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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Monza: negosiasi untuk Ngonge dari Napoli. Asllani dari Inter untuk menggantikan Pessina

Inter
SSC Napoli
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

Klub asal Brianza itu bergerak di bursa transfer: mereka menyukai pemain sayap Napoli untuk lini serang dan setelah cedera Pessina, nama gelandang Albania itu kembali mencuat

Cedera yang dialami Matteo Pessina, yang akan membuat kapten Monza itu menepi lama, memaksa klub Brianza tersebut kembali bergerak di bursa transfer untuk posisi yang berbeda dari yang sejauh ini mereka garap.

Klub itu memang kembali mencari seorang gelandang yang bisa menggantikan sosok pemimpin pilihan Ivan Juric, dan di antara nama-nama yang dievaluasi kembali muncul Kristjan Asllani, yang akan hengkang dari Inter. Sementara untuk lini depan, Monza bergerak dengan meminta informasi kepada Napoli soal Cyril Ngonge, winger yang sudah keluar dari proyek Massimiliano Allegri.


  • Ide Asllani

    Pessina mengalami masalah pada lutut yang, seperti dikonfirmasi Juric, akan membuat mantan pemain AC Milan dan Atalanta itu absen lama dari lapangan. Menurut laporan Marco Barzaghi, gelandang Albania Kristjan Asllani ditawarkan kepada klub asal Brianza itu dalam beberapa jam terakhir.

    Pemain kelahiran 2002 itu memang sudah lama masuk daftar jual Inter dan bisa menjadi solusi berbiaya rendah untuk lini tengah. Inter meminta valuasi tidak kurang dari 10/15 juta euro, tetapi juga bisa membuka opsi pinjaman dengan hak/kewajiban tebus permanen jika lolos dari degradasi.

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  • Polling untuk Ngonge

    Bukan hanya lini tengah, karena Monza, seperti dilaporkan oleh Alfredo Pedullà, juga telah meminta kepada Napoli ketersediaan untuk melepas Cyril Ngonge, penyerang sayap kelahiran 2000 yang baru saja menuntaskan musim yang terbagi antara Torino dan Espanyol.

    Pemain Belgia itu dibeli Napoli pada Januari 2024 dengan biaya sekitar 20 juta euro dari Verona dan tidak masuk dalam rencana Allegri. Kembali ke klub Italia yang bisa memberinya jauh lebih banyak ruang bermain bisa menjadi titik awal kebangkitannya.



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