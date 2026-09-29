Moretto - Ginevra Elkann menuju kursi presiden Juventus. Sementara itu, dewan direksi meminta penambahan modal sebesar 250 juta

Sementara itu, Juventus menutup laporan keuangan 2025-26 dengan kerugian 66 juta euro. Neraca tersebut disetujui hari ini oleh dewan direksi Juventus, yang juga memutuskan untuk mengusulkan kepada rapat pemegang saham, yang dijadwalkan pada 3 November, peningkatan modal sebesar 250 juta.





Operasi tersebut, demikian tertulis dalam pernyataan klub, bertujuan untuk mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan intervensi pada aset properti strategis, dimulai dari Allianz Stadium, penguatan nilai merek, dan keberlanjutan ekonomi-finansial. Exor, pemegang saham mayoritas, sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil bagian sesuai porsinya dan akan segera menyetor 60 juta sebagai uang muka.





Bagi Juventus, ini adalah tahun buku kesembilan secara beruntun yang ditutup dengan kerugian. Pada 2024-25, defisitnya sebesar 58 juta euro, sementara untuk musim yang baru saja berakhir hasil negatif itu memang sudah diperkirakan.





Dari sisi pengelolaan, klub menyoroti penurunan biaya operasional sebesar 42 juta euro, sembari mempertahankan investasi yang dialokasikan untuk daya saing tim. Pendapatan dari sponsor kembali stabil di atas angka 120 juta, sementara struktur utang finansial juga diseimbangkan kembali berkat penerbitan obligasi senilai 150 juta dengan jatuh tempo 12 tahun.





Sementara itu, Juventus telah memperbarui rencana bisnisnya. Proyeksi baru menunjukkan satu tahun buku lagi yang berakhir dengan kerugian pada 2026-27, terutama dipengaruhi oleh kegagalan lolos ke Liga Champions, sebelum adanya perbaikan bertahap yang diperkirakan dalam dua tahun buku berikutnya.







