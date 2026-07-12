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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Morat Yakin... mengejek Hossam Hassan, lalu berpura-pura menjadi korban saat melawan Argentina

H. Hassan
M. Yakin
Egypt
Argentina
Switzerland
World Cup
Mesir
Swiss
Argentina

Kutukan sang Dekan Menimpa Swiss

Morat Yakin, pelatih tim nasional Swiss, merasakan sendiri apa yang pernah ia ejek, setelah timnya kalah dari Argentina (1-3) di perempat final Piala Dunia 2026.

Yakin sebelumnya menolak tuduhan yang dilontarkan rekan sejawatnya dari Mesir, Hossam Hassan, mengenai Argentina yang diuntungkan oleh keputusan wasit yang menguntungkan dan dukungan dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) selama Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa pertandingan ditentukan di lapangan, bukan melalui pernyataan kepada media.

  • Pernyataan yang keras

    Dalam konferensi pers menjelang laga perempat final melawan Argentina, Yakin dengan keras mengkritik pernyataan Hossam Hassan yang menuduh “FIFA” berpihak pada Argentina dan berusaha memaksakan Lionel Messi sebagai juara, setelah Mesir kalah 3-2 di babak 16 besar di tengah kontroversi wasit yang meluas.

    Menanggapi pertanyaan mengenai pernyataan pelatih Mesir tersebut, Yakin mengatakan, “Saya rasa pertandingan secara umum berlangsung adil. Teknologi wasit video dapat campur tangan dan mengontrol segalanya,” sambil menambahkan, “Masalah tidak boleh diselesaikan dengan pernyataan setelah pertandingan, padahal Anda memiliki peluang untuk menang.”

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  • Perpisahan yang dramatis

    Tim nasional Swiss tersingkir dari Piala Dunia di tengah kemarahan yang meluap-luap terhadap tim wasit, setelah Yakin dan sejumlah pemain tim tersebut mengkritik keputusan pengusiran Breel Embolo, dengan menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan titik balik yang menentukan kemenangan tim nasional Argentina.

    Yakin mengungkapkan ketidakpuasannya setelah pertandingan usai akibat kartu kuning kedua yang diberikan wasit kepada Breel Embolo pada menit ke-72, setelah meninjau ulang insiden tersebut melalui layar video.

    Wasit Silva Peniero awalnya memutuskan pelanggaran terhadap Leandro Paredes dan memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina tersebut, sebelum terungkap adanya kesalahan dalam mengidentifikasi pemain, yang mengharuskan penerapan protokol.

    Setelah meninjau tayangan ulang, wasit menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Paredes, dan mengeluarkan kartu kuning kepada Embolo dengan alasan melakukan diving, sebuah keputusan yang memicu kemarahan luas di dalam tim nasional Swiss.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin meniru sang Brigadir Jenderal

    Setelah pertandingan, Yakin berkata: “Kami dihukum karena sebuah kesalahan. Kartu itu sama sekali tidak berdasar. Saya tidak mengerti hal itu. Itu adalah aksi yang sangat biasa, dan tidak ada niat buruk sama sekali. Keputusan itu sungguh tak masuk akal. Saya sama sekali tidak setuju. Ada kontak fisik yang jelas, dan saya tidak mengerti bagaimana wasit dan teknologi video bisa sampai pada kesimpulan seperti itu.”

    Dia menambahkan: “Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka lebih unggul. Kami menjalani pertandingan yang bersih dan terbuka, dan kedua tim bermain sepak bola. Hari ini, sepak bola tidak menang. Kami dihukum karena sebuah kesalahan, dan itu adalah momen krusial yang menentukan hasil pertandingan. Kami sekarang bisa mengeluh, tapi saya harus memberi selamat kepada Argentina.”

    Dia melanjutkan: “Strategi permainan kembali berhasil hari ini. Dan jika kita menganalisis jalannya pertandingan, kita akan melihat bahwa kami jauh lebih baik daripada lawan kami. Kami berhasil membalikkan keadaan, dan momentum moral ada di pihak kami. Kami ingin memasukkan pemain baru di lini depan, lalu keputusan yang salah itu muncul. Saya tidak tahu mengapa aturan ini dibuat, tapi para pemain tim saya adalah pahlawan.”

    Dia menyimpulkan: “Saya tidak bisa menerima bahwa kami dilemahkan dengan cara seperti ini. Impolo telah berjuang sekuat tenaga, dan mengalami banyak benturan. Keputusan itu membuat saya bingung, dan tidak ada pembenarannya sama sekali. Ini sungguh disayangkan. Kami kehilangan peluang besar, dan sayangnya perjalanan kami berakhir. Ini menyakitkan, tetapi kami bisa bangga dengan apa yang telah kami tunjukkan. Mereka inilah pahlawan sejati saya.”

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