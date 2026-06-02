Masa depan Rogers bisa sangat dipengaruhi oleh penampilannya di kancah internasional. Dengan Thomas Tuchel yang memimpin Inggris menuju Piala Dunia 2026, penampilan gemilang The Three Lions dapat menaikkan nilai transfer pemain muda ini ke level yang sulit diabaikan oleh Villa, yang berpotensi menarik minat klub-klub seperti Paris Saint-Germain.

"Saya pikir yang akan menentukan musim panas Morgan jelas adalah apa yang terjadi dengan Inggris. Jelas Thomas Tuchel melihat bakat yang dimilikinya," tambah Townsend. "Jika dia melakukannya musim panas ini, maka akan sangat sulit bagi Villa untuk menolak tawaran yang sangat besar."

Dia menjelaskan: "Rogers ke PSG? Menjadi bagian dari sesuatu seperti itu bersama banyak pemain muda akan sangat menarik. Tim itu bisa bertahan bersama setidaknya dua atau tiga tahun lagi, jadi bergabung dan menjadi bagian dari itu akan menjadi langkah yang hebat."



