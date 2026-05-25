Morgan Gibbs-White dan Murillo menjadi bagian dari rencana Nottingham Forest untuk bangkit kembali setelah perjuangan menghindari degradasi, penampilan di semifinal Liga Europa, dan musim yang diwarnai pergantian empat manajer

Forest memasuki musim 2025-26 dengan penuh harapan dan ekspektasi, setelah Nuno Espirito Santo berhasil membawa tim lolos ke kompetisi Eropa. Namun, ia sudah hengkang sebelum pertandingan Eropa pertama dalam 30 tahun itu berlangsung, dan tongkat estafet kepelatihan pun diserahkan kepada Ange Postecoglou.

Penunjukan itu ternyata berujung bencana, dengan pelatih asal Australia tersebut mencatatkan delapan pertandingan tanpa kemenangan sebelum akhirnya dipecat tanpa ampun. Sean Dyche sempat menstabilkan tim untuk sementara, namun gagal meyakinkan dengan gaya sepak bolanya dan menjadi korban lain dari kebijakan pergantian manajer yang terus-menerus di klub tersebut.

Vitor Pereira akhirnya membawa Forest lolos dari degradasi di Premier League, sekaligus mencapai semifinal Liga Europa, dan diperkirakan akan tetap menjabat selama jendela transfer yang diperkirakan akan diwarnai dengan banyak pergerakan pemain.

Pemilik yang misterius, Evangelos Marinakis, akan memiliki banyak andil dalam pembentukan skuad, dengan miliarder asal Yunani ini terkenal karena pendekatan bisnisnya yang tegas. Ia tidak akan menyetujui penjualan kecuali Forest mendapatkan keuntungan baik secara olahraga maupun finansial.

Bek asal Brasil, Murillo, telah menandatangani kontrak baru, yang mengakhiri rumor kepergiannya, sementara harapan tertuju pada Gibbs-White - yang baru saja mencatatkan 18 gol dalam satu musim namun entah mengapa tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris - agar dapat diyakinkan untuk tetap bertahan.