus menyeimbangkan keuangan. Anda harus bersikap bijaksana dan berkelanjutan sebagai sebuah klub.

“Namun, jika hanya melihat kesuksesan klub sepak bola di lapangan, saya rasa Odegaard akan tetap bertahan. Dan tentu saja, sebagai pemenang gelar dan juara, ketika ingin membeli pemain, Anda harus membayar sedikit lebih mahal daripada klub lain.

“Anda pasti perlu memiliki satu atau dua pemain di setiap posisi. Dan jika mereka sedang mempertimbangkannya, berarti mereka tahu apa yang kurang, atau mungkin bukan kurang tapi apa yang ingin mereka tambahkan untuk menjadi lebih kuat. Dan Anda harus proaktif; terkadang Anda harus mengambil opsi-opsi ini sebelum membutuhkannya dan segera memulainya.

“Dia [Rogers] adalah pemain yang sudah teruji di Liga Premier dan saya sangat menyukainya. Dia pemain yang luar biasa dan kita sudah melihat apa yang dia lakukan di Aston Villa. Dia pemain bagus yang bisa menjadi aset berharga.

“Saya tidak tahu apakah Arsenal perlu menjual seseorang. Namun, jika mereka harus menyeimbangkan keuangan, maka mereka juga harus mempertimbangkannya. Karena Anda juga perlu mendatangkan pemain baru ke ruang ganti menjelang musim baru untuk membentuk dinamika baru, sehingga tidak semua orang merasa nyaman di posisi yang sama seperti tahun lalu. Anda harus selalu memotivasi para pemain untuk tampil lebih baik dan menyadari bahwa ada persaingan untuk setiap posisi dan tempat di lapangan.”