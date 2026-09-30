Menurut laporan Daily Mail, Gibbs-White menerima kritik di media sosial setelah tunangannya, Britney de Villiers, mengunggah video viral yang memperlihatkan pasangan itu bereaksi terhadap pemanggilannya yang terlambat ke timnas Inggris. Tuchel memasukkan gelandang itu ke dalam skuad setelah lima pemain mengundurkan diri.

Pasangan itu sedang berlibur di Dubai, dan video tersebut memperlihatkan mereka berdua melakukan lip sync mengikuti lagu High School Musical. Gibbs-White segera mengklarifikasi situasinya. "Itu cuma saya dan pasangan saya yang sedang bercanda, kami melakukannya sepanjang waktu," jelas sang gelandang, sembari meyakinkan para penggemar bahwa komitmennya kepada tim nasional sama sekali tidak goyah.