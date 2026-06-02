Morgan Rogers 'bersedia bergabung dengan Arsenal', namun Julian Alvarez tetap menjadi 'penyerang impian' bagi The Gunners

Arsenal dengan cepat mengalihkan fokusnya ke bursa transfer setelah meraih gelar juara Liga Premier. Mikel Arteta berupaya memperkuat lini serangnya karena klub ini ingin membangun kesuksesan di kancah domestik, bukan sekadar menganggapnya sebagai prestasi sesaat.

Menurut BBC, penyerang Aston Villa, Rogers, telah muncul sebagai target serius. Fleksibilitas pemain berusia 23 tahun ini dianggap sebagai aset utama, terutama karena ia dapat bermain dari sayap kiri dan di berbagai posisi penyerangan. Penyerang tersebut juga dilaporkan terbuka untuk pindah ke Emirates Stadium musim panas ini.

Meskipun tertarik pada Rogers, Arsenal tetap menganggap bintang Atletico Madrid, Alvarez, sebagai rekrutan utama yang mereka inginkan. Namun, Barcelona juga tertarik pada pemain asal Argentina tersebut, yang nilainya dilaporkan melebihi £120 juta.