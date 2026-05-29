Morgan Gibbs-White didorong untuk mengejar mimpi yang ‘tak bisa dibeli dengan uang’ saat mantan rekan setimnya di Nottingham Forest membahas status legenda dan ‘kelebihan terbesarnya’
Gibbs-White telah membuktikan nilainya setelah transfer senilai £42 juta
Gibbs-White baru saja menyelesaikan musim paling produktifnya hingga saat ini sebagai pemain profesional senior — dengan mencetak 18 gol untuk Forest dalam 53 penampilan di semua kompetisi. Ia membantu menghindarkan tim dari ancaman degradasi, sekaligus secara rutin memimpin The Reds sebagai kapten saat mereka melaju ke semifinal Liga Europa.
Upaya tersebut tidak cukup untuk mendapatkan tempat dalam rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026 - yang mengejutkan banyak pihak - namun semakin menyoroti bagaimana playmaker berkelas ini memaksimalkan potensi penuhnya dalam permainan sambil menjadi pemimpin yang menginspirasi semua orang di sekitarnya.
Forest merasa puas dengan nilai transfer yang bisa mencapai £42 juta ($56 juta) jika berbagai klausul tambahan terpenuhi, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan Gibbs-White tetap berada di lingkungan saat ini.
Apa yang membuat talisman Forest, Gibbs-White, begitu istimewa?
Setelah menjadi bagian dari skuad Forest saat lulusan akademi Wolves itu direkrut menyusul promosi pada 2022, Colback—dalam wawancara bersama BallyBet—mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai kualitas yang membuat MGW istimewa: “Morgan sudah menonjol sejak pertama kali bergabung; dalam beberapa hari latihan, saya sudah merasa dia benar-benar istimewa. Dia mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya latih dan mainkan bersama.
“Menurut saya, atribut terbesar Morgan dan hal terpenting yang bisa kita akui darinya adalah etos kerjanya karena dia bekerja keras seperti tidak ada duanya, dan dia benar-benar mendorong tim ke depan. Saya pikir dia menunjukkan itu musim ini. Saya pikir itulah hal terpenting tentang dirinya karena posisi seperti nomor 10, mereka tidak selalu bersedia bekerja keras untuk tim, tapi dia yang menetapkan standar.
“Soal kemampuannya, waktu kita merekrutnya, saya pikir itu butuh banyak uang, tapi sekarang kelihatannya murah banget. Secara teknis, dia salah satu yang terbaik yang pernah main bareng saya.”
Apakah Gibbs-White bisa bergabung dengan Pearce & Collymore dalam daftar pemain terbaik sepanjang masa?
Colback berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bally Bet, di mana Mark Crossley dan tim legenda Forest lainnya berhadapan dengan skuad All-Stars Vets. Beberapa wajah familiar terlihat di City Ground.
Gibbs-White, setelah empat musim di Trentside, sedang dalam jalur yang tepat untuk menjadi ikon The Reds. Ditanya apakah ia bisa bergabung dengan para legenda modern seperti Stuart Pearce, Roy Keane, dan Stan Collymore, Colback menambahkan: “Saya pikir situasinya mirip dengan Elliot Anderson, Anda berharap dia tetap tinggal.
“Tentu saja, dia punya kesempatan untuk pergi ke Tottenham tapi akhirnya tetap tinggal. Saya pikir dia benar-benar menikmati berada di sini. Dia suka tinggal di daerah ini dan ini adalah klub yang luar biasa. Saya pikir kadang-kadang pemain terlalu terburu-buru pindah ke tim-tim besar yang disebut-sebut. Tapi apa yang bisa dia lakukan di sini dalam hal warisan dan semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang.
“Tapi kita tidak tahu pasti. Dia melewatkan Piala Dunia. Apakah itu karena posisinya saat ini, yang kadang-kadang bisa terjadi? Kita tidak tahu. Saya tidak ingin berbicara atas namanya, tapi tentu saja semua orang yang terlibat dengan Forest ingin dia tetap tinggal.”
Perpanjangan kontrak kemungkinan akan dibahas pada suatu saat
Gibbs-White telah menghiasi lingkungan tersebut dengan gemilang secara rutin, dengan total 171 penampilan untuk Forest. Ia terikat kontrak hingga musim panas 2028, namun pembicaraan perpanjangan kontrak kemungkinan akan dibuka pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh, karena Evangelos Marinakis dan rekan-rekannya berupaya memastikan bahwa pemain yang memiliki keajaiban di kakinya ini diberi setiap kesempatan untuk menjadi pahlawan yang setia.