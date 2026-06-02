AFP
Morgan Rogers 'bersedia bergabung dengan Arsenal', namun Julian Alvarez tetap menjadi 'penyerang impian' bagi The Gunners
Arsenal mempercepat rencana untuk memperkuat lini serang
Arsenal dengan cepat mengalihkan fokusnya ke bursa transfer setelah meraih gelar juara Liga Premier. Mikel Arteta berupaya memperkuat lini serangnya karena klub ini ingin membangun kesuksesan di kancah domestik, bukan sekadar menganggapnya sebagai prestasi sesaat.
Menurut BBC, penyerang Aston Villa, Rogers, telah muncul sebagai target serius. Fleksibilitas pemain berusia 23 tahun ini dianggap sebagai aset utama, terutama karena ia dapat bermain dari sayap kiri dan di berbagai posisi penyerangan. Penyerang tersebut juga dilaporkan terbuka untuk pindah ke Emirates Stadium musim panas ini.
Meskipun tertarik pada Rogers, Arsenal tetap menganggap bintang Atletico Madrid, Alvarez, sebagai rekrutan utama yang mereka inginkan. Namun, Barcelona juga tertarik pada pemain asal Argentina tersebut, yang nilainya dilaporkan melebihi £120 juta.
Penjualan pemain mungkin menjadi kunci untuk mewujudkan rencana Arsenal
Strategi perekrutan Arsenal dipengaruhi oleh pertimbangan finansial. Setelah menghabiskan sekitar £250 juta musim lalu dan memberikan bonus besar sebagai penghargaan atas kesuksesan, klub harus mengelola anggarannya dengan hati-hati selama jendela transfer saat ini.
Beberapa pemain berpotensi hengkang untuk memberi ruang bagi pemain baru. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Leandro Trossard termasuk di antara mereka yang masa depannya tidak pasti, sementara lulusan akademi Ethan Nwaneri juga dilaporkan sedang dipertimbangkan untuk dijual karena keuntungan finansial dari transfer pemain binaan sendiri.
Perubahan besar pada posisi lain
Perombakan besar-besaran ini tidak hanya mencakup lini serang. Ben White, Christian Norgaard, Fabio Vieira, dan Reiss Nelson termasuk di antara para pemain yang berpotensi hengkang, sementara Jakub Kiwior telah resmi bergabung dengan Porto. Arsenal juga tengah merencanakan strategi jangka panjang. Pemain muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, tetap menjadi incaran utama klub, sementara penyerang remaja Leicester City yang sangat menjanjikan, Jeremy Monga, juga muncul sebagai target.
Arsenal dihadapkan pada keputusan-keputusan penting di bursa transfer
Beberapa pekan ke depan kemungkinan besar akan menentukan skala perombakan skuad Arsenal pada musim panas ini. Setiap upaya untuk mendatangkan Rogers, Alvarez, atau target prioritas lainnya mungkin bergantung pada kemampuan klub untuk mengumpulkan dana melalui penjualan pemain. Di sisi lain, Arsenal akan terus menyeimbangkan ambisi jangka pendek dengan perencanaan jangka panjang saat mereka memburu baik bintang-bintang berpengalaman maupun talenta muda yang sedang naik daun menjelang musim baru.