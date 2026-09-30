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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Morgan Gibbs-White membela video liburan viral yang 'bodoh' setelah dipanggil darurat ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel

M. Gibbs-White
Nottingham Forest
T. Tuchel
England

Morgan Gibbs-White dengan tegas membela video media sosial bernada ringan yang diunggah tunangannya setelah ia secara mendadak dipanggil ke timnas Inggris. Kapten Nottingham Forest itu harus mempersingkat liburan keluarga mereka di Dubai karena panggilan dari Thomas Tuchel, tetapi menegaskan bahwa membela negaranya tetap menjadi prioritas utamanya meski pasangan itu membagikan candaan viral soal perubahan rencana yang tiba-tiba.

  • Reaksi video viral

    Menurut laporan Daily Mail, Gibbs-White menerima kritik di media sosial setelah tunangannya, Britney de Villiers, mengunggah video viral yang memperlihatkan pasangan itu bereaksi terhadap pemanggilannya yang terlambat ke timnas Inggris. Tuchel memasukkan gelandang itu ke dalam skuad setelah lima pemain mengundurkan diri.

    Pasangan itu sedang berlibur di Dubai, dan video tersebut memperlihatkan mereka berdua melakukan lip sync mengikuti lagu High School Musical. Gibbs-White segera mengklarifikasi situasinya. "Itu cuma saya dan pasangan saya yang sedang bercanda, kami melakukannya sepanjang waktu," jelas sang gelandang, sembari meyakinkan para penggemar bahwa komitmennya kepada tim nasional sama sekali tidak goyah.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Komitmen untuk timnas Inggris

    Pemanggilan itu memaksa Gibbs-White untuk hampir seketika terbang kembali, tetapi gelandang tersebut menegaskan bahwa ia tidak ragu sedikit pun. "Kami hanya berusaha mencairkan suasana dari situasi yang sulit bagi dia dan anak-anak, tetapi dia sepenuhnya mengerti," tambahnya. "Dia menanggapinya dengan santai. Kami memang selalu melakukan hal-hal konyol dan bodoh seperti itu, dan itu memang cara kami bercanda bersama, serta bagian dari hubungan yang baik. [...] Saya rasa saya menghabiskan lebih banyak waktu di pesawat daripada benar-benar di Dubai. Tetapi negara saya, bermain untuk negara saya, adalah yang utama. Seratus persen."

  • Persaingan ketat untuk memperebutkan tempat

    Gibbs-White tampil dari bangku cadangan selama jeda internasional saat ini, bermain 13 menit dalam kekalahan 3-2 England dari Spain sebelum mencatatkan penampilan sembilan menit dalam kemenangan 2-0 atas Republik Ceko.

    Dengan laga-laga penting berikutnya dijadwalkan pada 3 Oktober dan 6 Oktober melawan Croatia dan Republik Ceko sebelum jeda internasional berakhir, ia memahami besarnya tantangan untuk mengamankan tempat reguler di lini tengah bersama Jude Bellingham, Cole Palmer, dan Anthony Gordon. Meski menikmati peran utama di Nottingham Forest, ia mengakui tugas internasional menuntut disiplin yang ketat. "Di sini semuanya lebih terstruktur. Anda punya peran, Anda punya posisi, Anda menjalaninya. Tentu saja, pertandingan bisa berbeda pada momen yang berbeda, jadi Anda mungkin perlu melakukan hal-hal yang berbeda," katanya.

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  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Apa berikutnya untuk Inggris?

    Gibbs-White kini akan berupaya memberikan dampak dalam pertandingan Inggris yang akan datang pada 3 dan 6 Oktober sebelum kembali beraksi bersama Nottingham Forest. Ke depan, tujuan utamanya sudah jelas seiring Tuchel terus membentuk skuadnya untuk kampanye internasional dan turnamen-turnamen besar mendatang. "Itulah tujuannya, Anda tahu, Euro di kandang. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran kami adalah memenangkannya," tutup sang bintang.

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