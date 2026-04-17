Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Morgan Gibbs-White memberikan penghormatan kepada Elliot Anderson setelah kematian ibunya melalui selebrasi gol yang mengharukan saat Nottingham Forest lolos ke semifinal Liga Europa
Malam yang penuh emosi di City Ground
Forest memastikan tempat mereka di semifinal Liga Europa berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Porto, sehingga lolos dengan agregat 2-1. Prestasi ini sedikit terhalangi oleh absennya Anderson, yang tidak dapat tampil dalam laga tersebut akibat meninggalnya ibunya secara mendadak. Setelah gol penentu dari Gibbs-White membawa Forest unggul, tim tersebut memamerkan jersey bernomor delapan milik Anderson yang bertuliskan pesan menyentuh: “Keluarga di atas segalanya. Kami semua bersama kamu.”
- Getty Images Sport
Klub menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya
Klub mengonfirmasi bahwa Anderson tidak dapat bermain sesaat sebelum kick-off, yang memicu gelombang dukungan dari komunitas sepak bola. Helen selalu mendampingi putranya sepanjang kariernya, mulai dari masa-masa di akademi Newcastle hingga kemunculannya di Liga Premier.
Menyampaikan duka cita bersama dari organisasi, pernyataan resmi Forest berbunyi: “Elliot Anderson tidak dapat bermain dalam pertandingan malam ini menyusul meninggalnya ibu tercintanya, Helen. Seluruh pihak di Nottingham Forest Football Club menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada Elliot dan keluarganya atas kabar duka yang sangat menyedihkan ini. Doa dan simpati tulus kami menyertai keluarga Anderson di masa sulit ini.”
Dukungan yang tak tergoyahkan dari seorang ibu
Kekalahan ini merupakan pukulan telak bagi gelandang berusia 23 tahun tersebut, yang ibunya dikenal selalu menyaksikan perjalanan kariernya menuju puncak dengan rasa bangga yang luar biasa.
Mengenang momen tak terbayangkan saat pertama kali melihat putranya melakukan debut seniornya bersama Newcastle United, Helen sebelumnya berkata: “Saya mulai menangis. Kami tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan Elliot. Melihatnya tampil di TV seperti itu, rasanya sungguh tak terbayangkan.”
- Getty Images Sport
Pertandingan semifinal
Forest akan menghadapi laga semifinal Liga Europa yang sangat dinanti-nantikan melawan Aston Villa, meski fokus utama mereka saat ini tetap pada kondisi kesehatan Anderson. Saat ini berada di peringkat ke-16 Liga Premier dan hanya tiga poin di atas zona degradasi, tim asuhan Vitor Pereira harus segera beralih ke laga kandang krusial melawan Burnley pada hari Minggu. Skuad ini telah menunjukkan kekompakan yang luar biasa selama masa sulit ini, yang akan sangat penting saat mereka menyeimbangkan ambisi bersejarah di kancah Eropa dengan pertarungan sengit untuk mempertahankan posisi di kasta tertinggi.