Morgan Rogers diperingatkan agar tidak pindah ke "kuburan" Man Utd, sementara gelandang serang Aston Villa itu juga diberi tahu alasan mengapa ia sebaiknya menghindari Chelsea

Villa tidak perlu mempertimbangkan untuk menjualnya karena Rogers terikat kontrak hingga tahun 2031. Ketentuan tersebut membantu menjaga harga jualnya tetap setinggi mungkin. Dikabarkan bahwa tawaran senilai ratusan juta poundsterling harus diajukan agar pembicaraan mengenai kepindahannya dapat dipertimbangkan.

Sejumlah tim dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah angka sebesar itu masuk akal untuk tujuan masing-masing, mengingat masih banyak potensi dalam permainan Rogers yang belum terungkap. Ia mungkin masih diberi kesempatan untuk mengisi posisi No. 10 Inggris - di depan pemain seperti Jude Bellingham - pada Piala Dunia 2026.

Setelah melihat nilainya melonjak bersama Aston Villa, setelah meninggalkan Manchester City untuk bermain di Championship bersama Middlesbrough, Rogers telah diberi tahu mengapa ia tidak perlu mempertimbangkan untuk pindah klub.

Konon, tatapan kagum telah dilontarkan ke arahnya dari Old Trafford, namun inkonsistensi telah menjadi masalah bagi Manchester United selama beberapa musim dan tidak semua orang yakin bahwa Setan Merah - yang kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier - telah kembali ke jalur yang benar.