Morgan Rogers bercanda soal absennya Cole Palmer dari timnas Inggris, tetapi membela rekan setimnya di Chelsea itu dari kritik Thomas Tuchel

Dua pemain itu tampil sangat penting bagi Chelsea musim ini, dengan total gabungan tujuh gol dan enam assist saat mereka berkembang di bawah racikan taktik Xabi Alonso. Rogers meyakini bahwa memberi Palmer waktu untuk pulih sekarang akan memberikan manfaat besar bagi Chelsea dan England pada masa depan. Ia menekankan bahwa Palmer yang benar-benar bugar sangat penting bagi kesuksesan tim nasional, meski itu berarti harus absen dari laga-laga terdekat demi memastikan ia bisa tampil pada level terbaiknya di fase krusial musim ini dan turnamen-turnamen besar berikutnya.

Saat membahas pentingnya jeda tersebut, Rogers menambahkan: "Saya kecewa dia tidak ada di sini, tentu saja, dari sudut pandang yang egois. Tetapi saya tahu itu akan membawa kebaikan yang lebih besar baginya ke depan, sehingga kami bisa mendapatkan versi terbaik dirinya sepanjang musim ini dan saat mengenakan seragam England ke depannya. Saya rasa sebagai sebuah negara Anda menginginkan Cole Palmer dan pemain-pemain seperti itu mengenakan seragam England, tetapi itu tidak selalu memungkinkan dengan jadwal pertandingan dan apa yang akan kami hadapi. Anda harus mengelola diri sendiri, terutama setelah apa yang dia alami tahun lalu, dia tidak ingin melalui itu lagi. Jadi dia telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri demi menjaga kondisi tubuhnya."