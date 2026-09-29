Moretto - Ginevra Elkann menuju kursi presiden Juventus. Sementara itu, dewan direksi meminta penambahan modal sebesar 250 juta

"Ginevra Elkann menuju kursi presiden Juventus". Demikian ditulis di Twitter oleh Matteo Moretto. Saudari John Elkann, presiden Exor, dan Lapo, Ginevra Elkann, kelahiran 1979, adalah seorang produser film dan sutradara Italia.
Sementara itu, jurnalis Giovanni Albanese justru menulis: "Kabar soal Ginevra Elkann menuju kursi presiden dibantah".
Sedangkan Guido Vaciago, direktur Tuttosport, berkomentar: "Itu adalah kabar yang beredar sore ini. Verifikasi kami menunjukkan bahwa berita itu tidak berdasar, kami masih membuka kemungkinan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Saya tidak ingin membantah mentah-mentah berita itu, tetapi untuk saat ini tidak ada konfirmasi. Ginevra adalah saudari John dan Lapo, seorang perempuan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan olahraga dan sepak bola. Saya kira dia agak mendukung, setidaknya karena keluarganya, tetapi dia tidak pernah berkecimpung di dunia olahraga dan berprofesi sebagai sutradara. Sejujurnya, itu akan terdengar aneh bagi saya sebagai sebuah pilihan".