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Morgan Rogers masuk, Martin Odegaard keluar? Mantan gelandang Arsenal menanggapi kabar transfer mengejutkan yang sedang ramai dibicarakan seputar kapten The Gunners dan playmaker Aston Villa
Arsenal, juara Liga Premier, bertekad untuk memperkuat skuad mereka
Odegaard mengangkat trofi liga utama Inggris pada bulan Mei, saat penantian selama 22 tahun untuk kembali mendominasi kompetisi domestik akhirnya berakhir bagi tim merah dari London Utara. Setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up, Arsenal akhirnya berhasil menangkis ancaman dari Manchester City, Liverpool, dan tim-tim lainnya.
Perayaan meriah pun berlangsung, meskipun kekalahan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain sedikit meredam antusiasme tersebut. Rencananya adalah membangun era kesuksesan yang nyata di bawah bimbingan pelatih asal Spanyol, Arteta.
Skuad yang dipenuhi bintang-bintang tampaknya berada dalam posisi yang tepat untuk mencapai target tersebut, namun setiap tim yang ambisius harus terus berupaya untuk terus berkembang. Hal itu berarti memperkuat barisan tim pada setiap jendela transfer, dengan dana besar yang tersedia untuk mendatangkan pemain-pemain yang telah terbukti kemampuannya.
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Apakah kapten klub Odegaard akan dijual pada bursa transfer musim panas 2026?
Telah beredar spekulasi bahwa Odegaard, meski menjabat sebagai kapten, bisa jadi termasuk di antara pemain yang dilepas dalam upaya menghemat dana dan mengosongkan kuota skuad — mengingat kontrak pemain berusia 27 tahun itu hanya tersisa dua tahun lagi, sementara masalah cedera yang dialaminya belakangan ini juga perlu dipertimbangkan.
Ketika ditanya apakah ia melihat kemungkinan pemain asal Norwegia itu dilepas, lima setengah tahun setelah kedatangannya awal melalui kesepakatan pinjaman dengan Real Madrid, Schwarz — yang berbicara bekerja sama dengan Betinia — mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir Anda ingin mempertahankan pemain-pemain bagus di tim Anda.
“Terutama bagi manajer atau pelatih, mereka ingin memiliki opsi terbaik untuk meraih trofi dan menjalani musim yang sukses. Saya pikir dia akan tetap menjadi bagian dari tim dan skuad selama satu tahun lagi.
“Terkadang ini bukan selalu soal uang, lebih baik meraih kesuksesan di bidang olahraga. Dan jika Anda memilikinya, tentu saja situasinya akan lebih baik dari segi keuangan. Jika mereka menang musim depan, jika semuanya berjalan lancar, tentu saja nilainya juga akan lebih tinggi. Dan jika Anda bermain untuk tim pemenang, Anda akan menjadi incaran di bursa transfer, mungkin tahun depan.”
Apakah kesepakatan bernilai besar untuk Rogers akan memengaruhi masa depan Odegaard?
Sikap Arsenal terkait kepergian pemain mungkin akan dipengaruhi oleh kedatangan pemain baru, mengingat beberapa target utama dilaporkan telah diidentifikasi. Rogers, pemain andalan Aston Villa, kabarnya menempati posisi teratas dalam daftar tersebut, meskipun pemain berbakat berusia 23 tahun ini dikabarkan dibanderol dengan harga £130 juta ($172 juta).
Jika kesepakatan yang memecahkan rekor lainnya terwujud di sana, apakah Odegaard bisa dikorbankan untuk memberi ruang bagi pembelian besar-besaran? Schwarz menambahkan saat pertanyaan itu diajukan kepadanya: “Saya rasa bukan Odegaard, tidak. Tapi tentu saja Anda harus menyeimbangkan keuangan. Anda harus bersikap bijaksana dan berkelanjutan sebagai sebuah klub.
“Namun, jika hanya melihat kesuksesan klub sepak bola di lapangan, saya rasa Odegaard akan tetap bertahan. Dan tentu saja, sebagai pemenang gelar dan juara, ketika ingin membeli pemain, Anda harus membayar sedikit lebih mahal daripada klub lain.
“Anda pasti perlu memiliki satu atau dua pemain di setiap posisi. Dan jika mereka sedang mempertimbangkannya, berarti mereka tahu apa yang kurang, atau mungkin bukan kurang tapi apa yang ingin mereka tambahkan untuk menjadi lebih kuat. Dan Anda harus proaktif; terkadang Anda harus mengambil opsi-opsi ini sebelum membutuhkannya dan segera memulainya.
“Dia [Rogers] adalah pemain yang sudah teruji di Liga Premier dan saya sangat menyukainya. Dia pemain yang luar biasa dan kita sudah melihat apa yang dia lakukan di Aston Villa. Dia pemain bagus yang bisa menjadi aset berharga.
“Saya tidak tahu apakah Arsenal perlu menjual seseorang. Namun, jika mereka harus menyeimbangkan keuangan, maka mereka juga harus mempertimbangkannya. Karena Anda juga perlu mendatangkan pemain baru ke ruang ganti menjelang musim baru untuk membentuk dinamika baru, sehingga tidak semua orang merasa nyaman di posisi yang sama seperti tahun lalu. Anda harus selalu memotivasi para pemain untuk tampil lebih baik dan menyadari bahwa ada persaingan untuk setiap posisi dan tempat di lapangan.”
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Jadwal pertandingan Arsenal: Hitung mundur menuju musim 2026-27
Arsenal akan meningkatkan intensitas persiapan pramusim mereka dalam beberapa pekan mendatang, menjelang laga Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus dan pertandingan kandang pembuka musim 2026-27 melawan Coventry—yang baru saja promosi—pada 21 Agustus.
Sejumlah pemain mereka masih bertugas di Piala Dunia untuk saat ini — termasuk Odegaard — sementara Rogers menjadi bagian dari rencana timnas Inggris di turnamen tersebut dan tidak akan diizinkan untuk membahas urusan transfer apa pun hingga perjuangan The Three Lions untuk meraih kejayaan global berakhir.