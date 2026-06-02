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Morgan Rogers ‘bisa saja bergabung dengan Barcelona atau Real Madrid’, namun Aston Villa diperingatkan agar tidak mencoba merebut Gabriel Jesus-pemain yang lima kali menjuarai Liga Premier-dari Arsenal dengan tawaran sebesar £20 juta
Klub-klub besar Eropa mengincar Morgan Rogers
Kenaikan pesat Rogers tidak luput dari perhatian, dengan mantan gelandang Villa, Andy Townsend, yang menilai bahwa penyerang berusia 23 tahun ini memiliki potensi untuk bermain di klub-klub terbesar dunia. Sejak kedatangannya di Villa Park, Rogers telah memukau dengan kekuatan dan keserbagunaannya, kualitas-kualitas yang kini membuatnya dikaitkan dengan klub-klub raksasa di seluruh benua.
"Sejujurnya, saya pikir dia adalah tipe pemain yang bisa bermain untuk klub mana pun," kata Townsend kepada OLBG. "Dia bisa bergabung dengan Barcelona, Real Madrid, atau klub mana pun, karena tidak banyak pemain yang mampu melakukan itu. Secara pribadi, ini bukanlah musim terbaiknya bersama Aston Villa, tetapi dia tetap sangat efektif." Hal ini muncul di tengah-tengah laporan bahwa Rogers telah muncul sebagai target serius bagi juara Liga Premier Arsenal, yang sedang mencari pemain untuk memperkuat lini serang mereka.
- AFP
Faktor Thomas Tuchel dan kabar terkait PSG
Masa depan Rogers bisa sangat dipengaruhi oleh penampilannya di kancah internasional. Dengan Thomas Tuchel yang memimpin Inggris menuju Piala Dunia 2026, penampilan gemilang The Three Lions dapat menaikkan nilai transfer pemain muda ini ke level yang sulit diabaikan oleh Villa, yang berpotensi menarik minat klub-klub seperti Paris Saint-Germain.
"Saya pikir yang akan menentukan musim panas Morgan jelas adalah apa yang terjadi dengan Inggris. Jelas Thomas Tuchel melihat bakat yang dimilikinya," tambah Townsend. "Jika dia melakukannya musim panas ini, maka akan sangat sulit bagi Villa untuk menolak tawaran yang sangat besar."
Dia menjelaskan: "Rogers ke PSG? Menjadi bagian dari sesuatu seperti itu bersama banyak pemain muda akan sangat menarik. Tim itu bisa bertahan bersama setidaknya dua atau tiga tahun lagi, jadi bergabung dan menjadi bagian dari itu akan menjadi langkah yang hebat."
Peringatan bagi Unai Emery dari Gabriel Jesus
Meskipun Rogers kemungkinan akan hengkang, Villa dikabarkan sedang mengincar striker Arsenal, Gabriel Jesus, untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, Townsend berpendapat bahwa pemain internasional Brasil tersebut, yang telah meraih lima gelar Liga Premier selama membela Manchester City dan The Gunners, terlalu berisiko karena masalah kebugarannya yang terus-menerus.
"Secara pribadi, saya tidak melihat Gabriel Jesus akan bergabung dengan Aston Villa. Saya pikir dengan harga sebesar itu, akan ada banyak pihak yang tertarik, tetapi dia memiliki banyak masalah cedera," jelas Townsend. "Saya pikir Anda harus berhati-hati. Villa harus menghabiskan uang mereka dengan sangat bijak. Meskipun saya selalu mengagumi etos kerja Jesus dan bagaimana dia selalu bekerja sangat keras serta memimpin lini depan dengan agresif, kariernya telah dirusak oleh banyak cedera. Bagi Villa, itu akan menjadi kekhawatiran saat ini."
- Getty Images Sport
Risiko keuangan dan dilema Ollie Watkins
Nilai pasar Jesus yang dilaporkan sebesar £20 juta ($27 juta) merupakan penawaran yang sangat menggiurkan di pasar modern untuk pemain sekelasnya, namun setiap langkah transfer kemungkinan besar akan bergantung pada apakah Villa menerima tawaran besar untuk bintang mereka, Ollie Watkins. Tanpa adanya penjualan besar-besaran, berinvestasi besar-besaran pada pemain dengan riwayat cedera yang tidak stabil dianggap sebagai pertaruhan yang bisa berbalik merugikan klub peserta Liga Champions tersebut.
"Dia adalah pemain murah dengan harga dua puluh juta poundsterling, tidak diragukan lagi. Dia telah memenangkan liga bersama Arsenal dan City, dia tahu cara melakukannya," kata Townsend. "Jadi, dia adalah pemain murah jika harganya dua puluh juta atau kurang. Hanya saja ada masalah cedera itu. Apakah Anda akan mendapatkan tiga puluh dua pertandingan darinya? Jika Anda hanya mendapatkan dua puluh penampilan per musim, itu tidak cukup. Anda membutuhkan lebih dari itu untuk klub seperti Villa, jadi saya tidak terlalu melihat dia sebagai pilihan yang tepat."