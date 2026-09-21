Morgan Gibbs-White siap kembali ke timnas Inggris saat bintang Chelsea Cole Palmer bersiap mundur dari skuad Thomas Tuchel

Gibbs-White siap dipanggil kembali ke timnas Inggris jelang pertandingan Nations League mendatang, menurut BBC. Gelandang Forest itu diperkirakan akan menggantikan Palmer di skuad Tuchel untuk jeda internasional. Palmer diperkirakan akan mundur dari skuad tim nasional karena cedera ringan.

Pemain berusia 24 tahun itu baru-baru ini bermain penuh selama 90 menit saat Chelsea kalah 0-3 di markas Brentford pada Jumat. Setelah menikmati libur musim panas usai gagal terpilih untuk Piala Dunia, Palmer telah menjadi figur kunci bagi Chelsea. Ia menjadi starter dalam enam dari tujuh pertandingan mereka musim ini, dengan catatan empat gol dan dua assist.