Monza, yang kembali ke Serie A setelah hanya satu musim di Serie B, sedang mencari pelatih baru. Kepergian Paolo Bianco telah meninggalkan posisi kosong di bangku cadangan tim asal Brianza tersebut, yang kini sedang menjalin kontak dengan beberapa kandidat, termasuk Ivan Juric, yang sedang berusaha bangkit kembali setelah pengalaman-pengalaman mengecewakan bersama Atalanta, Southampton, dan Roma.
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Monza, menjajaki kemungkinan merekrut Juric sebagai pelatih: Gilardino dan Pecchia juga masuk dalam daftar calon
OPSI JURIC
Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, jajaran manajemen klub asal Brianza tersebut telah menjalin kontak dengan Ivan Juric, yang telah menganggur sejak pertengahan November. Pelatih yang sempat dikabarkan akan kembali ke Torino sebelum penunjukan Abate ini masuk dalam daftar calon bersama dua nama lain yang sudah tidak asing lagi di Serie A.
GILARDINO DAN PECCHIA MASIH BERSAING
Monza telah mengadakan pertemuan yang positif dengan Alberto Gilardino, yang baru saja dipecat dari Pisa pada musim lalu, dan di antara nama-nama yang dipertimbangkan juga terdapat Fabio Pecchia. Dengan demikian, ada tiga nama yang menjadi kandidat untuk menggantikan Paolo Bianco di bangku cadangan tim asal Brianza tersebut, yang akan berusaha mempertahankan status mereka di divisi ini setelah promosi yang diraih berkat kemenangan atas Catanzaro di babak playoff Serie B.