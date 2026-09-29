Sementara itu, Juventus menutup neraca 2025-26 dengan kerugian 66 juta euro. Laporan keuangan tersebut disetujui hari ini oleh dewan direksi Juventus, yang juga memutuskan untuk mengusulkan kepada rapat pemegang saham, yang dijadwalkan pada 3 November, peningkatan modal sebesar 250 juta euro.





Operasi ini, demikian tertulis dalam pernyataan klub, bertujuan untuk mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan intervensi pada aset properti strategis, dimulai dari Allianz Stadium, penguatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan finansial. Exor, pemegang saham mayoritas, telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil bagian sesuai porsi mereka dan akan segera menyetor 60 juta euro sebagai uang muka.





Bagi Juventus, ini merupakan tahun buku kesembilan secara beruntun yang ditutup dengan kerugian. Pada 2024-25, kerugiannya mencapai 58 juta euro, sementara untuk musim yang baru saja berakhir hasil negatif itu memang sudah diperkirakan.





Dari sisi pengelolaan, klub menyoroti penurunan biaya operasional sebesar 42 juta euro, sembari mempertahankan investasi yang ditujukan untuk daya saing tim. Pendapatan dari sponsor kembali stabil di atas angka 120 juta, sementara struktur finansial utang juga diseimbangkan kembali berkat penerbitan obligasi senilai 150 juta dengan jatuh tempo 12 tahun.





Sementara itu, Juventus telah memperbarui rencana bisnis mereka. Proyeksi baru menunjukkan satu tahun buku lagi yang merugi pada 2026-27, terutama dipengaruhi oleh tidak lolosnya ke Liga Champions, sebelum perbaikan bertahap yang diperkirakan terjadi dalam dua tahun buku berikutnya.







