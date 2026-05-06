Morgan Gibbs-White mengenakan masker setelah mengalami cedera kepala yang parah - Nottingham Forest memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang laga semifinal Liga Europa melawan Aston Villa

Daftar pemain cedera tidak berhenti di situ saja, karena Forest harus menghadapi masalah kebugaran yang menimpa beberapa pemain inti, termasuk Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangare, dan Dan Ndoye. Pereira enggan berkomentar mengenai ketersediaan mereka, namun menegaskan bahwa identitas tim harus tetap sama terlepas dari siapa yang diturunkan sebagai starter. Ia menambahkan: "Bukan karena saya meragukan Morgan, melainkan karena saya meragukan para pemain yang cedera, saya akan menunda keputusan saya. Namun dalam benak saya, saya memiliki rencana A, B, dan C. Kami memiliki banyak keraguan (terkait cedera). Kami boleh meragukan para pemain (yang mungkin fit), tetapi kami tidak boleh meragukan semangat, tentang apa yang kami inginkan, tentang keyakinan kami, tentang ketangguhan, tentang apa yang harus kami lakukan secara taktis. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kami ragukan."