Monza, menjajaki kemungkinan merekrut Juric sebagai pelatih: Gilardino dan Pecchia juga masuk dalam daftar calon

Monza telah mengadakan pertemuan yang positif dengan Alberto Gilardino, yang baru saja dipecat dari Pisa pada musim lalu, dan di antara nama-nama yang dipertimbangkan juga terdapat Fabio Pecchia. Dengan demikian, ada tiga nama yang menjadi kandidat untuk menggantikan Paolo Bianco di bangku cadangan tim asal Brianza tersebut, yang akan berusaha mempertahankan status mereka di divisi ini setelah promosi yang diraih berkat kemenangan atas Catanzaro di babak playoff Serie B.