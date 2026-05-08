Morgan Gibbs-White lebih unggul dari Elliot Anderson? Man Utd mendapat saran mengenai pengganti Bruno Fernandes di tengah kabar tentang upaya perekrutan pemain oleh Nottingham Forest
Anderson yang akan berlaga di Piala Dunia dibanderol seharga £100 juta
Setelah menyaksikan Anderson naik daun berkat kepindahannya pada 2024 dari Tyneside ke Trentside, mantan bintang Newcastle ini kini telah menjadi pemain timnas Inggris yang mapan dan diperkirakan akan memainkan peran kunci bagi The Three Lions di Piala Dunia musim panas ini.
Harga jualnya kemungkinan akan meningkat jika ia tampil gemilang di panggung olahraga terbesar, dengan spekulasi yang sudah beredar bahwa Forest mungkin akan meminta lebih dari £100 juta ($136 juta) untuk pemain berbakat berusia 23 tahun tersebut.
Apakah Gibbs-White, penggemar Manchester United, akan bergabung dengan Old Trafford?
Anderson bukanlah satu-satunya pemain yang diminati di City Ground; Gibbs-White juga mencatatkan performa gemilang di paruh kedua musim 2025-26, dengan gol-gol yang terus tercipta dan upayanya untuk merebut tempat di skuad Piala Dunia—di tengah persaingan ketat untuk posisi gelandang serang.
Dia pernah dikaitkan dengan transfer bernilai besar sebelumnya dan tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia tumbuh sebagai pendukung setia Manchester United. Mungkinkah dia diberi kesempatan untuk menjadikan Old Trafford sebagai rumahnya?
Setan Merah tidak membutuhkan kreator utama baru pada tahap ini, karena kapten klub Fernandes sudah mengisi peran tersebut. Namun, pemain asal Portugal itu hanya terikat kontrak hingga 2027 - dengan opsi perpanjangan 12 bulan - dan telah dikaitkan erat dengan tim-tim di Liga Pro Arab Saudi.
Manchester United perlu menyusun rencana suksesi untuk Fernandes
Manchester United perlu memiliki rencana suksesi yang matang, seiring upaya mereka untuk kembali menjadi penantang gelar Liga Premier, dan akan menempatkan pemandu bakat di seluruh dunia untuk mencari pemain-pemain kunci yang memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan.
Ketika ditanya apakah Setan Merah sudah merencanakan masa depan tanpa Fernandes, dan siapa saja yang mungkin menjadi bagian dari diskusi tersebut, mantan pelatih United Meulensteen - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas izin Best Betting Bonuses - mengatakan: “Anda selalu melakukan itu. Anda harus mulai memikirkannya.
“Pertama, Anda perlu menganalisis dan memecahnya. Apa yang diberikan Bruno kepada Anda? Dan itulah jenis kualitas yang ingin Anda gantikan. Jelas, dia pekerja keras, selalu bugar, selalu bermain, dan di lapangan dia memiliki kemampuan untuk menghubungkan permainan dari belakang ke depan dengan cara terbaik dan tercepat - satu umpan sejauh 60, 70 yard. Dia bisa menendang bola, mengendalikan bola, membawa bola, tentu saja memberikan assist, dan gol-gol yang dia cetak. Itulah paket yang Anda cari.
“Sekarang, apakah ada banyak pemain seperti Bruno saat ini? Maksud saya, pemain yang benar-benar mirip dengannya di Liga Premier? Ada pemain yang mirip - [Martin] Odegaard melakukan tugas serupa untuk Arsenal. Dan saya akan mengatakan [Rayan] Cherki, Bernardo Silva melakukan tugas serupa untuk City.
“Itulah hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Dan Morgan Gibbs-White, saya bisa membayangkan dia dalam peran semacam itu. Tapi Bruno jelas merupakan pemain yang luar biasa.”
Fernandes membawa Setan Merah kembali ke Liga Champions
Forest telah mengikat Gibbs-White, yang sering kali mengenakan ban kapten, dengan kontrak hingga 2028. Mereka tampaknya enggan melepasnya musim panas ini, mengingat pemain lain sepertinya sudah pasti akan hengkang, namun bisa saja terpaksa melepasnya pada bursa transfer mendatang jika klub seperti United datang dengan tawaran.
Fernandes, yang berupaya memecahkan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne musim ini, tampaknya ditakdirkan untuk memimpin Setan Merah lolos ke Liga Champions pada 2026 dan kemungkinan akan bertahan setidaknya satu tahun lagi dalam upaya menghidupkan kembali kejayaan masa lalu di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.