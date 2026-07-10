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Morgan Gibbs-White mengatakan Nottingham Forest bisa memanjakan ‘ego’ sang pemain bernomor punggung 10 - sementara Des Walker menanggapi spekulasi transfer ke ‘klub besar’
Kapten & pencetak gol: Gibbs-White telah menjadi sosok kunci bagi Forest
Gibbs-White telah menikmati status tersebut di Trentside sejak menyelesaikan transfernya pada tahun 2022 yang pada akhirnya bisa bernilai £42 juta ($56 juta). Forest merasa senang dapat memenuhi klausul-klausul kontrak satu per satu, seiring pemain nomor 10 mereka yang dinamis ini menjadi sosok inspiratif baik di dalam maupun di luar lapangan.
Ban kapten kadang-kadang diisi olehnya saat Ryan Yates absen, sementara statistik di sektor-sektor terpenting — yaitu yang berfokus pada gol dan assist — terus bergerak ke arah yang positif.
Rekor pribadi terbaik dicatat musim lalu, dengan mencetak gol sebanyak 18 kali di semua kompetisi—15 di antaranya tercatat di Liga Premier dan beberapa lainnya selama perjalanan produktif menuju semifinal Liga Europa.
Prestasi tersebut diraih setelah Forest—berkat pemilik klub Evangelos Marinakis—menggagalkan rencana kepindahannya ke Tottenham. Gibbs-White menandatangani kontrak baru setelah setuju untuk tetap bertahan, namun gagal mendapatkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.
Penolakan tersebut memicu pertanyaan tak terelakkan mengenai apakah ambisi individu dapat sejalan dengan upaya kolektif di Nottingham, dengan kemungkinan pindah ke klub lain masih menjadi bahan pembicaraan. Namun, MGW tetap menjadi idola para penggemar di lingkungannya saat ini dan jauh lebih dari sekadar pemain biasa.
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Apakah Forest bisa meyakinkan Gibbs-White untuk tetap bertahan di City Ground?
Saat ditanya apakah rasa hormat dan kekaguman itu akan cukup untuk membuat Gibbs-White tetap bertahan di tepi Sungai Trent, ikon Forest, Walker—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan layanan taruhan Piala Dunia—mengatakan: “Itu tergantung pada ego masing-masing orang, bukan begitu? Dan begitu Anda bergabung dengan klub-klub besar, Anda harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk masuk ke dalam skuad dan benar-benar tampil di sana sambil berpikir, ‘Akulah orangnya’. Dan jika Anda memiliki itu, maka semuanya akan berjalan lancar.
“Dia punya kemampuan, kemampuannya sangat bagus, dan di Forest mereka menyukainya. Beberapa penampilannya yang kurang konsisten sering diabaikan. Saat kamu pindah ke klub-klub besar, mereka tidak akan mengabaikannya; kamu akan terus-menerus diawasi.
“Jadi, itu tergantung seberapa jauh dia merasa bisa melangkah. Karena para pemain nomor 10 di dunia ini, mereka adalah bintang-bintang besar dan mereka suka menjadi pusat perhatian. Dia juga begitu.
“Jadi, terkadang orang melihat ke Forest, di sana dia sudah mendapatkan semua sorotan yang dia butuhkan. Namun, terkadang orang menginginkan transfer besar yang juga akan memberinya sorotan. Namun, hal itu terkadang juga bisa menjadi semacam jerat di lehermu.”
Akankah Forest kembali melihat penampilan mantan bintang Man City, McAtee, pada musim 2026-27?
Gibbs-White menjadi salah satu nama pertama dalam daftar susunan pemain Forest, di saat The Reds bersiap membuka era baru di bawah asuhan pelatih kepala asal Austria, Oliver Glasner. Kehadirannya membuat para playmaker kreatif lainnya sulit mendapatkan kesempatan bermain.
Sekitar £30 juta ($40 juta) diinvestasikan untuk James McAtee selama musim panas 2025, saat mantan kapten Timnas Inggris U-21 itu direkrut dari Manchester City. Musim debutnya di East Midlands hanya menghasilkan satu gol — sebuah penalti di kompetisi Eropa — dan hanya 289 menit bermain di Liga Premier.
Ketika ditanya mengenai kebutuhan pemain berbakat berusia 23 tahun itu untuk meningkatkan permainannya pada musim 2026-27, meskipun menghadapi persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat, Walker berkata: “Setiap perpindahan itu sulit. Selalu lebih mudah saat bermain di Manchester City, terutama karena mereka menguasai bola hingga 70% dari waktu pertandingan. Jadi, jika Anda bisa menjaga posisi dengan baik, lebih mudah terlihat nyaman daripada saat harus berjuang merebut bola dan bola justru melewati Anda. Terkadang bola berada dalam situasi 50-50 dan Anda terlempar ke udara, sementara Forest hanya berusaha bertahan dalam pertandingan.
“Jadi, memang sulit, tetapi di musim berikutnya kamu harus menemukan cara untuk menunjukkan dominasi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kamu harus membuat perbedaan dalam pertandingan tersebut. Dan sejauh ini, dia belum membuat perbedaan yang cukup besar untuk membenarkan posisinya.”
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Kontrak Gibbs-White: Saat kontrak berakhir seiring dimulainya era baru di bawah kepemimpinan Glasner
Gibbs-White terikat kontrak di Forest hingga tahun 2028, dan ada indikasi bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak lebih lanjut dapat dilakukan jika semua pihak menyatakan keinginan untuk memperpanjang hubungan kerja sama yang selama ini menguntungkan tersebut.
McAtee kembali menjadi bahan spekulasi terkait kepindahannya, meskipun pembicaraan mengenai kepergiannya telah mereda untuk saat ini dan ia tampaknya akan menjadi bagian dari rencana Glasner — kemungkinan dengan kedatangan pemain-pemain baru di lini tengah setelah penjualan Elliot Anderson ke Manchester City senilai £116 juta ($156 juta), yang memecahkan rekor.
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