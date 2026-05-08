Manchester United perlu memiliki rencana suksesi yang matang, seiring upaya mereka untuk kembali menjadi penantang gelar Liga Premier, dan akan menempatkan pemandu bakat di seluruh dunia untuk mencari pemain-pemain kunci yang memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan.

Ketika ditanya apakah Setan Merah sudah merencanakan masa depan tanpa Fernandes, dan siapa saja yang mungkin menjadi bagian dari diskusi tersebut, mantan pelatih United Meulensteen - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas izin Best Betting Bonuses - mengatakan: “Anda selalu melakukan itu. Anda harus mulai memikirkannya.

“Pertama, Anda perlu menganalisis dan memecahnya. Apa yang diberikan Bruno kepada Anda? Dan itulah jenis kualitas yang ingin Anda gantikan. Jelas, dia pekerja keras, selalu bugar, selalu bermain, dan di lapangan dia memiliki kemampuan untuk menghubungkan permainan dari belakang ke depan dengan cara terbaik dan tercepat - satu umpan sejauh 60, 70 yard. Dia bisa menendang bola, mengendalikan bola, membawa bola, tentu saja memberikan assist, dan gol-gol yang dia cetak. Itulah paket yang Anda cari.

“Sekarang, apakah ada banyak pemain seperti Bruno saat ini? Maksud saya, pemain yang benar-benar mirip dengannya di Liga Premier? Ada pemain yang mirip - [Martin] Odegaard melakukan tugas serupa untuk Arsenal. Dan saya akan mengatakan [Rayan] Cherki, Bernardo Silva melakukan tugas serupa untuk City.

“Itulah hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Dan Morgan Gibbs-White, saya bisa membayangkan dia dalam peran semacam itu. Tapi Bruno jelas merupakan pemain yang luar biasa.”