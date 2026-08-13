Monza: negosiasi untuk Ngonge dari Napoli. Asllani dari Inter untuk menggantikan Pessina

Cedera yang dialami Matteo Pessina, yang akan membuat kapten Monza itu menepi lama, memaksa klub Brianza tersebut kembali bergerak di bursa transfer untuk posisi yang berbeda dari yang sejauh ini mereka garap.

Klub itu memang kembali mencari seorang gelandang yang bisa menggantikan sosok pemimpin pilihan Ivan Juric, dan di antara nama-nama yang dievaluasi kembali muncul Kristjan Asllani, yang akan hengkang dari Inter. Sementara untuk lini depan, Monza bergerak dengan meminta informasi kepada Napoli soal Cyril Ngonge, winger yang sudah keluar dari proyek Massimiliano Allegri.



