Morgan Gibbs-White didorong untuk mengejar mimpi yang ‘tak bisa dibeli dengan uang’ saat mantan rekan setimnya di Nottingham Forest membahas status legenda dan ‘kelebihan terbesarnya’

Colback berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bally Bet, di mana Mark Crossley dan tim legenda Forest lainnya berhadapan dengan skuad All-Stars Vets. Beberapa wajah familiar terlihat di City Ground.

Gibbs-White, setelah empat musim di Trentside, sedang dalam jalur yang tepat untuk menjadi ikon The Reds. Ditanya apakah ia bisa bergabung dengan para legenda modern seperti Stuart Pearce, Roy Keane, dan Stan Collymore, Colback menambahkan: “Saya pikir situasinya mirip dengan Elliot Anderson, Anda berharap dia tetap tinggal.

“Tentu saja, dia punya kesempatan untuk pergi ke Tottenham tapi akhirnya tetap tinggal. Saya pikir dia benar-benar menikmati berada di sini. Dia suka tinggal di daerah ini dan ini adalah klub yang luar biasa. Saya pikir kadang-kadang pemain terlalu terburu-buru pindah ke tim-tim besar yang disebut-sebut. Tapi apa yang bisa dia lakukan di sini dalam hal warisan dan semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang.

“Tapi kita tidak tahu pasti. Dia melewatkan Piala Dunia. Apakah itu karena posisinya saat ini, yang kadang-kadang bisa terjadi? Kita tidak tahu. Saya tidak ingin berbicara atas namanya, tapi tentu saja semua orang yang terlibat dengan Forest ingin dia tetap tinggal.”