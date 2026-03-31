Morgan Rogers diperingatkan agar tidak pindah ke "kuburan" Man Utd, sementara gelandang serang Aston Villa itu juga diberi tahu alasan mengapa ia sebaiknya menghindari Chelsea
Kontrak jangka panjang dan tempat di timnas Inggris: Kenaikan karier Rogers di Villa Park
Villa tidak perlu mempertimbangkan untuk menjualnya karena Rogers terikat kontrak hingga tahun 2031. Ketentuan tersebut membantu menjaga harga jualnya tetap setinggi mungkin. Dikabarkan bahwa tawaran senilai ratusan juta poundsterling harus diajukan agar pembicaraan mengenai kepindahannya dapat dipertimbangkan.
Sejumlah tim dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah angka sebesar itu masuk akal untuk tujuan masing-masing, mengingat masih banyak potensi dalam permainan Rogers yang belum terungkap. Ia mungkin masih diberi kesempatan untuk mengisi posisi No. 10 Inggris - di depan pemain seperti Jude Bellingham - pada Piala Dunia 2026.
Setelah melihat nilainya melonjak bersama Aston Villa, setelah meninggalkan Manchester City untuk bermain di Championship bersama Middlesbrough, Rogers telah diberi tahu mengapa ia tidak perlu mempertimbangkan untuk pindah klub.
Konon, tatapan kagum telah dilontarkan ke arahnya dari Old Trafford, namun inkonsistensi telah menjadi masalah bagi Manchester United selama beberapa musim dan tidak semua orang yakin bahwa Setan Merah - yang kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier - telah kembali ke jalur yang benar.
Pertanyaan-pertanyaan seputar transfer yang akan diajukan Rogers kepada Aston Villa
Saunders termasuk dalam kategori itu; mantan striker Villa itu mengatakan kepada PariuriX.com mengenai rumor transfer yang tidak diinginkan: “Morgan Rogers adalah pemain berkelas. Untuk ukuran pemain bertubuh besar, dia sangat lincah membawa bola dan bagus dalam ruang sempit. Dia selalu mampu menguasai bola dan keluar dari situasi sulit, serta mampu mencetak gol pula.
“Jujur, saya tidak berpikir Rogers harus pindah ke mana pun, tapi saya bisa membayangkan percakapan saat Unai Emery memanggilnya. Rogers bertanya kepada Emery siapa yang direncanakan Aston Villa untuk didatangkan. Dia akan berkata, ‘jika Anda ingin saya tetap di sini, siapa yang akan kita datangkan? Apakah kita berbelanja di Lidl atau toko mahal?’
“Mereka butuh pemain jika ingin melangkah ke level berikutnya. Tangan mereka terikat oleh aturan Financial Fair Play, tapi pemilik klub harus merekrut pemain jika ingin mencapai level berikutnya. Mengapa mereka tidak merekrut Julian Alvarez? Mereka butuh pemain seperti itu. Mengapa mereka tidak merekrut pemain-pemain terbaik di dunia?
“Mereka bermain tiga kali seminggu dan skuad telah tampil luar biasa, dan itu sebenarnya tidak diharapkan, tapi mereka seharusnya bisa melakukan lebih banyak lagi.”
Rogers disarankan untuk menghindari Manchester United dan Chelsea
Saunders menambahkan alasan mengapa Rogers sebaiknya menghindari klub-klub raksasa yang kabarnya ingin merekrutnya: “Man United dan Chelsea sering dikaitkan dengan Rogers, tapi Aston Villa lebih baik daripada keduanya. Saya tidak akan merekomendasikan dia untuk bergabung dengan mereka. Kita sudah melihat apa yang terjadi saat pindah ke Man United. Tempat itu seperti kuburan.
“Sepertinya mereka sedang menuju arah yang benar, dan mereka telah menyingkirkan banyak pemain dengan sikap buruk, tapi mereka harus mencapai titik terendah terlebih dahulu sebelum melakukannya. Kini, mereka bisa merekrut pemain yang ingin bermain saat cuaca dingin.”
Apakah Man Utd akan membidik Rogers jika Fernandes hengkang?
Manchester United telah mengumumkan bahwa pemain timnas Brasil, Casemiro, akan hengkang sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini. Muncul pula pertanyaan apakah kapten klub, Bruno Fernandes, bisa terpikat ke Liga Pro Arab Saudi berkat tawaran menggiurkan dari Timur Tengah.
Jika pemain asal Portugal itu hengkang, maka pemain seperti Rogers pasti akan masuk dalam radar perekrutan Setan Merah. United diyakini memiliki dana untuk dibelanjakan musim panas ini, namun dibutuhkan keterampilan negosiasi yang mumpuni untuk membujuk Villa melepas pemain paling kreatif mereka - terutama jika mereka juga mampu memastikan lolos ke Liga Champions musim ini melalui posisi mereka di papan atas liga atau kemenangan di Liga Europa.