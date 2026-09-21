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Morgan Gibbs-White siap kembali ke timnas Inggris saat bintang Chelsea Cole Palmer bersiap mundur dari skuad Thomas Tuchel
Palmer mundur karena cedera ringan
Gibbs-White siap dipanggil kembali ke timnas Inggris jelang pertandingan Nations League mendatang, menurut BBC. Gelandang Forest itu diperkirakan akan menggantikan Palmer di skuad Tuchel untuk jeda internasional. Palmer diperkirakan akan mundur dari skuad tim nasional karena cedera ringan.
Pemain berusia 24 tahun itu baru-baru ini bermain penuh selama 90 menit saat Chelsea kalah 0-3 di markas Brentford pada Jumat. Setelah menikmati libur musim panas usai gagal terpilih untuk Piala Dunia, Palmer telah menjadi figur kunci bagi Chelsea. Ia menjadi starter dalam enam dari tujuh pertandingan mereka musim ini, dengan catatan empat gol dan dua assist.
- Getty Images
Tuchel ingin Palmer tampil lebih menonjol
Penarikan diri ini menjadi pukulan pahit bagi Palmer, yang secara kontroversial dicoret dari skuad Piala Dunia Inggris baru-baru ini. Tuchel telah memanggil kembali penyerang Chelsea itu ke tim senior, karena ingin melihatnya kembali tampil di level internasional.
Berbicara sebelum cedera itu terjadi, Tuchel mengakui Palmer punya "sesuatu yang harus dibuktikan" saat kembali. Bos Inggris itu menyatakan bahwa sang penyerang perlu "meningkatkan levelnya" untuk "mempertahankan tempatnya dan membenarkan pemanggilan tersebut."
Palmer belum tampil lagi untuk negaranya sejak kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Jepang pada Maret. Ambisinya di level internasional kini harus menunggu sampai ia pulih dari kemunduran terbaru ini.
Gibbs-White masuk menggantikan Inggris
Kebugaran Palmer sebelumnya memang sempat menjadi bahan pembicaraan, setelah ia terganggu oleh cedera pangkal paha yang kambuhan sepanjang musim 2025-26. Mantan manajernya di Chelsea, Enzo Maresca, yang kini menangani Manchester City, sebelumnya mengklaim situasi itu tidak masuk akal.
Nasib buruk bintang Chelsea itu membuka jalan bagi Gibbs-White. Pemain 26 tahun itu awalnya tidak masuk skuad, tetapi Tuchel mengungkapkan pada Jumat bahwa playmaker Forest tersebut sangat dekat untuk masuk dalam daftar akhir.
Gibbs-White mengawali musim domestik dengan baik, dengan mencatatkan satu gol dan dua assist dalam lima pertandingan liga. Penampilan terakhirnya bersama Inggris terjadi saat menang 3-0 atas Wales dalam laga persahabatan pada Oktober 2025.
- Getty Images
Rangkaian jadwal Nations League yang berat
Gibbs-White kini akan bergabung dengan skuad Inggris yang tengah bersiap menghadapi jeda internasional panjang yang berat. Tim asuhan Tuchel akan menjalani rangkaian empat pertandingan yang menguras tenaga dalam beberapa pekan ke depan.
Inggris memulai rangkaian itu dengan menjamu juara Piala Dunia Spanyol di Wembley pada Sabtu, 26 September. Setelah itu, mereka akan bertandang untuk menghadapi Republik Ceko pada 29 September. Laga tandang itu berlanjut dengan duel melawan Kroasia pada 3 Oktober. Inggris kemudian pulang ke kandang untuk menutup jeda tersebut dengan menjamu Republik Ceko pada 6 Oktober.
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