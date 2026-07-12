Morat Yakin... mengejek Hossam Hassan, lalu berpura-pura menjadi korban saat melawan Argentina

Setelah pertandingan, Yakin berkata: “Kami dihukum karena sebuah kesalahan. Kartu itu sama sekali tidak berdasar. Saya tidak mengerti hal itu. Itu adalah aksi yang sangat biasa, dan tidak ada niat buruk sama sekali. Keputusan itu sungguh tak masuk akal. Saya sama sekali tidak setuju. Ada kontak fisik yang jelas, dan saya tidak mengerti bagaimana wasit dan teknologi video bisa sampai pada kesimpulan seperti itu.”

Dia menambahkan: “Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka lebih unggul. Kami menjalani pertandingan yang bersih dan terbuka, dan kedua tim bermain sepak bola. Hari ini, sepak bola tidak menang. Kami dihukum karena sebuah kesalahan, dan itu adalah momen krusial yang menentukan hasil pertandingan. Kami sekarang bisa mengeluh, tapi saya harus memberi selamat kepada Argentina.”

Dia melanjutkan: “Strategi permainan kembali berhasil hari ini. Dan jika kita menganalisis jalannya pertandingan, kita akan melihat bahwa kami jauh lebih baik daripada lawan kami. Kami berhasil membalikkan keadaan, dan momentum moral ada di pihak kami. Kami ingin memasukkan pemain baru di lini depan, lalu keputusan yang salah itu muncul. Saya tidak tahu mengapa aturan ini dibuat, tapi para pemain tim saya adalah pahlawan.”

Dia menyimpulkan: “Saya tidak bisa menerima bahwa kami dilemahkan dengan cara seperti ini. Impolo telah berjuang sekuat tenaga, dan mengalami banyak benturan. Keputusan itu membuat saya bingung, dan tidak ada pembenarannya sama sekali. Ini sungguh disayangkan. Kami kehilangan peluang besar, dan sayangnya perjalanan kami berakhir. Ini menyakitkan, tetapi kami bisa bangga dengan apa yang telah kami tunjukkan. Mereka inilah pahlawan sejati saya.”