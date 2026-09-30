Getty Images Sport
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Morgan Gibbs-White membela video liburan viral yang 'bodoh' setelah dipanggil darurat ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel
Reaksi video viral
Menurut laporan Daily Mail, Gibbs-White menerima kritik di media sosial setelah tunangannya, Britney de Villiers, mengunggah video viral yang memperlihatkan pasangan itu bereaksi terhadap pemanggilannya yang terlambat ke timnas Inggris. Tuchel memasukkan gelandang itu ke dalam skuad setelah lima pemain mengundurkan diri.
Pasangan itu sedang berlibur di Dubai, dan video tersebut memperlihatkan mereka berdua melakukan lip sync mengikuti lagu High School Musical. Gibbs-White segera mengklarifikasi situasinya. "Itu cuma saya dan pasangan saya yang sedang bercanda, kami melakukannya sepanjang waktu," jelas sang gelandang, sembari meyakinkan para penggemar bahwa komitmennya kepada tim nasional sama sekali tidak goyah.
- Getty Images Sport
Komitmen untuk timnas Inggris
Pemanggilan itu memaksa Gibbs-White untuk hampir seketika terbang kembali, tetapi gelandang tersebut menegaskan bahwa ia tidak ragu sedikit pun. "Kami hanya berusaha mencairkan suasana dari situasi yang sulit bagi dia dan anak-anak, tetapi dia sepenuhnya mengerti," tambahnya. "Dia menanggapinya dengan santai. Kami memang selalu melakukan hal-hal konyol dan bodoh seperti itu, dan itu memang cara kami bercanda bersama, serta bagian dari hubungan yang baik. [...] Saya rasa saya menghabiskan lebih banyak waktu di pesawat daripada benar-benar di Dubai. Tetapi negara saya, bermain untuk negara saya, adalah yang utama. Seratus persen."
Persaingan ketat untuk memperebutkan tempat
Gibbs-White tampil dari bangku cadangan selama jeda internasional saat ini, bermain 13 menit dalam kekalahan 3-2 England dari Spain sebelum mencatatkan penampilan sembilan menit dalam kemenangan 2-0 atas Republik Ceko.
Dengan laga-laga penting berikutnya dijadwalkan pada 3 Oktober dan 6 Oktober melawan Croatia dan Republik Ceko sebelum jeda internasional berakhir, ia memahami besarnya tantangan untuk mengamankan tempat reguler di lini tengah bersama Jude Bellingham, Cole Palmer, dan Anthony Gordon. Meski menikmati peran utama di Nottingham Forest, ia mengakui tugas internasional menuntut disiplin yang ketat. "Di sini semuanya lebih terstruktur. Anda punya peran, Anda punya posisi, Anda menjalaninya. Tentu saja, pertandingan bisa berbeda pada momen yang berbeda, jadi Anda mungkin perlu melakukan hal-hal yang berbeda," katanya.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Inggris?
Gibbs-White kini akan berupaya memberikan dampak dalam pertandingan Inggris yang akan datang pada 3 dan 6 Oktober sebelum kembali beraksi bersama Nottingham Forest. Ke depan, tujuan utamanya sudah jelas seiring Tuchel terus membentuk skuadnya untuk kampanye internasional dan turnamen-turnamen besar mendatang. "Itulah tujuannya, Anda tahu, Euro di kandang. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran kami adalah memenangkannya," tutup sang bintang.
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