Morgan Gibbs-White dan Murillo menjadi bagian dari rencana Nottingham Forest untuk bangkit kembali setelah perjuangan menghindari degradasi, penampilan di semifinal Liga Europa, dan musim yang diwarnai pergantian empat manajer
Nuno, Postecoglou, Dyche, dan Pereira semuanya telah menduduki jabatan manajer
Forest memasuki musim 2025-26 dengan penuh harapan dan ekspektasi, setelah Nuno Espirito Santo berhasil membawa tim lolos ke kompetisi Eropa. Namun, ia sudah hengkang sebelum pertandingan Eropa pertama dalam 30 tahun itu berlangsung, dan tongkat estafet kepelatihan pun diserahkan kepada Ange Postecoglou.
Penunjukan itu ternyata berujung bencana, dengan pelatih asal Australia tersebut mencatatkan delapan pertandingan tanpa kemenangan sebelum akhirnya dipecat tanpa ampun. Sean Dyche sempat menstabilkan tim untuk sementara, namun gagal meyakinkan dengan gaya sepak bolanya dan menjadi korban lain dari kebijakan pergantian manajer yang terus-menerus di klub tersebut.
Vitor Pereira akhirnya membawa Forest lolos dari degradasi di Premier League, sekaligus mencapai semifinal Liga Europa, dan diperkirakan akan tetap menjabat selama jendela transfer yang diperkirakan akan diwarnai dengan banyak pergerakan pemain.
Pemilik yang misterius, Evangelos Marinakis, akan memiliki banyak andil dalam pembentukan skuad, dengan miliarder asal Yunani ini terkenal karena pendekatan bisnisnya yang tegas. Ia tidak akan menyetujui penjualan kecuali Forest mendapatkan keuntungan baik secara olahraga maupun finansial.
Bek asal Brasil, Murillo, telah menandatangani kontrak baru, yang mengakhiri rumor kepergiannya, sementara harapan tertuju pada Gibbs-White - yang baru saja mencatatkan 18 gol dalam satu musim namun entah mengapa tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris - agar dapat diyakinkan untuk tetap bertahan.
Apakah Forest bisa mempertahankan Gibbs-White, Murillo, dan Anderson di City Ground?
Elliot Anderson mungkin akan hengkang, di tengah kabar yang mengaitkannya dengan rival-rival Manchester, City dan United, namun Forest memiliki fondasi yang kokoh untuk dikembangkan. Hutton melihat sisi positif di sana; pria yang pernah tampil dalam tujuh pertandingan bersama The Reds pada tahun 2013—dalam wawancara bersama Arabic Casinos—mengatakan kepada GOAL: “Kestabilan itu sangat penting bagi saya. Ketika Anda sering berganti manajer, akan ada filosofi yang berbeda, ide-ide yang berbeda, dan pandangan yang berbeda tentang arah tim ke depan. Anda berubah dari tim yang mengandalkan serangan balik menjadi tim dengan blok rendah, itu sangat sulit.
“Sejak Pereira masuk, dia telah menenangkan segalanya. Anda bisa melihat hasilnya berjalan ke arah yang benar, mencapai semifinal Liga Europa, itu mungkin langkah yang terlalu jauh. Saya merasa mereka bisa melangkah lebih jauh. Jika mereka bisa mempertahankan pemain terbaik mereka, memainkan mereka secara teratur, dan menambahkan sedikit hal ke dalamnya, maka saya pikir mereka akan baik-baik saja.”
Pereira berharap dapat menghindari penjualan yang tidak diinginkan pada bursa transfer musim panas
Pereira telah berbicara mengenai upaya untuk mempertahankan pemain-pemain andalan di lingkungan mereka saat ini, dengan Anderson dan Gibbs-White menjadi yang paling banyak dibicarakan: “Bagi saya, mereka adalah pemain-pemain top dan mereka layak berada di puncak dunia. Namun saya yakin, jika sebagai klub kita ingin bersaing untuk meraih berbagai target, kita harus mempertahankan pemain-pemain terbaik.
“Jika tidak, jika Anda mengganti pemain setiap musim, sulit untuk konsisten dan sulit untuk membangun sesuatu yang lebih kuat. Tentu saja, kami tidak bisa mengendalikan pasar, tapi saya rasa kami sejalan; apa yang saya pikirkan dan apa yang dipikirkan klub adalah mencoba mempertahankan sebagian besar dari mereka dan mencoba mengendalikan pasar.
“Saya bangga dengan para pemain saya. Ketika saya mendengar banyak klub membicarakan Morgan dan Elliot, itu berarti kami telah melakukan pekerjaan yang baik sebagai tim dan secara individu. Kami telah bekerja sama dengan baik.”
Pereira juga menekankan pentingnya “stabilitas” dan “semangat” di City Ground. Ia adalah pelatih terbaru yang ditugaskan untuk mewujudkan kualitas-kualitas tersebut setelah musim yang diwarnai perubahan bersejarah.
Marinakis akan melakukan segala upaya untuk memastikan tidak ada penjualan besar-besaran pemain bintang - dengan Pemain Terbaik Tahun Ini Neco Williams menjadi salah satu yang dijadwalkan untuk perpanjangan kontrak - dan Forest akan menantikan hari pengumuman jadwal pertandingan pada 19 Juni, mengetahui bahwa mereka tidak akan terganggu oleh kompetisi Eropa pada musim 2026-27.