Morgan Gibbs-White mengenakan masker setelah mengalami cedera kepala yang parah - Nottingham Forest memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang laga semifinal Liga Europa melawan Aston Villa
Audisi tertutup untuk Gibbs-White
Menurut Nottingham Post, Gibbs-White telah diukur untuk masker pelindung wajah karena ia sedang berupaya keras agar pulih tepat waktu untuk pertandingan penentu di Eropa mendatang. Ia mengalami luka berdarah dan harus dijahit setelah menderita luka robek yang mengerikan di dahinya saat kemenangan 3-1 atas Chelsea pada Senin lalu. Pelatih kepala Vitor Pereira mengonfirmasi bahwa sang pemain telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi lukanya, sambil bercanda kepada media: "Saya kira begitu, tapi saya tidak tahu warnanya! Saya pikir kemarin dia pergi untuk membuat masker itu." Forest sangat ingin sang pemain andalan mereka tersedia saat mereka berusaha mempertahankan keunggulan agregat satu gol mereka.
Keputusan-keputusan di menit-menit akhir di City Ground
Pereira siap menunggu hingga detik-detik terakhir sebelum menentukan susunan pemain inti untuk laga tandang ke Villa Park. Pelatih asal Portugal itu dihadapkan pada dilema pemilihan pemain karena beberapa pemain kunci saat ini sedang mengalami cedera ringan. Menilai situasi tersebut, Pereira menambahkan mengenai Gibbs-White: "Dia pasti merasa sakit. Kita lihat saja nanti. Kami punya waktu hingga besok untuk melihat apakah dia bisa bermain atau tidak. Kita lihat saja nanti. Ini pertanyaan besar. Ini bukan pertanyaan bagi saya, melainkan keputusan antara pemain, departemen medis, dan saya sendiri. Namun, kami belum mengadakan pertemuan terakhir untuk memutuskannya."
Masalah kebugaran di seluruh skuad
Daftar pemain cedera tidak berhenti di situ saja, karena Forest harus menghadapi masalah kebugaran yang menimpa beberapa pemain inti, termasuk Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangare, dan Dan Ndoye. Pereira enggan berkomentar mengenai ketersediaan mereka, namun menegaskan bahwa identitas tim harus tetap sama terlepas dari siapa yang diturunkan sebagai starter. Ia menambahkan: "Bukan karena saya meragukan Morgan, melainkan karena saya meragukan para pemain yang cedera, saya akan menunda keputusan saya. Namun dalam benak saya, saya memiliki rencana A, B, dan C. Kami memiliki banyak keraguan (terkait cedera). Kami boleh meragukan para pemain (yang mungkin fit), tetapi kami tidak boleh meragukan semangat, tentang apa yang kami inginkan, tentang keyakinan kami, tentang ketangguhan, tentang apa yang harus kami lakukan secara taktis. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kami ragukan."
Menjelang final
Pereira akan menentukan susunan pemain utamanya setelah sesi latihan terakhir pada Rabu, saat tim bersiap untuk mempertahankan keunggulan 1-0 mereka. Jika Forest berhasil mengalahkan Villa, mereka akan melaju ke final Liga Europa untuk menghadapi SC Freiburg atau Braga, dengan tim asal Portugal itu saat ini memimpin 2-1 dari leg pertama.