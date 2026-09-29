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Celebrity Arrivals At Hotel Excelsior Venice Lido Pier: Day 3 - The 83rd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Moretto - Ginevra Elkann menuju kursi presiden Juventus. Sementara itu, dewan direksi meminta penambahan modal sebesar 250 juta

Juventus
Serie A

Ada kejutan besar yang akan terjadi di Juventus?

"Ginevra Elkann menuju kursi presiden Juventus". Demikian ditulis di Twitter oleh Matteo Moretto. Saudari John Elkann, presiden Exor, dan Lapo, Ginevra Elkann, kelahiran 1979, adalah seorang produser film dan sutradara Italia.


Sementara itu, jurnalis Giovanni Albanese justru menulis: "Kabar soal Ginevra Elkann menuju kursi presiden dibantah".



Sedangkan Guido Vaciago, direktur Tuttosport, berkomentar: "Itu adalah kabar yang beredar sore ini. Verifikasi kami menunjukkan bahwa berita itu tidak berdasar, kami masih membuka kemungkinan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Saya tidak ingin membantah mentah-mentah berita itu, tetapi untuk saat ini tidak ada konfirmasi. Ginevra adalah saudari John dan Lapo, seorang perempuan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan olahraga dan sepak bola. Saya kira dia agak mendukung, setidaknya karena keluarganya, tetapi dia tidak pernah berkecimpung di dunia olahraga dan berprofesi sebagai sutradara. Sejujurnya, itu akan terdengar aneh bagi saya sebagai sebuah pilihan".



  • DEWAN DIREKSI DAN NERACA KEUANGAN

    Sementara itu, Juventus menutup laporan keuangan 2025-26 dengan kerugian 66 juta euro. Neraca tersebut disetujui hari ini oleh dewan direksi Juventus, yang juga memutuskan untuk mengusulkan kepada rapat pemegang saham, yang dijadwalkan pada 3 November, peningkatan modal sebesar 250 juta.


    Operasi tersebut, demikian tertulis dalam pernyataan klub, bertujuan untuk mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan intervensi pada aset properti strategis, dimulai dari Allianz Stadium, penguatan nilai merek, dan keberlanjutan ekonomi-finansial. Exor, pemegang saham mayoritas, sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil bagian sesuai porsinya dan akan segera menyetor 60 juta sebagai uang muka.


    Bagi Juventus, ini adalah tahun buku kesembilan secara beruntun yang ditutup dengan kerugian. Pada 2024-25, defisitnya sebesar 58 juta euro, sementara untuk musim yang baru saja berakhir hasil negatif itu memang sudah diperkirakan.


    Dari sisi pengelolaan, klub menyoroti penurunan biaya operasional sebesar 42 juta euro, sembari mempertahankan investasi yang dialokasikan untuk daya saing tim. Pendapatan dari sponsor kembali stabil di atas angka 120 juta, sementara struktur utang finansial juga diseimbangkan kembali berkat penerbitan obligasi senilai 150 juta dengan jatuh tempo 12 tahun.


    Sementara itu, Juventus telah memperbarui rencana bisnisnya. Proyeksi baru menunjukkan satu tahun buku lagi yang berakhir dengan kerugian pada 2026-27, terutama dipengaruhi oleh kegagalan lolos ke Liga Champions, sebelum adanya perbaikan bertahap yang diperkirakan dalam dua tahun buku berikutnya.



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