Morgan Gibbs-White mengatakan Nottingham Forest bisa memanjakan ‘ego’ sang pemain bernomor punggung 10 - sementara Des Walker menanggapi spekulasi transfer ke ‘klub besar’

Gibbs-White telah menikmati status tersebut di Trentside sejak menyelesaikan transfernya pada tahun 2022 yang pada akhirnya bisa bernilai £42 juta ($56 juta). Forest merasa senang dapat memenuhi klausul-klausul kontrak satu per satu, seiring pemain nomor 10 mereka yang dinamis ini menjadi sosok inspiratif baik di dalam maupun di luar lapangan.

Ban kapten kadang-kadang diisi olehnya saat Ryan Yates absen, sementara statistik di sektor-sektor terpenting — yaitu yang berfokus pada gol dan assist — terus bergerak ke arah yang positif.

Rekor pribadi terbaik dicatat musim lalu, dengan mencetak gol sebanyak 18 kali di semua kompetisi—15 di antaranya tercatat di Liga Premier dan beberapa lainnya selama perjalanan produktif menuju semifinal Liga Europa.

Prestasi tersebut diraih setelah Forest—berkat pemilik klub Evangelos Marinakis—menggagalkan rencana kepindahannya ke Tottenham. Gibbs-White menandatangani kontrak baru setelah setuju untuk tetap bertahan, namun gagal mendapatkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.

Penolakan tersebut memicu pertanyaan tak terelakkan mengenai apakah ambisi individu dapat sejalan dengan upaya kolektif di Nottingham, dengan kemungkinan pindah ke klub lain masih menjadi bahan pembicaraan. Namun, MGW tetap menjadi idola para penggemar di lingkungannya saat ini dan jauh lebih dari sekadar pemain biasa.