Getty Images Sport
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Morgan Rogers bercanda soal absennya Cole Palmer dari timnas Inggris, tetapi membela rekan setimnya di Chelsea itu dari kritik Thomas Tuchel
Tuchel ungkapkan frustrasi atas absennya Palmer
Tuchel tidak menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan Palmer untuk melewatkan pemusatan latihan terbaru England, yang mencakup laga persahabatan bergengsi melawan Spanyol dan pertandingan-pertandingan Nations League yang krusial. Bintang Chelsea itu memilih menjalani periode rehabilitasi pribadi di Karibia alih-alih melapor ke kompleks latihan Tottenham, dengan alasan perlunya "manajemen beban" setelah musim sebelumnya terganggu cedera. Manajer England itu mengisyaratkan bahwa sang pemain terlalu sering melewatkan kesempatan untuk berintegrasi dengan skuad di bawah kepemimpinan barunya.
Pelatih asal Jerman itu menyoroti ketegangan yang kian meningkat antara kebutuhan klub dan tuntutan tim nasional antara kebutuhan klub dan tuntutan tim nasional, terutama mengingat nama-nama besar lain seperti Declan Rice dan Marcus Rashford juga mundur dari skuad saat ini dengan alasan masalah kebugaran ringan.
- Getty Images Sport
Rogers mendukung rekan setimnya meski melontarkan candaan ringan
Ketika Tuchel mengkritik ketidakhadiran itu dari perspektif manajerial, Rogers cepat membela sahabat lamanya. Rogers, yang pernah sekamar dengan Palmer saat keduanya berada di kelompok usia timnas Inggris, mengakui kekecewaan karena playmaker itu tidak tersedia, tetapi menegaskan bahwa kesejahteraan pemain harus menjadi prioritas utama. Pemain 24 tahun itu menjelaskan bahwa tuntutan sepakbola modern menuntut pengaturan diri yang cermat untuk menghindari dampak jangka panjang, terutama setelah intensitas yang dihadapi Palmer tahun lalu dalam musim terobosannya di London.
"Sayangnya dia tidak bisa berada di sini, tetapi saya pikir dia harus fokus pada tubuhnya setelah apa yang dia lalui tahun lalu. Dia perlu berada dalam kondisi fisik yang baik dan itu jelas menjadi yang utama bagi para pemain. Anda ingin berada dalam kondisi tempur terbaik jika memungkinkan." kata Rogers kepada wartawan. Namun, mantan pemain Aston Villa itu tak bisa menahan diri untuk melontarkan candaan soal harus berpisah dari teman dekatnya selama beberapa hari, sambil tersenyum ia berkata: "Tidak, saya baik-baik saja mendapat jeda darinya, sejujurnya. Berada di sekelilingnya 24/7 bisa cukup berat, jadi punya jeda itu cukup menyenangkan. Tapi tentu saja, saya suka bermain dengan Cole. Saya suka berada di dekatnya."
Manfaat jangka panjang bagi klub dan negara
Dua pemain itu tampil sangat penting bagi Chelsea musim ini, dengan total gabungan tujuh gol dan enam assist saat mereka berkembang di bawah racikan taktik Xabi Alonso. Rogers meyakini bahwa memberi Palmer waktu untuk pulih sekarang akan memberikan manfaat besar bagi Chelsea dan England pada masa depan. Ia menekankan bahwa Palmer yang benar-benar bugar sangat penting bagi kesuksesan tim nasional, meski itu berarti harus absen dari laga-laga terdekat demi memastikan ia bisa tampil pada level terbaiknya di fase krusial musim ini dan turnamen-turnamen besar berikutnya.
Saat membahas pentingnya jeda tersebut, Rogers menambahkan: "Saya kecewa dia tidak ada di sini, tentu saja, dari sudut pandang yang egois. Tetapi saya tahu itu akan membawa kebaikan yang lebih besar baginya ke depan, sehingga kami bisa mendapatkan versi terbaik dirinya sepanjang musim ini dan saat mengenakan seragam England ke depannya. Saya rasa sebagai sebuah negara Anda menginginkan Cole Palmer dan pemain-pemain seperti itu mengenakan seragam England, tetapi itu tidak selalu memungkinkan dengan jadwal pertandingan dan apa yang akan kami hadapi. Anda harus mengelola diri sendiri, terutama setelah apa yang dia alami tahun lalu, dia tidak ingin melalui itu lagi. Jadi dia telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri demi menjaga kondisi tubuhnya."
- Getty Images Sport
Inggris mencari penebusan setelah kepedihan di Piala Dunia
Dengan Palmer absen, Rogers diperkirakan akan memegang peran yang lebih menonjol saat Inggris berupaya menyamai keunggulan teknis juara dunia, Spanyol. Skuad itu masih berusaha mengatasi dampak emosional dari tersingkirnya mereka di Piala Dunia melawan Argentina, ketika muncul pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk tetap mengendalikan permainan di bawah tekanan.
"Kami sudah membicarakan itu secara internal dan itu jelas sesuatu yang akan kami pelajari. Banyak pemain yang merasakan lingkungan seperti itu untuk pertama kalinya. Anda tidak tahu bagaimana Anda akan menghadapi dan bereaksi. Mengetahui kami sudah melaluinya, sesakit hati apa pun rasanya, saya berharap pengalaman itu akan sangat membantu saya dan grup ini ke depannya, sehingga dalam situasi seperti itu kami bisa mengingat bagaimana rasanya ketika peluit berbunyi dalam pertandingan itu, bagaimana rasanya setengah jam terakhir," kata Rogers.
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